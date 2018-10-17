БФ "Найди семью" открыл центр поддержки приемных семей в Ступине

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Благотворительный фонд содействия семейному устройству "Найди семью" объявил об открытии нового центра поддержки приемных семей в подмосковном городе Ступино. Он станет третьим аналогичным центром в Московском регионе и будет оказывать помощь принимающим семьям, проживающим на юге Подмосковья, сообщает пресс-служба фонда.

Учреждение будет проводить программы психологической поддержки и оказывать другие виды помощи для приемных семей: работа с социальным окружением ребенка, организация терапевтических мероприятий коллективного досуга, юридическая помощь и пр. Также здесь можно получить консультации педагогов, социальных работников, юристов и других специалистов. Вся помощь будет оказываться семьям бесплатно и на условиях полной конфеденциальности.

"Новый центр в Ступине станет очередным важным этапом нашего роста. Я уверена, что работа наших специалистов будет полезна для приемных семей. Мы очень ждем всех, кому нужна помощь и поддержка", — отметила президент БФ "Найди семью" Елена Цеплик.

Первая ознакомительная групповая встреча в центре приемных семей в Ступине запланирована на 27 октября. На занятия можно приходить вместе с детьми, для них будет приглашен аниматор и отведено отдельное помещение для занятий.