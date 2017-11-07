Детские лагеря 2017-2018: от русской охоты до ЕГЭ инкубатора

МОСКВА, 7 ноя ‒ РИА Новости. "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" при поддержке региональных органов исполнительной власти РФ подготовил ежегодный обновленный выпуск Всероссийского навигатора по детскому отдыху, который поможет родителям выбрать программы осеннего, зимнего или весеннего каникулярного отдыха для своего ребенка.

Помимо названия программы, ее стоимости и длительности, навигатор включает в себя информацию об ожидаемом результате от участия ребенка в этой программе, уровне образования педагогов и вожатых и пр. В исследовании также указаны условия проживания детей, наличие удобств, режим питания и другая полезная информация.

В список обновленного Всероссийского навигатора по детскому отдыху вошли 252 программы, в том числе 247 российских и пять зарубежных. Как отметила эксперт проекта "Социальный навигатор" Галина Бацына, количество программ детского каникулярного отдыха от сезона к сезону уменьшается (в прошлом году в навигатор входило 348 программ). "К сожалению, в этом году межсезонных предложений стало заметно меньше, но организаторы постарались сохранить самые популярные и наиболее интересные для школьников программы", ‒ подчеркнула она.

Активный отдых: пешие походы и полезные навыки

Как показывает исследование, организаторы детского отдыха все больше делают упор на программах активного отдыха и программах, которые направлены на выработку определенных навыков у детей.

Причем, речь идет о самых разных навыках: от освоения традиций русской охоты до отработки навыков приготовления пищи и ухода за собой. Детей в лагерях также учат ориентироваться в нестандартных ситуациях (программа "Миг") и ездить верхом на лошади (программа "Подкова", РООМО "Родительское собрание", от 25000 до 32900 руб.).

В навигаторе много предложений пеших походов, в которых ребенок приобретает опыт работы в команде (программа "Хранители легенд", клуб "Приключение", 21100 руб.). Кроме того, остается традиционным спрос на спортивный уклон в лагерях ("Остров героев", санаторий Алатырь, Республика Мордовия, 20540 руб.).

Профильные смены: "что-то делать, чему-то учиться"

Вместе с тем, как утверждают эксперты рынка, более востребованными стали профильные и тематические смены (например, лагерь интенсивной кинопрактики "КиноКэмп", 21000 руб.). "Это некий новый тренд, когда родители хотят видеть в детском отдыхе профильность, будь то фотодело, театр или народные ремесла ", ‒ отметил директор ГБУ "Центр дополнительного образования "Лаборатория путешествий", член Координационного совета при правительстве РФ по развитию детского туризма Матвей Шпаро. По его наблюдениям, современные родители хотят, чтобы их дети во время каникул что-то делали, чему-то учились, получали предметные знания и компетенции.

Кроме того, увеличивается количество программ по подтягиванию языковой квалификации (смены с упором на английский язык), например, "Чемоданное настроение" ("Северная Гардарика", 40000 руб, 8 дней), "Кругозорро" ("Робинзонада", 27700, 7 дней) и др.

В рекламных буклетах детских лагерей все чаще появляются выражения "генерация идей", "креативность", "ораторское искусство", "управление временем" и пр.

Новые форматы: лагерь-квест, ЕГЭ инкубатор

Возникают и новые форматы детского отдыха в межсезонье, в частности, профориентационные лагеря, а также лагеря, в которых в осенние каникулы старшеклассников интенсивно готовят к экзаменам ("ОГЭ и ЕГЭ инкубатор", Юниум, 29900 руб.). Ученики во время такого "отдыха" каждый день проходят тесты в формате ОГЭ и ЕГЭ.

Есть и другие оригинальные форматы детского отдыха: событийный лагерь, лагерь в режиме квеста, лагерь реалити-шоу. ("Персона", Новосибирская область, 11500 руб.).

Эксперты также отмечают, что активнее стали проявлять себя и предоставлять информацию о программах лагеря в Крыму, например, программа "Осенний бал в Ай-Кэмпе" ("Черномор Инвест", Крым, 12000 руб.) и др.

Стоимость программ детского отдыха, по оценкам "Социального навигатора", выросла, но незначительно. Так, если средняя стоимость программы зимой 2016‒2017 гг. была 23 300 руб., то этой зимой – 23900 руб. Весной разница немного больше: в 2017 году средняя стоимость программы была 15 400 руб., а в 2018 году ожидается на уровне – 17 700 руб.

Средняя продолжительность программ осеннего, зимнего или весеннего каникулярного отдыха ‒ 7 дней.