Девочка со стержнем. Полину Гриняеву спасет операция на позвоночнике

Пятнадцатилетняя Полина живет в городе Кимры Тверской области. У девочки самая тяжелая — 4-я степень сколиоза. Позвоночник сильно искривлен, грудная клетка деформирована, нарушена работа сердца и легких, Полина страдает от боли, ей тяжело дышать. Массаж, бассейн и лечебная физкультура не помогли, у девочки начал расти горб, остается единственных выход — операция. Московские хирурги готовы выпрямить ей позвоночник с помощью дорогой металлоконструкции. Но квоту придется ждать больше года, а операция Полине нужна срочно, пока не начались необратимые осложнения.

Светлана Иванова специально для "Социального навигатора"

Девочка хочет стать сильной и смелой. Но окружающие говорят, что она слишком добрая и мягкая. Полина может по несколько дней умолять дедушку, чтобы он позволил ей взять домой бездомного Тобика, которого девочка каждое утро подкармливает бутербродами возле школы.

— Дедуля, на улице сильный мороз, Тобик же замерзнет!

— У нас уже есть собака, — ворчит дедушка.

Неделю назад Тобик пропал, и Полина искала его по всему городу, пока спина не "загорелась" от боли.

— Если бы не спина, я бы его обязательно нашла! — жаловалась Полина, еле сдерживая слезы. — Почему у меня эта болезнь? Что я такого сделала, что у меня вырос горб?

Светлана, мама девочки, в таких случаях теряется с ответом. Разные "странности" со здоровьем в жизни Полины случались не однажды.

Девочка родилась здоровой и достаточно крупной. На второй день жизни она неожиданно перестала дышать.

— Пока медсестра бегала за аппаратом ИВЛ, Полина задышала сама. Больше такое не повторялось, — вспоминает Светлана.

На шестой день их выписали домой. Но вскоре у Полины начались странные приступы: на фоне высокой температуры возникали судороги, ручки и ножки деревенели. Приезжала скорая, врач делал укол, и все проходило. Участковый врач не мог объяснить эти явления.

Полина росла и развивалась с опережением графика: в 10 месяцев самостоятельно пошла, в 11 заговорила. После года приступы исчезли так же внезапно, как и появились. Светлана вздохнула с облегчением и стала потихоньку забывать о своих страхах и бессонных ночах.

Полина с увлечением занималась танцами, плаванием, каталась на лыжах и коньках, участвовала в соревнованиях и конкурсах.

— Если бы у меня было много жизней, я бы одну посвятила танцам, другую фигурному катанию, а третью — всему остальному, что мне нравится, — говорила Полина. — А еще я хочу научиться верховой езде!

Осенью 2013 года, когда девочка пошла в пятый класс, Светлана заметила, что правое плечо у дочки стало выше левого. А вскоре Полина начала жаловаться на боли в спине и шее.

© Сергей Величкин После больницы Полина совсем упала духом, перестала верить врачам, которые говорили ей, что спина стала ровнее и убеждали, что болей быть не должно © Сергей Величкин После больницы Полина совсем упала духом, перестала верить врачам, которые говорили ей, что спина стала ровнее и убеждали, что болей быть не должно

В местной поликлинике не было нужного оборудования, и девочку направили на рентген в Тверскую больницу. Выяснилось, что у Полины искривление позвоночника, а также нарушение развития тазобедренных суставов. Девочке поставили диагноз "сколиоз, кифоз 2-й степени" и рекомендовали массаж, лечебную гимнастику, ортопедический корсет и специальную подушку для сидения. Врачи уверяли, что ситуация вот-вот улучшится. Но за полтора года степень искривления только увеличилась.

Полина уже не могла выдержать 45 минут за партой, уроки превратились в пытку. К болям в спине и шее добавилось головокружение. Без всякого рентгена было видно, что грудная клетка девочки деформирована, ребра слева выпирают, линия плеч перекошена.

Два года назад Полину госпитализировали в детскую больницу в Твери, назначили физиотерапию и ЛФК. А после курса лечения выписали домой, отметив в медкарте "улучшение осанки". Правда, о танцах и спорте рекомендовали забыть.

— После больницы Полина совсем упала духом, — рассказывает Светлана. — Она перестала верить врачам, которые говорили ей, что спина стала ровнее и убеждали, что болей быть не должно. Дочка не хотела их огорчать, но мне признавалась, что боль стала сильнее, даже тогда, когда она просто лежит. И дышать ей было тяжело. Одна девочка в классе назвала ее "горбатой". Полина проплакала всю ночь и не хотела выходить на улицу.

— Ты можешь остаться дома, — сказала Светлана, — но тогда все подумают, что у тебя нет стержня, что ты слабая.

— А где взять этот стержень?— сквозь слезы спросила Полина.

В Московском Научном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) травматологии и ортопедии девочке пообещали поставить стержень — металлический. Он должен выпрямить позвоночник и зафиксировать его в правильном положении. Никакие массажи и процедуры Полине уже не помогут — у нее 4-я степень сколиоза, уже прогрессирует сердечно-легочная недостаточность.

— Мама, а когда мне вставят стержень, у меня исчезнет этот горб?

— Конечно, — улыбнулась Светлана.

— И мы пойдем искать Тобика?

— А чего искать, он тебя около подъезда ждет.

Для спасения Полины Гриняевой не хватает 1 490 932 руб.

Заведующий отделением патологии позвоночника НМИЦ травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова Сергей Колесов (Москва): "У Полины диспластический грудной правосторонний сколиоз 4-й степени. Учитывая характер деформации, девочке необходимо хирургическое лечение: коррекция и фиксация грудопоясничного отдела позвоночника. Эта операция позволит избежать тяжелых осложнений, остановить развитие сердечно-легочной недостаточности. После периода адаптации Полина сможет жить полной жизнью и забыть о своем недуге".

Стоимость операции 1 490 932 руб.

Дорогие друзья! Если вы решите помочь Полине Гриняевой, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа. А владельцы айфонов и андроидов могут отправить пожертвование через мобильное приложение. Скачать его можно здесь.

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