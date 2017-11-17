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Детские вопросы

Недоношенные дети: что нужно знать и чему не стоит верить

10:0017.11.2017
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловНедоношенные дети: что нужно знать и чему не стоит веритьНедоношенные дети: что нужно знать и чему не стоит верить
© РИА Новости / Владимир Трефилов

Ежегодно во всем мире примерно 15 миллионов детей рождаются недоношенными, согласно данным Всемирной организации здоровья (ВОЗ). Преждевременными считаются роды, которые произошли до 37-й недели беременности.

Они разделяются на три группы по массе тела ребенка: 2,5-1,5 килограмма — низкая масса тела; 1,5-1 килограмм — очень низкая масса тела; менее 1 килограмма — экстремально низкая масса тела. Также в связи с переходом на новые критерии живорожденности (срок беременности более 22 недель, вес при рождении более 500 граммов) выделяют ранние преждевременные роды, на сроке менее 25 недель.

Таким малышам требуется особый уход, который чаще всего оказывает врач-неонатолог — специалист, занимающийся здоровьем новорожденных детей. Корреспондент "Социального навигатора" задал самые распространенные вопросы заведующему отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных перинатального медицинского центра ГК "Мать и дитя" Сергею Николаевичу Волкову.

— Какова статистика рождения недоношенных детей в России сейчас? О чем она говорит?

— Каждые десятые роды в мире происходят преждевременно. В процентном количестве в развивающихся странах их больше, в развитых — меньше. Российская статистика в этом случае находится на уровне развитых стран.

Количество преждевременных родов возрастает — такая тенденция есть. Но медицина постоянно развивается, и теперь шанс стать матерью появился и у тех женщин, которые в прошлом не смогли бы самостоятельно зачать или выносить ребенка.

© РИА Новости / Павел ЛисицынКаждые десятые роды в мире происходят преждевременно
© РИА Новости / Павел Лисицын
Каждые десятые роды в мире происходят преждевременно

Многие женщины откладывают рождение ребенка из-за того, что строят карьеру и личную жизнь, а это значит, что к тому моменту, когда они беременеют, у них оказывается багаж каких-то заболеваний. Экологическая обстановка, хронический стресс — все это ведет к ухудшению здоровья женщины и, конечно, влияет на течение беременности.

—  Есть мнение, что рожденный раньше времени ребенок — это всегда ребенок с патологиями. Это верное утверждение?

— Нет, это неверное утверждение.

Да, действительно, есть масса проблем, которые могут быть обусловлены именно недоношенностью, но за счет того, что все органы и системы у них находятся в стадии роста и развития, эти дети обладают большими компенсаторными возможностями, то есть они многие свои проблемы, говоря простым языком, перерастают.

—  Есть распространенное мнение, что якобы дети, рожденные семимесячными, лучше выхаживаются, нежели те, кто родился чуть позже, в восемь месяцев. Так ли это?

— Есть такое мнение, но клинически оно не подтверждается.

У каждого срока свои специфические моменты, одни проблемы сменяются другими. Чем раньше ребенок родился, тем больше вероятность незрелости легких и, как следствие, дыхательной недостаточности — первой проблемы, с которой мы сталкиваемся.

—  На что в состоянии малыша матерям принципиально нужно обращать внимание в первые дни после выписки из роддома?

— Самый основной показатель благополучия ребенка, который отражает, насколько ребенку комфортно, — это прибавка его веса, то, как он кушает.

—  Новорожденным детям ставят оценки по шкале Апгар. Насколько реальное представление о состоянии младенца дает эта шкала?

— Эта шкала была изобретена еще в 50-е годы XX века, и в первую очередь она предназначается для оценки состояния доношенных детей.

Поскольку сейчас основной наш контингент пациентов в детской реанимации — именно недоношенные дети, она не совсем корректна для оценки тяжести состояния такого ребенка из-за специфики незрелости его организма и других причин.

—  Прививки — это больная тема для молодых матерей и врачей. В каких случаях новорожденным их действительно лучше не делать?

Прививка. Архивное фото
© Fotolia / Konstantin Yuganov
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— У нас в стране отношение к прививкам более настороженное, чем за границей, там к этому относятся свободнее.

В моей практике был случай, когда мы выхаживали глубоко недоношенного ребенка с экстремально низкой массой тела, который после выписки поехал "довыхаживаться" во Францию, так вышло. Так там перед выпиской из стационара ему провели вакцинацию против семи инфекций. Они спокойнее к ним относятся, каких-то последствий не видят.

Сейчас опять сложная очень ситуация с полиомиелитом, с распространением вируса, поэтому, конечно, если есть возможность, надо делать.

Что касается прививок детям, рожденным раньше срока: они, безусловно, должны делаться по индивидуальному графику, который определит педиатр, наблюдающий ребенка.

Беседовала Алина Семенова

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