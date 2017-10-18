Голодец: "Артек" может стать стартовой площадкой для каждого школьника

В Международном детском центре "Артек" проходит Второй международный образовательный форум. В дни его работы в медиа-кампусе "Артека" и МИА "Россия сегодня" заместитель председателя Правительства Российской Федерации Ольга Голодец дала интервью артековцу Марии Федоровой из детского лагеря "Янтарный".
- Ольга Юрьевна, был ли у вас в детстве или в юности кумир, человек, на которого хотелось быть похожей?
— Нет, наверное, не было. Но меня всегда окружают яркие люди, и я очень их ценю. Моя школьная учительница, которая до сих пор жива, всегда была такой личностью, были и другие педагоги. У меня есть яркие друзья, с которыми мы общаемся много лет. Мне нравится, когда у человека получается дело, к которому он упорно стремится.
- Каким вы были ребенком?
- Я хорошо училась, была отличницей, любила ходить на разные кружки.
- Кем вы хотели быть в детстве?
- В детстве я себя кем только ни представляла. И актрисой хотела быть, и математиком.
- Какое качество характера помогло вам стать политиком?
- Я считаю себя не столько политиком, сколько профессионалом. Мне ни разу не приходилось изменять своей профессии. Я окончила университет по специальности "экономика" и с тех пор я всю жизнь занимаюсь демографией, даже в правительстве отвечаю за вопросы рынка труда. Мне кажется, главное качество – целеполагание и стремление достичь цели. Мне хочется не занять какую-то позицию, а сделать дело.
- Случалось ли вам в детстве бывать в детских лагерях? Был ли этот опыт вам полезен?
- Я была в "Артеке", в лагере "Лазурный", и жила на "Красной даче". У меня остались яркие впечатления, и я вспоминаю это время с удовольствием. Мне кажется, что "Артек" помогает школьникам, которые приезжают сюда из разных уголков мира, иначе взглянуть на жизнь. Здесь все другое — природа, атмосфера, занятия, — и это стимулирует школьника что-то сделать и чего-то добиться.
- Что вы считаете началом своего профессионального пути?
- Чего, на ваш взгляд, не хватает российскому образованию, чтобы стать лучшим в мире?
- Во-первых, наша система образования — одна из лучших, даже по международным стандартам. Мы всегда в лидерах, особенно в отношении младших и средних классов.
Общемировой тренд сегодня направлен на то, что образование должно готовить ребят к реальной жизни. Наша же проблема в том, что мы опускаем некоторые моменты, которые делают образование более прикладным.
Мы очень много внимания уделяем русскому языку. Но люди, выходя из стен школы, не владеют родным языком как следует, и даже официальные бумаги, которые мы получаем, часто составлены и написаны неграмотно. Но если человек, который окончил школу и университет, не достиг результата, значит, сам процесс обучения построен неправильно.
Поэтому нужно уделить внимание ко всем программам и методикам образования. В результате обучения выпускник должен иметь хороший словарный запас, уметь четко понимать язык и излагать свои мысли в любой ситуации.
- Вы частый гость в "Артеке". Как он изменился со времени вашего первого визита?
- Когда я пришла сюда в 2014 году, то зрелище было печальным, тем более, что я помнила "Артек" своего детства. Было видно, что в строительство и ремонт лагеря до 2014 года долгое время не вкладывали деньги.
- Что значит "Артек" для России?
- Я староста в своем классе, иногда мне сложно выполнять свою работу, потому что мальчики меня не слушают. На работе вас, в основном, окружают мужчины. Сложно ли ими руководить, слушаются ли они вас?
- Мальчики меня слушаются. Если говорить серьезно то, когда ты работаешь, никто не смотрит, мужчина ли ты или женщина. Но мне нравится, что я женщина, я очень дорожу всем женственным во себе, люблю наряжаться. Я чувствую себя мамой и бабушкой, и для меня это очень важная роль.