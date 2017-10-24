У 14-летней Насти из маленького поселка в Ишимском районе Тюменской области врожденный порок сердца — дефект межпредсердной перегородки. Девочке необходима операция. Пока время не упущено, сделать ее можно щадящим способом — без разреза грудной клетки и общего наркоза. Врачи закроют дефект специальным устройством — окклюдером. Только госквоты на этот год уже распределены, а операцию нужно делать срочно.

Вера Костамо специально для проекта "Социальный навигатор"

С трех с половиной лет Настя занимается бальными танцами. Три тренировки в неделю, дополнительные занятия в выходные, а с семи лет еще и учеба в школе — девочка всегда была очень занята. Даже дома Настя отрабатывала сложные элементы. Ее мама Оксана часто удивлялась: "Неужели ты еще не устала?" Дочка не уставала…

Каждый год мама приводила Настю на плановый медицинский осмотр, все было хорошо, никаких отклонений врачи не находили. В этом году медицинская комиссия решила, что нужно проводить детям и ультразвуковое исследование (УЗИ) сердца, не только электрокардиограмму. И вот в марте Насте сделали УЗИ и обнаружили порок сердца — дефект межпредсердной перегородки.

Оксана повезла дочку на консультацию в Тюмень, в Областную клиническую больницу №1. Там диагноз подтвердили. В августе Насте провели зондирование сердца, обследование показало, что отверстие в перегородке большое — 9,7 миллиметра.

"Сначала мы с мужем не могли поверить, что у дочки болезнь сердца. Некоторое время назад она, правда, жаловалась на покалывания в груди, но я и подумать не могла, что все так серьезно. Когда же диагноз подтвердился, мы с Настей вдвоем ревели. Плачу сама, а Настю успокаиваю: мы со всем справимся, все будет хорошо. Неделю я пыталась перестроиться, научиться жить заново. Сейчас же у нас одно стремление — вылечить дочь, сделать все, чтобы она смогла вернуться к прежней активной жизни", — признается Оксана.

© РИА Новости / Вера Костамо Танцы под запретом. Настю Красикову спасет операция на сердце © РИА Новости / Вера Костамо Танцы под запретом. Настю Красикову спасет операция на сердце

Кардиохирург объяснил: сейчас девочке можно выполнить щадящую, эндоваскулярную операцию. После такого вмешательства не требуется длительная реабилитация. Но сделать операцию нужно не откладывая, иначе начнут развиваться опасные осложнения — аритмия, сердечная недостаточность. Пока же Насте запретили любые физические нагрузки — прежде всего занятия танцами, ну и от уроков физкультуры освободили.

"На бесплатные операции в Тюмени большая очередь. Ждать придется больше года, сказал врач, что для Насти крайне опасно", — делится Оксана.

Танцевальная студия, в которой занималась девочка, в этом году отмечает 20-летие. Конечно, готовится большой концерт, сейчас идут репетиции. Настя тоже должна была участвовать, но теперь ей придется смотреть выступления своих друзей из зрительного зала. Родителям сказала, что обязательно пойдет и поддержит свой коллектив. Она верит, что после операции снова сможет танцевать.

"Пока же дочка дома смотрит все танцевальные телепроекты. Ей тяжело, она чувствует себя запертой в четырех стенах, не хватает танцев, общения, — рассказывает мама Насти. — После одного из ее выступлений в Тюмени меня позвал судья соревнований и сказал: пара, в которой танцует ваша дочь, отличается особой элегантностью. И что у Насти глубокий, взрослый взгляд. Она с раннего детства серьезная и скромная. И тоненькая такая".

Поселок Плодопитомник, в котором живет Настя, находится недалеко от города Ишима. В центре города есть музей Петра Ершова, того самого, написавшего сказку про Конька-горбунка. Музей домашний, уютный. Настя его любит, здесь ей даже разрешают заглянуть за кулисы небольшого кукольного театра. Недавно играли спектакль, и куклы еще не убраны… Девочке все нравится, особенно атмосфера — творческая, почти сказочная.

Тем временем Настины родители начали продавать танцевальные платья дочери. Зарплаты у обоих маленькие, вот и пытаются хоть как-то скопить деньги на операцию. Но все равно нужную сумму собрать не удается.

Для спасения Насти Красиковой не хватает 396 015 руб.

Сердечно-сосудистый хирург Областной клинической больницы №1 Дмитрий Мочихин (Тюмень): "Насте необходима эндоваскулярная коррекция порока сердца. Мы закроем дефект окклюдером. После щадящей операции девочка быстро восстановится, сможет вести активный образ жизни".

Стоимость операции 396 015 руб.

Дорогие друзья! Если вы решите помочь Насте Красиковой, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа. А владельцы айфонов и андроидов могут отправить пожертвование через мобильное приложение. Скачать его можно здесь.

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