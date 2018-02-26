МИА "Россия сегодня": итоги конкурса "140 лет вместе. Россия ‒ Болгария"

МОСКВА, 26 фев ‒ РИА Новости. Итоги международного художественного конкурса "140 лет вместе. Россия ‒ Болгария" подведены в понедельник, 26 февраля, в МИА "Россия сегодня" в рамках видеомоста Москва – София, приуроченного ко Дню освобождения Болгарии от османского ига, который отмечается 3 марта.

Так, 140 лет назад солдаты Российской Империи плечом к плечу с болгарскими ополченцами сражались за независимость Болгарии от Османской империи, а битва на Шипкинском перевале стала одним из ключевых моментов в русско-турецкой войне.

© МИА "Россия сегодня" Буклет "140 лет вместе. Россия — Болгария. Лучшие работы конкурса"

В связи с этим событием международный конкурс детского рисунка имени Нади Рушевой, "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" и медиахолдинг "Стандарт" (Болгария) в 2017-2018 годах учредили художественный конкурс "140 лет вместе. Россия — Болгария". В нем принимают участие школьники и студенты художественных учебных заведений двух стран.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Болгария в Российской Федерации Бойко Коцев подчеркнул, что художественный конкурс дает возможность детям отобразить свои чувства по поводу данного исторического события. "Многие современники характеризуют эту войну как самую справедливую войну 19 века", ‒ сказал он, добавив, что боевая дружба Болгарии и России сохранилась до победного конца, а "тесные отношения между нашими странами продолжаются вот уже более 14 веков".

Как заявила руководитель Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Элеонора Митрофанова, подобные конкурсы с участием двух стран нужны для того, чтобы новое поколение лучше знало свою историю.

"Сегодня молодые люди не очень хорошо знают историю, на многих площадках и в СМИ факты сильно искажаются", ‒ отметила она, добавив, что история весьма политизирована, ее часто переписывают, исходя из политического контекста. Между тем, по ее мнению, Россия и Болгария поддерживают историческую правду о той войне, что свидетельствует о глубочайших совместных корнях. "Это наша общая страница, общий культурный код, который является великой ценностью славянских народов", ‒ подчеркнула она.

При этом Элеонора Митрофанова поблагодарила организаторов конкурса, выразив уверенность в том, что МИА "Россия сегодня" и медиахолдинг "Стандарт" будут верными партнерами в реализации дальнейшей работы с молодежью.

Руководитель проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" Наталья Тюрина выразила уверенность в том, что "подобные кросскультурные проекты международного уровня позволяют строить совместное будущее, укрепляют дружбу и вовлекают молодое поколение процесс коммуникации".

Как подчеркнул директор ГАОУ г. Москвы "Школа №548 "Царицыно" Ефим Рачевский, картины детей четко передают духовное единство болгар и русских. "Здорово, что именно дети прокладывают тропинки, которые скрепляют отношения наших народов", ‒ резюмировал он.

В рамках видеомоста Москва – София выступили также Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Болгария Анатолий Макаров, главный редактор газеты "Стандарт" Славка Бозукова и другие.