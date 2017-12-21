Дед Мороз: "Лучший подарок - хорошая книга"

Дед Мороз, а не учитель литературы – один из первых, для кого ребенок учит стихотворение. Так сложилось, что сказочный персонаж традиционно является популяризатором чтения среди детей.

В канун Нового года президент Фонда "Живая классика", руководитель одноименного Всероссийского конкурса юных чтецов Марина Смирнова отправилась в Лапландский заповедник к Деду Морозу, чтобы специально для "Социального навигатора" МИА "Россия сегодня" узнать, как он живет, какие книги читает и правда ли, что книга – по-прежнему лучший подарок.

– А как же? Но очень, очень давно. Точный свой возраст вам даже и не назову – не помню. Да это не так важно. Ну а читаю действительно с детства. Особенно произведения Жюля Верна (я знал его лично): "Пятнадцатилетний капитан", "Путешествие на Луну", "Наутилус". От этих книг я и сегодня в восторге. Поскольку и сам путешественник, то питаю к ним профессиональный интерес.

– Ты самый известный популяризатор детского чтения. И продолжаешь, наверное, много читать. Что бы ты посоветовал из своих любимых книг участникам "Живой классики"?

– Много читаю, это верно. Я бы предложил найти на библиотечной полке наши русские народные сказки в записи…

– Афанасьева?

– Кажется. Также восточные сказки. "Тысяча и одна ночь" Шахерезады, "Синбад-Мореход". Из них можно узнать, как жили народы раньше. Интересны и современные сказки про Муми-тролля Туве Янсон, про Гарри Поттера. У авторов этих произведений фантазия великолепная. Пройти с их героями путь, полный приключений, – удовольствие из тех, которые нельзя пропустить.

– Рядом живут саамы. Ты читаешь их литературу?

– Легенды, которые они устно передают или записывают, весьма занимательны. Их я читаю или слушаю. О животных, с которыми они взаимодействуют. Много у них сказаний про оленей. Ведь именно это животное помогало лопарям (так на Руси называли саамов) выживать в суровых условиях Заполярья.

– С Мунь Каллса? Ну как же, это мой сосед. С Йоулупукки, финским Санта-Клаусом, часто встречаемся, в гости друг к другу ездим, делимся опытом волшебства: как донести его до всех желающих, сделать незабываемым и долговечным. Деды Морозы крепко между собой дружат.

А сближает нас общее доброе желание: в течение декабрьского дня, до первого удара курантов, успеть вручить подарки, спрятать под хвойную ветку сюрприз, ласковым словом поддержать. И никого не забыть.

– Все дети мира знают, что ты живешь в Лапландии. Как можно с тобой встретиться?

– Называю адрес: это в Лапландском заповеднике. У меня есть избушка на берегу озера, где я живу. Правда, туда ко мне попасть, даже если бы и очень сильно захотел, нельзя. Ни дорог, ни тропинок окрест. Только верные мои олени рядышком живут. Мы с ними часто путешествуем.

Прихожу в заповедник, в прекрасную усадьбу, которая так теперь и называется – Усадьба Деда Мороза. Там у меня отдельный терем, где встречаюсь с ребятишками и взрослыми. Сидим у камина, беседуем. Рассказываю сказки, а они читают мне стихи.

– Скажи, пожалуйста, когда возможность поучаствовать в этих каминных чтениях впервые появилась у людей?

– Это произошло в 1995 году. Сотрудники Лапландского заповедника, делая обход, случайно набрели на мою укромную избушку. Мы встретились, они мне сразу предложили этот домик. Место для неспешных собеседований с детьми и взрослыми, которые мне пишут и мечтают познакомиться воочию.

– А далеко ли от тебя находится жилище Йоулупукки – финского Санта-Клауса?

– На расстоянии 450 километров, это совсем немного. Ездим друг к другу регулярно в гости. Такое живое общение полезно для волшебника, как воздух для легких.

– Соцсетями я не пользуюсь: предпочитаю личное общение. Со своими коллегами, например, с финским Дедом Морозом, связываюсь и по электронной почте, и по скайпу, и по телефону. Все зависит от темы переговоров и от их срочности.

