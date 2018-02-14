Валентинка XXI века: как юные художники видят любовь?

14 февраля — день, когда в воздухе витает любовь и радость. "Социальный навигатор" спросил у представителей поколения Y, как они празднуют День всех влюбленных, признаются своим "валентинкам" и отвечают на главный вопрос — "что такое любовь?" В этой непростой задаче нашим корреспондентам помогли ученики художественных классов московской школы №548.