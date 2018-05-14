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Детские вопросы

Мяч вместо гаджета. Как и почему подростки выбирают спорт

09:0914.05.2018
0140
Центральный стадион Международного детского центра Артек
Занятие плаванием в МДЦ Артек
Игра в бадминтон на спортивной площадке детского лагеря Морской
Настольный теннис, МДЦ Артек
Соревнования по волейболу среди девушек в Артеке
Игра в снэг-гольф в МДЦ Артек
Игра в дартс
Упражнение с лентой
Занятия спортом на Центральном стадионе МДЦ Артек
© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Дарья ЛарцеваАбсолютным лидером среди детских спортивных секций стал футбол — в 2017 году им занималось 362 тысячи юных спортсменов.

На фото: Центральный стадион Международного детского центра "Артек".

Центральный стадион Международного детского центра Артек
© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Дарья Ларцева
Абсолютным лидером среди детских спортивных секций стал футбол — в 2017 году им занималось 362 тысячи юных спортсменов.

На фото: Центральный стадион Международного детского центра "Артек".

© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Дарья ЛарцеваВторое и третье места поделили, соответственно, спортивная борьба (203 тысячи) и плавание — 198 тысяч человек.

На фото: Анастасия Черникова занимается плаванием в бассейне дворца спорта Международного детского центра "Артек".

Занятие плаванием в МДЦ Артек
© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Дарья Ларцева
Второе и третье места поделили, соответственно, спортивная борьба (203 тысячи) и плавание — 198 тысяч человек.

На фото: Анастасия Черникова занимается плаванием в бассейне дворца спорта Международного детского центра "Артек".

© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Дарья ЛарцеваВсего в 2017 году спортивные секции в стране посещало более 2,5 миллионов детей.

На фото: игра в бадминтон на спортивной площадке детского лагеря "Морской".

Игра в бадминтон на спортивной площадке детского лагеря Морской
© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Дарья Ларцева
Всего в 2017 году спортивные секции в стране посещало более 2,5 миллионов детей.

На фото: игра в бадминтон на спортивной площадке детского лагеря "Морской".

© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Дарья ЛарцеваНа выбор вида спорта, как правило, влияют мнение родителей и сезонность. По данным за 2017 год, летние виды спорта выбрали более 2 миллионов детей, тогда как зимние виды – не более 300 тысяч.Настольный теннис, МДЦ Артек
© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Дарья Ларцева
На выбор вида спорта, как правило, влияют мнение родителей и сезонность. По данным за 2017 год, летние виды спорта выбрали более 2 миллионов детей, тогда как зимние виды – не более 300 тысяч.
© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Дарья Ларцева"Я занимаюсь волейболом. Этот вид спорта мне открылся в аниме, в котором эта игра является мечтой парня. Мне очень понравилось смотреть за игрой, поэтому я начала заниматься волейболом. Чувства, которые ты испытываешь, когда бьёшь по мячу, нельзя передать словами", – рассказала о своем выборе Полина Сикорская из г. Каменск-Шахтинск.

На фото: соревнования по волейболу среди девушек в "Артеке".

Соревнования по волейболу среди девушек в Артеке
© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Дарья Ларцева
"Я занимаюсь волейболом. Этот вид спорта мне открылся в аниме, в котором эта игра является мечтой парня. Мне очень понравилось смотреть за игрой, поэтому я начала заниматься волейболом. Чувства, которые ты испытываешь, когда бьёшь по мячу, нельзя передать словами", – рассказала о своем выборе Полина Сикорская из г. Каменск-Шахтинск.

На фото: соревнования по волейболу среди девушек в "Артеке".

© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Дарья ЛарцеваВ то же время, согласно сведениям ученых из Гранадского университета (Испания), занятия спортом в детстве стимулируют развитие мозга и положительно влияют на успеваемость.

На фото: на поле для снэг-гольфа Международного детского центра "Артек" играет артековец из лагеря "Морской" Игорь Буянов.

Игра в снэг-гольф в МДЦ Артек
© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Дарья Ларцева
В то же время, согласно сведениям ученых из Гранадского университета (Испания), занятия спортом в детстве стимулируют развитие мозга и положительно влияют на успеваемость.

На фото: на поле для снэг-гольфа Международного детского центра "Артек" играет артековец из лагеря "Морской" Игорь Буянов.

© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Дарья ЛарцеваПо словам испанских ученых, двигательная активность влияет на участки головного мозга, задействованные в чтении и речевых процессах.

На фото: Алина Саляхудинова играет в дартс на территория детского лагеря "Морской".

Игра в дартс
© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Дарья Ларцева
По словам испанских ученых, двигательная активность влияет на участки головного мозга, задействованные в чтении и речевых процессах.

На фото: Алина Саляхудинова играет в дартс на территория детского лагеря "Морской".

© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Дарья Ларцева"Я очень люблю гимнастику, потому что она воспитывает выносливость и силу, но в тоже время пластичность, чувство музыки, гибкость, ловкость и артистизм. Благодаря этому спорту я научилась не бояться сцены, никогда не сдаваться и всегда стремиться к победе!" – поделилась Полина Ковардакова из г. Геленджик.

На фото: Полина Ковардакова выполняет упражнение с лентой.

Упражнение с лентой
© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Дарья Ларцева
"Я очень люблю гимнастику, потому что она воспитывает выносливость и силу, но в тоже время пластичность, чувство музыки, гибкость, ловкость и артистизм. Благодаря этому спорту я научилась не бояться сцены, никогда не сдаваться и всегда стремиться к победе!" – поделилась Полина Ковардакова из г. Геленджик.

На фото: Полина Ковардакова выполняет упражнение с лентой.

© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Дарья Ларцева"Я люблю бегать по утрам… Наша жизнь – это движение вперёд и усердная работа над собой. Почему бы не начать её с пробежки?" – поделилась Анастасия Черникова из Тульской области.

На фото: 4 отряд детского лагеря "Морской" занимается спортом на Центральном стадионе Международного детского центра "Артек".

Занятия спортом на Центральном стадионе МДЦ Артек
© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Дарья Ларцева
"Я люблю бегать по утрам… Наша жизнь – это движение вперёд и усердная работа над собой. Почему бы не начать её с пробежки?" – поделилась Анастасия Черникова из Тульской области.

На фото: 4 отряд детского лагеря "Морской" занимается спортом на Центральном стадионе Международного детского центра "Артек".

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По данным статистического наблюдения Минспорта за 2017 год, футбол, борьба, волейбол и плавание лидируют в списке наиболее популярных занятий в спортивных школах среди детей и подростков до 16 лет. Что влияет на выбор определенного вида спорта, какую роль играет спорт в жизни современного подростка, в преддверии Чемпионата мира по футболу рассказали артековцы лагеря "Морской" в фотоленте, подготовленной в Медиа-кампусе Международного детского центра "Артек" и МИА "Россия сегодня".

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