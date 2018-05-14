Мяч вместо гаджета. Как и почему подростки выбирают спорт

© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Дарья Ларцева

На выбор вида спорта, как правило, влияют мнение родителей и сезонность. По данным за 2017 год, летние виды спорта выбрали более 2 миллионов детей, тогда как зимние виды – не более 300 тысяч.