– А не думаешь ли ты, дедушка, завести группу во "Вконтакте", чтобы создать пространство для своих почитателей?

– Может быть, но не сейчас: надо готовиться к празднику, год Петуха завершать. Хотя в этой идее что-то есть. Обдумаю.

– Кто и о чем тебе пишет?

– В двух словах не изложить. Пишут и стар, и млад. О самом сокровенном. Порой такая переписка длится годы, и тогда можно сказать: "Эти люди выросли на моих письмах".

Отвечать мне помогают работники заповедника. Они разбирают мою почту. К каждому письменному обращению мы подходим очень кропотливо, индивидуально. В своих ответных посланиях я задаю детям загадки, предлагаю задания.

Иногда ребенок получает от меня письмо, приносит его в класс или в группу детского сада. Показывает, рассказывает. А ответ на адрес заповедника приходит от целого класса или группы дошколят. Больше всего люблю, когда они написаны своей рукой, с рисунками. Или просто рисунок, даже без слов.

– Я, конечно, волшебник. Сказочный. И этим все объясняется. Зачем мне бизнес? Я бескорыстно творю чудеса. Смотрите, сколько желаний одновременно загадывают люди в новогоднюю ночь. Кто-то царапает их на бумажке, сжигает и бросает в бокал с искрящимся шампанским. А кто-то пишет письмо и отправляет на Северный полюс. А моя работа – исполнять. Главное, чтобы желания были загаданы правильно.

– Тебя потом благодарят за волшебство и чудеса?

– Когда делаешь что-то доброе, не жди благодарности. Сделал – забудь. Пусть помнит тот, кому ты подарил частичку своего сердечного внимания.

– О чем мечтает человек, который всем дарит подарки? Какой подарок, чудо или волшебство ждет от людей Дед Мороз?

– Я мечтаю, чтобы люди понимали, что они счастливы. Сегодня, сейчас. Каждую минуту.

– Что ты больше всего ценишь в детях – поведение, успеваемость? Или творческие способности, умение мечтать? Или и то и другое?

– Непосредственность и умение мечтать. Тому, что ребенку дано, он обязательно научится. Кто-то может прекрасно играть на скрипке, а кто-то – оценить все совершенство исполнения. Все дети разные, и это замечательно. Пусть ошибаются и даже ушибаются порой, до свадьбы заживет. Главное – пусть живут своим умом и наживают личный опыт. И тогда преуспеют во многих деяниях.

Еще один секрет: нельзя переживать из-за оценок. Оценка их ответ оценивает на уроке, а не их самих. Поднимаясь по ступенькам знаний, дети оглядываются на себя вчерашнего и оценивают свой рост – сами. А сравнивать их друг с другом – для чего?

– Ты сказочный персонаж. Значит ли это, что работаешь только с детьми, а взрослые тебя не интересуют? Некоторые взрослые тоже, между прочим, в тебя верят!

– Мне пишут письма люди, которые, будучи еще дошкольниками, оказались в сложной жизненной ситуации. Идут годы, трудные ситуации давно преодолены, а они поддерживают связь. Благодарят за прежние послания.

Самое главное напутствие взрослым можно выразить словами героя фильма, который я очень люблю. "Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь". Счастье внутри нас. Стоит почувствовать и осознать, какой бесценный это дар. Жизнь, каждый миг которой таит чудеса и чудесен сам по себе.

– То есть для взрослых вера в Деда Мороза – это возможность не потерять ощущения чуда?

– Именно, благодаря этой вере они с ожиданием чуда живут. Ждут, что случится что-то хорошее, доброе, светлое. Что-то изменится к лучшему. И у тех, кто предан этой своей вере, кто загадывает под Новый год заветные желания, они сбываются.

Есть у меня любимая телепередача, она называется "Что? Где? Когда?". Так вот, когда загадываете желание, ответьте на эти вопросы. А иначе как же я могу его выполнить, если вы не дали мне точного указания?

– Я же волшебник, у меня есть доступ ко всем знаниям мира. Могу ответить на любой вопрос.

– Правда ли, что книги для детей, как и для их родителей, – лучший подарок на Новый год? Или это преувеличение?

– Я бы уточнил: лучший подарок – хорошая книга. Близким знакомым детям дарить их я очень люблю.