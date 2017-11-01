Фильм "Мать", снятый на народные деньги, покажут в Москве

В Москве в Доме кино 14 ноября состоится премьера фильма "Мать". Об этом сообщили в благотворительном фонде "Арифметика добра". Перед показом пройдет концерт с участием звезд и детей из телевизионного шоу "Ты супер!", которое организовано телеканалом НТВ и агентством Sputnik.

Режиссер картины — Михаил Комлев. Сценарий был написан в соавторстве с Дианой Машковой, многодетной приемной мамой, руководителем клуба "Азбука приемной семьи" благотворительного фонда "Арифметика добра". Фильм основан на реальных событиях. Это история мальчика, который в трехлетнем возрасте остался сиротой. Мальчик проходит сложный жизненный путь, но находит в себе силы простить родную мать. Уже будучи подростком, герой картины находит свою семью — у него появляются приемные родители.

Фильм снят на пожертвования людей, неравнодушных к проблеме сиротства. Вся съемочная группа и все актеры работали абсолютно бесплатно. В фильме снимались Алексей Кортнев, Ольга Тумайкина, Стас Садальский, Вера Бабичева, Евгения Полунина, Саша Полунин, Игорь Иванов, Аурика Степаненко, Даниил Тябин, Александра Розанова и другие.