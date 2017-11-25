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Детские вопросы

В Москве наградили победителей конкурса "Семья года"

12:3125.11.2017
(обновлено: 12:44 25.11.2017)
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© РИА Новости / Анастасия КончаковскаяВ Москве наградили победителей конкурса Семья годаВ Москве наградили победителей конкурса Семья года
© РИА Новости / Анастасия Кончаковская

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Торжественное награждение победителей всероссийского конкурса "Семья года" состоялось 24 ноября в Москве. Мероприятие организовано Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и Министерством труда и социальной защиты РФ.

Всего на конкурс поступило 322 заявки. Победителей выбирали в пяти номинациях: "Многодетная семья", "Молодая семья", "Сельская семья", "Семья — хранитель традиций", "Золотая семья России".

В Москве наградят победителей Всероссийского конкурса Семья года
© РИА Новости / Максим Блинов
В Москве наградят победителей всероссийского конкурса "Семья года"
До начала торжественной церемонии награждения все семьи-победители собрались в фойе концертного зала "Измайловский". Здесь и дети, и взрослые могли принять участие в различных творческих мастер-классах, посмотреть музыкальные номера, сделать памятные фотографии, а также просто познакомиться друг с другом.

"Для самих семей, наверное, — это убеждение в том, что наша жизнь находится в правильной траектории, все мы делаем правильно, это возможность пообщаться с другими семьями интересными. А для нашего общества — это авторитет и ценность семьи, утверждение статуса семьи, что важно в наше время", ­- так о конкурсе рассказывает семья Смирновых из Ярославской области, победившая в номинации "Сельская семья".

© РИА Новости / Анастасия КончаковскаяВ Москве наградили победителей конкурса "Семья года"
© РИА Новости / Анастасия Кончаковская
В Москве наградили победителей конкурса "Семья года"
О своей номинации Смирновы говорят, что они и другие семьи из сел вносят вклад в процветание малой родины, той местности, где они живут.

Торжественное награждение началось с приветственных слов ведущих.

"Конечно же, организаторам было трудно выбрать лучших из лучших, потому что каждая семья по-своему прекрасна", — сказала телеведущая Светлана Зейналова.

Большой концертный зал принял 85 семей-победителей со всех уголков России. На сцену приглашали лауреатов каждой из номинаций, самой большой из которых оказалась "Сельская семья" — 21 победитель.

Победители получали награды и цветы из рук известных общественных и государственных деятелей, а после делали совместные памятные фотографии.

"Дорогие мамы, мы с вами, казалось бы, делаем такое по большому счету небольшое дело — хотим, чтобы наши дети выросли счастливыми людьми, а в целом, вкладывая свою душу, мы создаем целое будущее. И я очень хочу, чтобы все у ваших детей, у вас было хорошо", — обратилась к семьям уполномоченный представитель президента РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Победители в номинации "Хранители традиций" были одеты в национальные костюмы, а некоторые семьи решили подобрать наряды в одной цветовой гамме: так, в семье Клементовых все девочки выбрали для конкурса светло-зеленые платья, но заметить их можно было не только из-за яркого цвета — в этой семье 18 детей! Они стали одними из победителей в номинации "Многодетная семья".

© РИА Новости / Анастасия КончаковскаяВ Москве наградили победителей конкурса "Семья года"
© РИА Новости / Анастасия Кончаковская
В Москве наградили победителей конкурса "Семья года"
"Дорогие папы, дорогие мамы, мальчики, девочки, вы являетесь нашим достоянием, вы лучшие и, как было сегодня здесь уже сказано, лучшие из лучших", — сказал министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

Чествовали здесь и молодые семьи, где супругам нет еще 35 лет, и "золотые" пары — победители в этой номинации вместе уже более 50 лет! У одной из победительниц в этот день совпали два праздника: награждение "Семьи года" и день рождения — ей исполнилось 89 лет. Пара вместе уже 63 года, и супруг именинницы взял слово:

"Спасибо вам, что вы сегодня разделили мою радость — мы сегодня празднуем день рождения моей супруги", — сказал Борис Горшук. Он также поблагодарил организаторов конкурса за то, что они делают для того, чтобы семейная культура росла в нашей стране.

Для участников конкурса устроили большой праздничный концерт: между номинациями со сцены семьи поздравляли звезды российской эстрады.
По итогам конкурса издана почетная книга "Семья года — Россия 2017", которую получили все семьи.

 

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