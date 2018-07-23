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Детские вопросы

Карякин: моя цель – стать чемпионом мира по классическим шахматам

Сюжет:
Взрослые и дети в медиа кампусе МИА "Россия сегодня" в "Артеке" (38)
(обновлено: 11:06 23.07.2018)
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© Фото : Медиакампус МДЦ "Артек", Юлия РудневаСергей Карякин в МДЦ АртекСергей Карякин в МДЦ Артек
© Фото : Медиакампус МДЦ "Артек", Юлия Руднева

Как стать самым юным гроссмейстером мира? О чем думают шахматисты во время игры на Чемпионате мира? Как победить Магнуса Карлсена? Об этом и многом другом медиаотряд лагеря "Янтарный" поговорил с российским гроссмейстером, чемпионом мира по быстрым шахматам и блицу Сергеем Карякиным.

- В возрасте 12 лет вы стали гроссмейстером. Как вам это удалось? Может ли этого достичь любой ребёнок? Если да, то как это сделать?

— Я думаю, что раз это смог сделать я, значит это сможет сделать и кто-то другой. Просто нужно очень много тренироваться. Я начал играть в пять с половиной лет и уже в семь занимался по шесть часов в сутки. Конечно, это очень много для ребёнка, и, если дети способны тратить столько времени на шахматы, то их, безусловно, ждут успехи. Но это совершенно не значит, что, если вы занимаетесь по 2-3 часа в сутки, успех к вам не придет. Всё возможно, просто будет тяжелее. 

Ученики на практическом занятии по игре в шахматы. Архивное фото
© РИА Новости / Николай Хижняк
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- Удивительно, что в столь раннем возрасте вы осознанно предпочитали шахматы простым детским радостям. Расскажите, каким было ваше детство, было ли в нем что-то помимо шахмат?

— Да, я в детстве, естественно, занимался очень много шахматами, но, помимо этого, я также занимался акробатикой, английским языком, рисованием и довольно много общался с друзьями. Но шахматы были на ключевом месте. 

- Как происходит ваша тренировка сейчас? Сколько раз неделю вы занимаетесь шахматами?

— В моей жизни появились новые обязанности: я муж и отец двоих детей, поэтому у меня не получается постоянно тренироваться, но я могу сказать, что когда мы выезжаем на учебно-тренировочные сборы, то мы занимаемся каждый день где-то по 6-7 часов в сутки, а это очень большая работа. 

© Фото : Медиакампус МДЦ "Артек", Юлия РудневаШахматист Сергей Карякин в МДЦ "Артек"
© Фото : Медиакампус МДЦ "Артек", Юлия Руднева
Шахматист Сергей Карякин в МДЦ "Артек"
- А шахматы как-то помогают вам в домашних делах?

— В быту их сложно использовать (смеется), но я могу сказать, что навыки, которые дают мне шахматы, помогают в жизни: я быстро просчитываю любую ситуацию, часто знаю заранее, как пойдут дела при том или ином действии. 

- Сергей, ваш серьезный подход к жизни по-настоящему удивляет, но, как известно, в самые серьёзные моменты жизни в голову лезут самые несерьезные мысли. Играя на чемпионате мира с Магнусом Карлсеном, о чем вы думали, кроме шахматной стратегии? 

— Я полгода готовился чемпионату мира, поэтому старался концентрироваться исключительно на игре, чтобы никакие мысли не помешали. Во время сложных игр я всегда стараюсь думать о шахматах!

- Расскажите о ваших личных шахматных суевериях. Есть ли у вас какие-то традиции перед игрой?

— Я не особо суеверный. Если, к примеру, в театре актеры не повторяют текст, чтобы потом не забыть, то шахматисты наоборот постоянно повторяют различные комбинации перед партией. Шахматисты верят в то, что нужно играть сильно.

- Как вы считаете, чего не хватило вам для победы в поединке с Магнусом Карлсеном?

— Даже спустя два года не могу однозначно ответить на этот вопрос. Я был хорошо подготовлен и предпринимал все усилия. Возможно, не хватило везения, а, может быть, какой-то спортивной злости.

Директор МДЦ Артек Алексей Каспржак
© Фото : МДЦ "Артек", Дмитрий Астафуров
Каспржак: делай то, что хочешь, а не то, что надо
- По окончании чемпионата мира Магнус Карлсен сказал вам нечто большее, помимо официальных слов? 

— По окончании чемпионата мира мы настолько устали, что почти не общались. Вообще нас сложно назвать друзьями, но во время турниров мы часто вместе обсуждаем партии и считаем друг друга просто коллегами. 

- Какой партией в вашей карьере вы гордитесь больше всего?

— Когда мы играли восьмую партию с Магнусом, я играл чёрными, и мне удалось выиграть. Это самое запоминающееся и приятное. 

- Какова ваша главная профессиональная цель на ближайшее время?

— Главная цель – это, конечно, постараться стать чемпионом мира по классическим шахматам, потому что я уже был чемпионом мира по быстрым шахматам. Это, можно сказать, последний рубеж, который я не завоевал, но в тоже время самый сложный. Поэтому я понимаю сколько нужно приложить усилий и терпения.

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