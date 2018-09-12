Андрияка: семейное творчество нужно всем детям, кем бы они ни стали в жизни

26-29 октября в Москве состоится IV Всероссийский фестиваль семейных любительских театров "Сказка приходит в твой дом". По традиции спектакли фестиваля проходят на сцене Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки. Насколько семейное творчество важно для развития детей? Стоит ли огорчаться, если способный ребенок не стал продолжать творческую карьеру во взрослой жизни? Об этом корреспонденту проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия Сегодня" рассказал народный художник Российской Федерации, действительный член Российской академии художеств, ректор Академии акварели и изящных искусств Сергей Андрияка.

- Сергей Николаевич, не все дети, которые играют в семейных театрах, в будущем станут в творчестве профессионалами. Наверное, это можно сказать и об учащихся вашей академии?

— Конечно.

— Наоборот, я это считаю большой удачей. Людей с настоящим призванием к творческой профессии — единицы. Когда молодой человек выбирает этот путь по ошибке, или, чаще, по настоянию родителей, которые требуют от него идти в профессиональном образовании до конца, это нередко заканчивается очень печально.

Когда-то у меня был сосед по мастерской – прекрасный человек, его уже, к сожалению, нет в живых. Его отец был крупнейшим художником-иллюстратором, мама была музыкантом, и они хотели, чтобы их сын непременно был художником. Они его отдали в Суриковскую школу, он ее кое-как окончил, но в Суриковский институт уже не поступил, окончил полиграфический.

А душа у моего соседа всю его жизнь лежала к железным дорогам. Для него паровозы и всё, что было связано с железнодорожной техникой, были самым-самым. Он мог плакать от умиления после поездки на паровозе и любил рассказывать мне, как это всё происходит. В нем, к сожалению, умерло его призвание, он мог бы стать машинистом или инженером, но не стал, и всю жизнь страдал от этого.

Поэтому я считаю, что в профессиональное искусство люди должны идти только по призванию. На мой взгляд, такое призвание есть лишь у небольшого процента людей, и вычленить и отделить этот процент очень трудно.

То же самое относится и к ребятам, которые занимаются в семейных театрах. Можно заниматься тем, что вас развивает, получать удовольствие, при этом нет абсолютно никакой необходимости идти до конца и становиться профессионалами. Ваше творчество все равно никуда не исчезнет, и вы сможете передать его детям и внукам.

- Был ли в вашем детстве опыт подобного семейного творчества?

— Именно в таком виде – нет. Но семейное творчество мне знакомо.

До того, как я начал рисовать, писать акварелью, я лепил из пластилина. Первым учителем творчества для меня была мама, хотя она была не художником, а преподавателем иностранного языка.

Она давала мне очень интересные задания, например: "Семья медведей (которых я вылепил из пластилина) едет на дачу. Что им надо взять с собой?". В советское время на дачу, где не было ни воды, ни электричества, мы брали с собой, по-моему, все, что можно, вплоть до холодильника. Поэтому я вылепливал всякие нужные мелкие бытовые предметы, включая даже продукты, которые клал в пластилиновый холодильник.

В другой раз мама говорила: "Представь, как будто мы пошли искать в лес грибы". Ведь мы на самом деле очень любили их собирать.

Отец в то время преподавал в Суриковской школе, он много работал и приходил по вечерам, когда я уже спал, а уходил очень рано, и я его видел мало. Но в наших творческих играх вся семья была вместе – то медведи идут в театр, то еще куда-то…

- Насколько важно художественное воспитание ребенка для формирования его духовно-нравственных ценностей, для общего развития?

— Формирование ценностей человека начинается буквально с момента его рождения. Какую музыку слушает мама, что она читает, какие эстетические эмоции ее переполняют, чем она наполнена? Конечно, для малыша очень важно всё, что он видит и слышит. И художественное воспитание становится частью его личности.

- Фестиваль семейных театров, в том числе, развивает связь поколений. Что для вас значат семейные традиции?

— Мы живем, подражая своим близким и своему окружению, а воспринятый и усвоенный опыт мы передаем как эстафету своим детям и внукам. И от того, каков переданный нами опыт, во многом зависит наше будущее.

Бог дал человеку дар видеть и слышать красоту. Это одно из тех удивительных сокровищ, которым может обладать абсолютно любой человек. Но если человек не захочет развивать в себе этот дар, то он будет иметь зрение, но не видеть, иметь слух, но не слышать.

Если человек не понимает и не хочет понимать хорошую музыку, литературу и живопись, он не сможет наполнить духовным содержанием своих детей.

Иногда так складываются обстоятельства, что у родителей нет возможности учить ребенка музыке или водить его в театр, в музей. Но если такая возможность есть, нужно ей пользоваться. Здесь важны и совместные занятия семейным театром, и походы на концерты и в музеи, и чтение вслух хорошей классической литературы. Это всё прекрасные вещи, которые развивают человека и дают ему духовное наполнение.

- Фестиваль семейных театров проходит в стенах вашей академии уже не первый год. Как вы относитесь к таким мероприятиям?

— Я отношусь к ним очень хорошо. Мы знаем, что во многих семьях большую часть времени взрослые заняты своим делом и уделяют детям недостаточно внимания. А семейный театр дает возможность всем членам семьи вместе участвовать в очень хорошем деле. Родители и дети выбирают произведение для постановки, распределяют и разучивают роли, шьют костюмы, репетируют, и все это делают сообща. Во-первых, это помогает объединению членов семьи, а, во-вторых, дает импульс их творческому и культурному развитию. Это прекрасное дело!