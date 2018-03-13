Галерея "Здесь на Таганке" открывает новый сезон

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. После реконструкции выставкой "Здесь рисуют дети" галерея "Здесь на Таганке", входящая в объединение "Выставочные залы Москвы", открывает новый сезон.

Среди участников обновленной экспозиции, которая открывается 5 апреля, – победители Международного конкурса детского рисунка имени Нади Рушевой, ученики Художественной школы 548 и Детского образовательного центра "Гусенок".

А вместе с ними – молодые художники, снова очутившиеся в детстве. Это студенты Московского государственного академического художественного института имени В. И. Сурикова. Их картины посвящены "возрасту гениальности" и особенностям детского восприятия и мышления.

Кураторами проекта, нацеленного прежде всего на семейную аудиторию, выступают известный художник и перформансист Андрей Бартенев и организатор Международного конкурса детского рисунка имени Нади Рушевой Наталья Гудович.

"Это образовательный проект, в рамках которого жители Москвы смогут принять участие в творческих мастер-классах, познакомиться с работой художественных школ и других творческих образовательных институций", – говорит Андрей Бартенев.

Мастер-классы в рамках выставки "Здесь рисуют дети" проведут сами ее участники. По словам художника, такой эксперимент "привнесет новую эмоциональную составляющую в творческий процесс".

"Мы приглашаем школы, детей и их родителей на праздник новых впечатлений. Это удивительный опыт, которым мы хотим поделиться", – добавляет куратор выставки Наталья Гудович.

Конечная цель проекта – познакомить жителей Таганского района ЦАО г. Москвы с потенциалом художественных школ мегаполиса. "Если родители убедились в том, что их дети предрасположены к рисованию, лепке, керамике, ткачеству, то здесь они получат адреса и контакты школ, где всему этому обучают", – поясняют организаторы выставки.

В свою очередь школы-участники выставки прямо в ее пространстве проведут презентации своих программ, расскажут посетителям про то, как проходят занятия в творческих центрах.