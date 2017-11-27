Стартовал Всероссийский турнир по мини-футболу для детей из детских домов

В Туле стартовал второй Всероссийский турнир по мини-футболу для детей из детских домов и школ-интернатов. Как сообщили организаторы — "Клуб волонтеров" — в первых матчах приняли участие восемь команд дивизиона "Юг". Это Новомосковский центр образования, Донская школа-интернат, Ефремовская школа-интернат, Тульская школа-интернат №4, Новомосковская школа-интернат, Кировская школа-интернат, Барсуковская школа-интернат, Заокская школа-интернат.

По результатам первого дня игр в лидеры вышли четыре команды. Это Новомосковский центр образования, Донская школа-интернат, Кировская школа-интернат и Барсуковская школа-интернат. Во второй день эти команды разыграли путевку на финал в Москву. В упорной борьбе ее получила команда Новомосковского центра образования. Второе место в дивизионе заняла команда Донской школы-интерната. Она также пройдет в финал, если превзойдет по количеству очков результаты команд, которые займут вторые места в других дивизионах.

В ближайшие несколько месяцев игры пройдут еще в четырех дивизионах. Помимо Тулы региональные этапы состоятся в Смоленске, Твери, Касимове и Воронеже. В общей сложности в матчах турнира "Игра твоей мечты" примут участие 360 юных футболистов из детских домов и интернатов — это 36 команд из 11 регионов России. Победители этапов встретятся на финале в Москве, который пройдет весной 2018 года.

Участники первых матчей получили от организаторов памятные подарки, в частности мячи с автографами игроков команды "Спартак".

Организатором турнира выступает межрегиональная общественная организация "Клуб волонтеров", которая на протяжении 10 лет поддерживает детей в детских домах и школах-интернатах в разных областях России. Всего в проведении турнира будет задействовано до 100 добровольцев. Мероприятие также проходит при поддержке инициативной группы "Спартаковцы" и Supporters Group.

Цель турнира — развитие спорта среди детей-сирот и подопечных детских учреждений и их социализация в обществе.

Первый турнир "Игра твоей мечты" проходил в 2016-2017 годах. В нем приняли участие 300 детей. В качестве главного приза победители получили путевку в спортивный лагерь.