"Важно, чтобы информация о социальных услугах доходила до аудитории"

На выставку-форум "Вместе ‒ ради детей! Вместе 10 лет" в Челябинск прибыли участники более чем из 50 регионов России. Москву на экспозиционной программе представляли работники социального портала "Поддержка семьи и детства в Москве".



Сайт, созданный при поддержке департамента труда и социальной защиты столицы, призван объединить на одной площадке различные организации, занимающиеся поддержкой семьи и детства. Специалист по социальной работе, координатор проекта продвижения портала Денис Иванов рассказал корреспонденту "Социального навигатора" о целях и задачах нового социального портала.

– Вы представляете здесь, на выставке в Челябинске, портал "Поддержка семьи и детства в Москве". Расскажите, пожалуйста, что это за ресурс и зачем он нужен?

— Дело в том, что в Москве существует довольно много организаций, которые занимаются поддержкой семьи и детства, таких организаций порядка 30. Наш проект направлен на то, чтобы объединить все эти организации под единым брендом.

Идея очень проста. Благодаря сайту не надо искать какие-то социальные организации в своем округе или районе, достаточно обратиться с вопросом к нам на портал, а дальше мы уже займемся решением проблемы. Хочу добавить, что инициатором этого проекта выступил департамент труда и социальной защиты Москвы.

© Владимир Лебедев Команда портала "Поддержка семьи и детства в Москве" на форуме-выставке в Челябинске © Владимир Лебедев Команда портала "Поддержка семьи и детства в Москве" на форуме-выставке в Челябинске

Но мы не останавливаемся на едином сайте. Как я уже сказал, мы разрабатываем именно бренд — это подразумевает и единое узнаваемое цветовое решение, визуальный стиль. Для нас разработан специальный логотип, а наш фирменный цвет — оранжевый. Оранжевый, потому что это цвет солнца и он настраивает на позитивный лад.

Мы хотим, чтобы о нас знали и нас узнавали. Ведь жизнь изменчива, и если, не дай бог, что-то происходит неприятное, мы бы хотели, чтобы люди знали, куда обратиться. Проект направлен на то, чтобы нам доверяли, чтобы нам верили, чтобы к нам обращались. Если человек ищет в интернете ответ на какой-то вопрос или проблему, связанную с социальными услугами, и он каким-то то образом находит наш портал, он должен мгновенно понять, что именно здесь то самое место, где можно решить проблему.

– Можете перечислить несколько основных направлений, по которым можно получить поддержку и консультацию на вашем портале?

— Мы представляем профессиональное сообщество, решающее различные вопросы в области семьи и детства, оказывающее социальные услуги. Можно сказать, что это весь спектр социальных услуг. Это и юридические консультации, это и поддержка детства, это и материальная помощь людям в тяжелой жизненной ситуации.

Еще мы оказываем консультации по вопросу сопровождения людей в социально опасном положении. Также в нашей компетенции всевозможные услуги для многодетных матерей, для одиноких матерей, для семей с потерей кормильца — все они могут получить консультационную поддержку, они могут получить юридическую поддержку. Все это абсолютно бесплатно. Это все то, что для нас делает государство.

– А как вообще у вас зародилась идея такого объединенного ресурса?

— Я видел разрозненность: много разных сайтов, округов, районов, но нет какой-то единой схемы работы. Я видел, что, например, никто в социальной сфере не понимал, как использовать социальные сети как инструмент. Различные организации писали о своей работе какие-то отчеты, это было сухо и неинтересно. А ведь это все инструмент взаимодействия с целевой аудиторией.

И сейчас тем людям, которые взаимодействуют с нашим порталом, мы объясняем и учим их, в том числе тому, как надо писать о социальной работе, как ее надо продвигать. Важно, чтобы информация о социальных услугах доходила до аудитории. Оказание социальных услуг — это ведь продукт, и его тоже надо продавать аудитории, хотя услуги бесплатные.

– Как давно появился сайт поддержки семьи и детства?

— Он открыт чуть меньше месяца, но уже показывает колоссальные успехи. На сайте есть форма обращения, то есть человек сразу же, зайдя на портал, может описать проблему, оставить контактные данные, и в течение дня с ним связывается специалист по его тематике и уже оказывает помощь. За этот месяц обращений уже столько, что чувствуется, что надо нанимать дополнительных специалистов. Мы не ожидали, что получим такой быстрый отклик. Обращений оказалось гораздо больше, чем мы предполагали.

– Вы для себя ставите какую-то планку по количеству обращений? И что считаете критерием успешной работы ресурса?

— Вообще социальная работа — это ведь не работа, а призвание. Поэтому для меня, если мы смогли помочь какому-то человеку, направить в нужном направлении человека, который терпит крушение и не может справиться в одиночку, а в итоге человек справляется с этими нелегкими ситуациями благодаря нам… Вот это в том числе меня радует, это успех.

Вообще идеальный результат, если бы не было таких людей, которым нужна социальная помощь. Это, конечно, недостижимо, но чем меньше становится людей, нуждающихся в такой помощи, тем лучше. Для этого и работаем.

Все, кто у нас работает, трудятся с ощущением, что выполняют социально значимую задачу, важную миссию. Есть люди, которым нужна помощь, и мы хотим ее оказывать, хотим помогать и делать это наиболее эффективно, хотим помогать как можно большему количеству людей. Для этого мы и занимаемся продвижением нашего портала.

– Сейчас ваш портал работает только с жителями столицы. Есть ли планы сделать подобный общероссийский портал?

— Это пока очень далеко загадывать, об этом нам рано думать. Давайте сначала с Москвой разберемся, а дальше будет видно.

