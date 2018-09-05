Пресс-конференция, посвященная IV Всероссийскому фестивалю семейных любительских театров "Сказка приходит в твой дом".

Участники:

— ректор Театрального института им. Б. Щукина, народный артист России Евгений КНЯЗЕВ;

— академик Национальной академии кинематографических наук и искусств, президент фестиваля, актриса Ольга БУДИНА;

— художник-сценограф, дизайнер, продюсер Борис КРАСНОВ;

— художественный руководитель Театра доброй сказки, соучредитель и генеральный директор фестиваля Вячеслав НАУМЕНКО;

— исполнительный директор Национальной родительской организации социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей, соучредитель фестиваля Лариса САНАТОВСКАЯ.

В фестивале, который пройдет 27-29 октября в Москве, примут участие семейные театральные коллективы из 20-ти регионов Российской Федерации. Движение семейных любительских театров России – уникальное явление отечественной культуры. Основу фестиваля составляют домашние семейные театральные постановки, раскрывающие географическое и национальное многообразие нашей страны. Участие в нем могут принять все желающие. Вход на фестиваль будет бесплатным.