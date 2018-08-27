Создатель "Смешариков" рассказал, какими будут новые серии проекта

В чем секрет успеха "Смешариков"? На какую аудиторию ориентирован проект? Будет ли продолжение сериала? На эти и другие вопросы артековцам медиаотряда лагеря "Хрустальный" ответил в эксклюзивном интервью ведущий режиссёр студии "Петербург" и проекта "Смешарики" Денис Чернов.

- Как создавались герои "Смешариков"?

— Герои "Смешариков" — это комплексное понятие. Нельзя просто нарисовать картинку и сказать: "Вот это герой". Нужно понимать, в каком ритме живёт этот персонаж, какой у него характер, вредные привычки, слабости, пороки, желания, к чему он стремится. Это исследовательская работа, которая продолжалась у нас долгое время. В первых сериях "Смешариков" мы только прощупывали эти характеры.

А вообще сам проект начался случайно. Фирма "Фангейм", которая занималась иллюстрациями и оформлением разных товаров, предложила нам нарисовать животных, которые очень хорошо поели. Ну а как выглядит объевшиеся животное? Максимально круглым! Эти персонажи показались симпатичным и оригинальными нашему нынешнему продюсеру, и он предложил нарисовать другие детали этого мира. Так и появились "Смешарики".

— У нас любимчиков нет (смеется). Когда ты работаешь с историей, то тебе приходится представлять себя в роли разных персонажей. От этого зависит качество мультфильма. В каждом из смешариков мы можем узнать себя: иногда мы бываем романтичными, как Бараш, иногда забавными, как Нюша, а иногда немного занудными, как Лосяш. Стоит только присмотреться к себе.

- Несмотря на то, что основная целевая аудитория – дети, в некоторых сериях мультфильма поднимаются взрослые, философские темы. На какого зрителя ориентированы подобные эпизоды?

— Сериал "Смешарики" — это мультивозрастной проект. Каждый может найти в нем что-то для себя. Детям нравятся яркие, двигающиеся шарики, кто-то постарше может разглядеть какой-то второй смысл, а иногда даже и третий. Это то, что нас вдохновляет уже 15 лет. В некоторых сериях мы хулиганим, и внимательный зритель может увидеть отсылки к другим фильмам или книгам. Например, в серии "Бутерброд" есть отсылка к фильму Хичкока "Психо".

— Ждать, чтобы прежняя компания собралась вновь вместе (смеется). У нас есть хорошие перспективы, сейчас в производстве находится целый блок серий. Сделаны они будут исключительно в 2D, то есть в классическом стиле плоских "Смешариков". Сценарий пишет Алексей Лебедев, который написал более 250 сценариев для сериала. Музыку будут писать композиторы Мария Ланда и Сергей Васильев. Это два человека, которые написали всю музыку для "Смешариков". Ну и ваш покорный слуга будет тоже иметь отношение к новым "Смешарикам".

- Сейчас идут сериалы "Малышарики" и "Пинкод". Есть ли у них шанс побить рейтинги "Смешариков"?

— Мне кажется, что они находятся немного в другой нише. "Малышарики" ориентированы на аудиторию 0+. Предполагается, что это первое, что ребенок увидел по телевизору. А "Пинкод" — это чисто образовательный проект. Оригинальный сериал не нёс в себе образовательного посыла, "Пинкод" же даёт прикладную информацию об устройстве окружающего мира. Мне кажется, что они хороши в своих нишах, но "Смешариков" они не обгонят. При этом у этих проектов есть большая армия поклонников.

— Сейчас в разработке два интересных проекта. Первый — это полнометражный фильм "Мой домовой". Он рассказывает историю очень обаятельного домового Финика. Внешне он помесь медведя и зайца: волосатый такой, забавный, очень трогательное живое существо. Мы уже сделали небольшой тизер. Причем этот проект будет сделан совместно с американскими сценаристами. Перед нашим продюсером стоит сверхзадача: сделать проект, который можно выпустить на международный рынок, и он там будет абсолютно конкурентоспособным.

Второй проект — уже сериал с рабочим названием "Снежная академия". Про некий параллельный мир с эльфами, снеговиками, оленями и Дедом Морозом, который живет рядом с людьми и присматривает за ними. Слоган звучит так: "Деда Мороза на всех не хватит". Ну потому что праздников много, а Дед Мороз один. И вот эта вот вся компания занимается тем, что решает новогодние проблемы. И это все в 3D, очень качественная рисовка.