Сигнал тревоги. Двухлетнюю Злату Сондык спасет операция на сердце

Злата и Владик — двойняшки. Они живут в подмосковном городе Лобне с мамой, папой и старшей сестрой, одиннадцатилетней Александрой. У обоих малышей проблемы с сердцем. Но у Владика — открытое овальное окно, которое еще может закрыться самостоятельно. А у Златы ситуация намного серьезнее — большой дефект межпредсердной перегородки, который продолжает увеличиваться. Девочке требуется срочная операция. Кардиохирурги МОНИКИ (Московский областной научно-исследовательский клинический институт имени М.Ф. Владимирского) готовы провести ее щадящим методом, не вскрывая грудную клетку. Операцию сделают по квоте, только специальную "заплатку", которой закроют дефект, родители должны оплатить сами. У многодетной семьи таких денег нет.

Елена Светлова специально для "Социального навигатора"

Все обои в доме семьи Сондык разрисованы на высоте, куда дети только могли дотянуться. Фломастеры у малышей быстро ломаются, поэтому все художественные работы выполнены цветными карандашами. А в том, что это именно художественные работы, а не детские каракули, Алексей, папа двойняшек, не сомневается:

— Техника у них разная. У Влада — линии, похожие на молнии, а у Златы — вензеля. Так они видят окружающий мир. Вчера дочка показала мне рисунок: "Папа, это ав-ав!" Леопард у них "мяу-мяу", тигр — "р-р-р!", а сова — "уф-уф".

Из роддома маму с двойней выписали на пятые сутки как здоровых. А через месяц районный педиатр услышал шумы в сердце у обоих детишек. По направлению из поликлиники двойняшек обследовали в московской Детской городской клинической больнице (ДГКБ) имени З.А. Башляевой. Там у Златы обнаружили дефект межпредсердной перегородки, а у Влада — открытое овальное окно.

© Сергей Величкин Злата была такая маленькая и слабенькая, что делать ей операцию было слишком рискованно © Сергей Величкин Злата была такая маленькая и слабенькая, что делать ей операцию было слишком рискованно

Специалисты назначили девочке медикаментозное лечение, рекомендовали родителям понаблюдать за детьми и через полгода привезти их на обследование.

Малыши начали дружно болеть. Простуды, переходящие в бронхит, буквально преследовали брата с сестрой. Стоило заболеть Злате, как болезнь перекидывалась на Влада. И наоборот.

Родителей тревожило, что дочка плохо ела и мало прибавляла в весе. Миниатюрная девочка выглядела младше своего возраста. Дошло до того, что незнакомые люди, встретив на улице маму с двойняшками, спрашивали: "Они у вас погодки?"

В год и два месяца обоих малышей в плановом порядке вновь обследовали в ДГКБ имени З.А. Башляевой. Результаты показали, что у Влада открытое овальное окно уменьшилось, а у Златы размер дефекта увеличился и достиг уже 8,2 мм.

Но кардиологи по-прежнему выражали надежду на то, что отверстие в межпредсердной перегородке все-таки закроется само и операция девочке не понадобится. Тем более что Злата была такая маленькая и слабенькая, что делать ей операцию было слишком рискованно.

© Сергей Величкин У Златы уже отмечены серьезные нарушения в работе сердца и легких, высок риск развития сердечной недостаточности © Сергей Величкин У Златы уже отмечены серьезные нарушения в работе сердца и легких, высок риск развития сердечной недостаточности

Девочке назначили новые препараты, но и они не помогали. В полтора года дефект увеличился до 9 мм. У Златы появилась одышка. Стоит девочке побегать и попрыгать, как у нее перехватывает дыхание. А когда Злата плачет, у нее на лице проступает синева.

— Любое физическое усилие — и дочка покрывается каплями пота. Ее красивые длинные волосы постоянно влажные, из-за этого Злату мучает зуд, она расчесывает кожу головы до глубоких царапин, — рассказывает Людмила, мама девочки. — Недавно двойняшек записали в детский сад, но пока наша Злата больше болеет, чем ходит туда. Два дня посещения подряд — абсолютный "рекорд". Начинается простуда с затяжным надрывным кашлем, и дочке приходится сидеть дома.

Обеспокоенные родители решили больше не ждать чуда и попросили участкового врача дать Злате направление на дополнительную консультацию в московской клинике. Детский кардиохирург Михаил Мартаков обследовал девочку и принял решение о срочной операции: размер дефекта превысил 10 мм — и шансов на его самостоятельное закрытие больше нет. У Златы уже отмечены серьезные нарушения в работе сердца и легких, высок риск развития сердечной недостаточности.

— Нас постоянно терзает страх за жизнь дочки, — признается Людмила. — Даже обычная простуда опасна для нее, и мы панически боимся осложнений. Как они скажутся на ее больном сердце, которое и так работает с перегрузкой?

…Малышка с улыбкой давит на педали маленького пластмассового велосипеда. Но уже через несколько минут она начинает задыхаться, у нее синеют губы — это сердце девочки подает сигнал SOS.

Злате срочно нужна наша помощь.

Для спасения Златы Сондык не хватает 146 226 руб.

Детский кардиохирург Московского областного консультативно-диагностического центра для детей Михаил Мартаков: "У девочки врожденный порок сердца — дефект межпредсердной перегородки, который осложнен растяжением правого желудочка и начальными признаками легочной гипертензии. При затягивании оперативного лечения это может привести к недостаточности миокарда. Своевременное эндоваскулярное закрытие дефекта межпредсердной перегородки окклюдером позволит предотвратить опасные осложнения. Операция щадящая, после нее девочка быстро восстановится и будет нормально развиваться".

Стоимость окклюдера 295 337 руб. 149 111 руб. собрали наши читатели. Не хватает 146 226 руб.

Дорогие друзья! Если вы решите помочь Злате Сондык, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа. А владельцы айфонов и андроидов могут отправить пожертвование через мобильное приложение. Скачать его можно здесь.

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