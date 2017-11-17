"Крышечки" собрали более 500 тыс рублей для детей с особенностями развития

Участникам акции "Крышечки" удалось собрать более полумиллиона рублей для детей с особенностями развития. Как сообщает благотворительный фонд "Волонтеры в помощь детям-сиротам", сумма сборов составила 504 897 рублей, а за все время акции собрано более 20 тонн пластиковых крышек.

"Крышечки" — это российский эколого-благотворительный волонтерский проект, созданный с целью сделать Москву чище и помочь детям, которым нужна поддержка. Проект организован совместно общественным движением "Добрые крышечки" и благотворительным фондом "Волонтеры в помощь детям-сиротам".

Необходимо собирать только пластиковые завинчивающиеся крышки от питьевых продуктов, затем они сдаются в различные пункты приема и скапливаются на базах партнеров акции. Крупная партия крышек отправляется на завод по переработке пластика. Завод взвешивает сырье и переводит денежные средства за собранные крышки на счет фонда. Сейчас продолжается сбор средств на коляску для Кристины.

Мама предыдущего подопечного — мальчика Саши — благодарит всех, кто сдал крышки: "У Санька появилась новая коляска, крутая и модная. А еще она оказалась очень практичной — легкая, удобно складывается и помещается в машину. С ней мы очень мобильны, ведь у нас такой плотный распорядок жизни: Саша каждый день ездит в школу, старательно занимается по индивидуальной программе. А на переменах на новой коляске рассекает по школе. Одноклассники выстраиваются в очередь, чтобы его покатать. Спасибо!".