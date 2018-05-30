Эксперты о детском отдыхе: информационная открытость регионов падает

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Мультимедийная пресс-конференция на тему: "Детский летний отдых как вопрос региональной политики" cостоялась во вторник, 29 мая 2018 года, в МИА "Россия сегодня".

В ходе мероприятия был представлен обновленный "Всероссийский навигатор по детскому отдыху: лето 2018" – интерактивный ресурс, в который вошли более 400 программ каникулярного отдыха, подготовленный в рамках проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня".

Недавними поправками в законодательство предусмотрено создание федерального реестра детских лагерей, сообщила член Общественной палаты РФ, первый заместитель председателя правления Международного общественного фонда "Российский фонд мира" Елена Сутормина. Законом определено, что заниматься этим будет Минобрнауки, ныне преобразованное в Министерство просвещения РФ.

Она отметила, что реестр будет собран в ближайшее время, выразив настороженность в связи с тенденцией падения информационной открытости территорий. "Региональные власти обязаны предоставлять подробные сведения для этого реестра", – напомнила эксперт.

Директор ГБУ "Центр дополнительного образования "Лаборатория путешествий", член Координационного совета при Правительстве РФ по развитию детского туризма Матвей Шпаро обратил внимание на растущую заорганизованность в работе детских лесных республик. По его мнению, это ведет к опасности появления в отрасли "серых или черных лагерей".

"Дело в том, что изготовить визитку и создать в интернете свой сайт, наполнив его красивой информацией, очень легко. И стоит очень дешево", – пояснил он, добавив, что внести в детскую жизнь радость познания и содержательного отдыха гораздо сложнее.

"В нашей деятельности многие видят массу драматических моментов. Хотя согласно базовому прогнозу Росстата, в ближайшие десять лет количество отдохнувших школьников будет ежегодно прибавляться на два процента", – добавил позитива в разговор генеральный директор ГАУК "Мосгортур" Василий Овчинников. "Это значит, что за десять лет данный рынок вырастет на двадцать процентов", – резюмировал он.

Как и в других регионах, в Ханты-Мансийском автономном округе в летний сезон открываются детские площадки в пришкольных лагерях, активно работают организаторы досуга во дворах. Однако далеко не всем родителям это нравится, рассказала участник мультимедийной пресс-конференции из студии в Ханты-Мансийском автономном округе, руководитель вожатского отряда "Формат" ХМАО, программный директор Международного молодежного центра "Хелиос" Вера Княжева.

"Дети хотят на море. У нас сейчас за окном плюс три и пролетает снег", – сообщила спикер, выразив поддержку семьям, которые понимают настроение своих детей и изъявляют готовность самостоятельно оплачивать полную цену за путевку в ту же Болгарию.

"При этом, прежде чем выложить круглую сумму, они дотошно проверяют качество услуг", – подчеркнула эксперт.

Родители с удовольствием инвестируют деньги в организованный детский отдых, осознавая, что это менее опасно, чем сценарий "один дома все лето", отметила директор по развитию Общероссийской общественной организации "Национальная родительская ассоциация" Марианна Шевченко.

При этом не пропадает и образовательная составляющая. Скажем, в виде экспресс-курсов для освоения популярных навыков и компетенций. По мнению общественницы, родители должны иметь возможность своими глазами убедиться в безопасности условий отдыха. "Мы неоднократно говорили, и это наша принципиальная позиция, что родителей надо включать в состав комиссий по приемке детских лагерей", – подчеркнула она.

В топе покупательских предпочтений этого лета произошли изменения. Год назад в пятерку наиболее популярных стран для отдыха входили Болгария, Финляндия, Чехия, Греция и Испания.

"В 2018 году тройку лидеров потеснила Турция, заняв второе место после Болгарии", – проинформировала генеральный директор и совладелец ООО "ИНКЭМП.РУ" Елена Рыженкова. Сегодня средняя стоимость путевки без цены трансфера, по данным эксперта, составляет в Болгарию – 50, в Турцию – 46, в Финляндию – 52 тыс руб.

По ее словам, на протяжении трех последних лет наблюдается устойчивая тенденция к увеличению стоимости путевок ежегодно на 10-15 процентов и снижению продолжительности детского отдыха до 15-16 дней. "В Финляндии средняя продолжительность смены оставляет двенадцать дней", – сообщила она.