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Детские вопросы

Ежемесячная выплата на первого ребенка: что это такое и как ее получить?

13:1115.01.2018
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкЕжемесячная выплата на первого ребенка: что это такое и как ее получить?Ежемесячная выплата на первого ребенка: что это такое и как ее получить?
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. В конце прошлого года был принят закон "О ежемесячных выплатах семьям, имеющих детей". Он обеспечивает дополнительную финансовую поддержку родителям – гражданам РФ, постоянно проживающим на территории России, ребенок которых появится на свет после 1 января 2018 года.

Для того чтобы получить выплату, семье необходимо подходить под еще один параметр: доход всех членов семьи, деленный на их количество, не должен превышать прожиточный минимум трудоспособного населения больше чем в полтора раза. Важно обратить внимание на то, что в зависимости от региона проживания он может отличаться.

Мама с ребенком. Архивное фото
© Depositphotos / AntonLozovoy
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При этом в общей сумме дохода учитывается не только официальная зарплата, но и любые вознаграждения, пенсии, пособия или другая материальная социальная помощь. В то же время из нее исключаются единовременные выплаты в связи со стихийными бедствиями или другими чрезвычайными ситуациями.

Важно отметить, что пособие выделяется и на усыновленных детей. Таким образом, его оформлением могут заниматься не только биологические родители, но и опекуны, и приемные родители.

При расчете дохода семьи не учитываются финансы лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, заключенных под стражу, находящихся на принудительном лечении или лишенных родительских прав.

Как получить?

Для получения ежемесячной выплаты родителям необходимо подать заявление в районный отдел социальной защиты или центр государственных услуг "Мои документы".

Деньги. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Согласно закону, пособие будет выплачиваться за полный период, если оформить материальную помощь в течение 6 месяцев со дня рождения ребенка. Если документ поступит позже, средства будут начисляться только со дня обращения.

Через год после подачи заявления родители должны будут повторить процедуру, так как выплата осуществляется на протяжении полутора лет.

Размер выплаты

Ежемесячная выплата равняется сумме прожиточного минимума на детей в регионе, в котором проживает семья. По словам министра труда и соцзащиты Максима Топилина, для 2018 года возьмут соответствующую цифру за II квартал 2017 года.

В среднем размер пособия будет равняться примерно 10 500 рублям в месяц. В зависимости от места проживания сумма может меняться.

Пособие на второго ребенка

Закон также регулирует выплату пособия на второго ребенка – в данном случае средства будут выделяться не из федерального бюджета, а из материнского капитала. Помимо этого разница состоит в том, что заявление нужно подать в Пенсионный фонд России по месту жительства, а не в отдел социальной защиты.

Выплата на второго ребенка также равняется региональному прожиточному минимуму на детей за II квартал 2017 года.

Младенец. Архивное фото
© Fotolia / Nick Freund
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В случае рождения близнецов, пособия будут оформляться по формуле "первый – второй ребенок". То есть заявление необходимо подавать и в отдел социальной защиты, и в Пенсионный фонд России либо сразу в офис "Мои документы" по обоим вопросам.

Семья может использовать материнский капитал и для других целей. К примеру, направить средства на обучение детей, ипотеку или другие законные траты.

Ограничений на использование полученных средств по обеим выплатам не предусматривается.

Материал был подготовлен на основе данных из открытых источников

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