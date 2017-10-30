"Давайте дружить семьями": в Москве завершился фестиваль семейных театров

МОСКВА, 30 октября ‒ РИА Новости. Церемония закрытия III Всероссийского фестиваля семейных любительских театров "Сказка приходит в твой дом" состоялась в понедельник в МИА "Россия сегодня".
В фестивале третий год подряд участвуют талантливые семьи, объединенные в творческие группы. Мероприятие направлено на популяризацию семейного творчества и укрепление детско-родительских отношений.
Как сообщил директор фестиваля, художественный руководитель "Театра доброй сказки" Вячеслав Науменко, в этом году фестиваль принял семьи из 20 российских регионов. По его мнению, появившаяся в 2014 году школа семейных театров как своего рода эксперимент, сегодня должна возникнуть в каждом регионе России.
"Россия и Турция ‒ два дружественных государства, и я вижу, что отношения между двумя странами налаживаются во всех сферах, включая сотрудничество в области культуры", ‒ подчеркнул посол.
"Давайте дружить семьями", ‒ заключил Вячеслав Науменко.