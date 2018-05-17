Ежегодно детский телефон доверия принимает около миллиона звонков

МОСКВА, 17 мая ‒ РИА Новости. Сегодня в России отмечается Международный день детского телефона доверия, призванный привлечь внимание широкой общественности к необходимости усиления мер по защите детей в трудной жизненной ситуации и помощи им.

Инициатива отмечать этот день принадлежит Международному объединению детских телефонов доверия (Child Helpline International), официально признанному Комитетом по правам ребенка ООН и включающему в себя представительства более 150 стран мира.

В сентябре 2010 года Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, совместно с субъектами РФ введен единый общероссийский номер детского телефона доверия – 8-800-2000-122. В настоящее время к нему подключено 222 организации в 83 регионах, причем в 67 субъектах федерации детский телефон доверия работает в круглосуточном режиме.

По информации Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, всего за период существования данного номера на него поступило около 8 млн обращений.

"Наша служба является одним из каналов, по которому ребенок может заявить о нарушении своих прав самостоятельно", – говорит руководитель "Детского телефона доверия" Центра экстренной психологической помощи Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) Анна Ермолаева.

По ее словам, самые типичные причины обращения к психологам – отсутствие у детей взаимопонимания со старшими в семье и школе, а также со сверстниками. "Часто приходят сигналы в связи с острой кризисной или травматической ситуацией, случаями насилия, при различных видах зависимостей", – добавила она, отметив, что около половины поступающих звонков приходится на детей.

Детский телефон доверия является бесплатным и анонимным. В 2018 году службе "Детский телефон доверия" МГППУ исполнится 10 лет. Организованная по инициативе правительства Москвы при поддержке городского Департамента образования, она предоставляет анонимным абонентам – детям, родителям, педагогам, бесплатные консультации, включая и юридические.