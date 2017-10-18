Голодец: "Артек" может стать стартовой площадкой для каждого школьника

В Международном детском центре "Артек" проходит Второй международный образовательный форум. В дни его работы в медиа-кампусе "Артека" и МИА "Россия сегодня" заместитель председателя Правительства Российской Федерации Ольга Голодец дала интервью артековцу Марии Федоровой из детского лагеря "Янтарный".

- Ольга Юрьевна, был ли у вас в детстве или в юности кумир, человек, на которого хотелось быть похожей?

— Нет, наверное, не было. Но меня всегда окружают яркие люди, и я очень их ценю. Моя школьная учительница, которая до сих пор жива, всегда была такой личностью, были и другие педагоги. У меня есть яркие друзья, с которыми мы общаемся много лет. Мне нравится, когда у человека получается дело, к которому он упорно стремится.

- Каким вы были ребенком?

- Я хорошо училась, была отличницей, любила ходить на разные кружки.

- Кем вы хотели быть в детстве?

- В детстве я себя кем только ни представляла. И актрисой хотела быть, и математиком.

- Какое качество характера помогло вам стать политиком?

- Я считаю себя не столько политиком, сколько профессионалом. Мне ни разу не приходилось изменять своей профессии. Я окончила университет по специальности "экономика" и с тех пор я всю жизнь занимаюсь демографией, даже в правительстве отвечаю за вопросы рынка труда. Мне кажется, главное качество – целеполагание и стремление достичь цели. Мне хочется не занять какую-то позицию, а сделать дело.

- Случалось ли вам в детстве бывать в детских лагерях? Был ли этот опыт вам полезен?

- Я была в "Артеке", в лагере "Лазурный", и жила на "Красной даче". У меня остались яркие впечатления, и я вспоминаю это время с удовольствием. Мне кажется, что "Артек" помогает школьникам, которые приезжают сюда из разных уголков мира, иначе взглянуть на жизнь. Здесь все другое — природа, атмосфера, занятия, — и это стимулирует школьника что-то сделать и чего-то добиться.

- Что вы считаете началом своего профессионального пути?

- В профессиональном движении нет ни одной ступеньки, которая бы не влияла на следующее развитие. Стремительный рост – тяжелый труд. Я десять лет работала в компании и иногда думаю, как же я с этим справилась? У нас были амбиции вывести компанию на мировой рынок, и мы достигли цели. Конечно, у меня в работе были и сложные годы, и сейчас они не простые.

- Чего, на ваш взгляд, не хватает российскому образованию, чтобы стать лучшим в мире?

- Во-первых, наша система образования — одна из лучших, даже по международным стандартам. Мы всегда в лидерах, особенно в отношении младших и средних классов.

Общемировой тренд сегодня направлен на то, что образование должно готовить ребят к реальной жизни. Наша же проблема в том, что мы опускаем некоторые моменты, которые делают образование более прикладным.

Мы очень много внимания уделяем русскому языку. Но люди, выходя из стен школы, не владеют родным языком как следует, и даже официальные бумаги, которые мы получаем, часто составлены и написаны неграмотно. Но если человек, который окончил школу и университет, не достиг результата, значит, сам процесс обучения построен неправильно.

Поэтому нужно уделить внимание ко всем программам и методикам образования. В результате обучения выпускник должен иметь хороший словарный запас, уметь четко понимать язык и излагать свои мысли в любой ситуации.

- Вы частый гость в "Артеке". Как он изменился со времени вашего первого визита?

- Когда я пришла сюда в 2014 году, то зрелище было печальным, тем более, что я помнила "Артек" своего детства. Было видно, что в строительство и ремонт лагеря до 2014 года долгое время не вкладывали деньги.

- Что значит "Артек" для России?

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Мне кажется, что "Артек" – центр, откуда идут новые программы и старты. Как-то я говорила с одним артековцем, автором многих известных песен. Он рассказал, что был в первой смене после войны, в то время не хватало еды, детей кормили совсем скудно и отпускали их на виноградники, чтобы они поели. Но каждый из ребят в его отряде потом стал очень известным. "Артек" – стартовая площадка для каждого школьника.

- Я староста в своем классе, иногда мне сложно выполнять свою работу, потому что мальчики меня не слушают. На работе вас, в основном, окружают мужчины. Сложно ли ими руководить, слушаются ли они вас?

- Мальчики меня слушаются. Если говорить серьезно то, когда ты работаешь, никто не смотрит, мужчина ли ты или женщина. Но мне нравится, что я женщина, я очень дорожу всем женственным во себе, люблю наряжаться. Я чувствую себя мамой и бабушкой, и для меня это очень важная роль.