Дети с ДЦП сыграют в футбол со сборной России

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Российские футболисты исполнят мечту детей с ДЦП: юные фанаты смогут потренироваться вместе со своими кумирами. Такой подарок участникам инновационной благотворительной программы терапевтического спорта "Лыжи мечты" сделала сборная команда России по футболу в преддверии матча с Южной Кореей.

5 октября на базе учебно-тренировочного центра "Новогорск" в 11.00 начнется предматчевая тренировка сборной команды России по футболу, в которой примут участие 10 детей с ограниченными возможностями здоровья, занимающиеся по программе "Лыжи мечты".

Для ребят с особенностями развития спорт — это жизненная необходимость и исполнение заветной мечты об активной полноценной жизни. Несмотря на свои диагнозы, ребята уже настоящие спортсмены: они занимаются горнолыжным спортом и роликами, а также командными видами спорта, и один из самых любимых — футбол.

Познакомиться со своими кумирами, попинать с ними мяч и почувствовать себя настоящими звездами — это большое событие в жизни таких ребят.

Семилетние двойняшки Аня и Кирилл родились недоношенными, и врачи три месяца боролись за их жизни, дети перенесли тяжелые операции. У обоих спастическая диплегия — одна из форм ДЦП. Аня передвигается на коляске, а Кирилл ходит с поддержкой. У ребят есть два здоровых брата, и все вместе они организовывали семейную футбольную команду.

Кирилл — фанат этого вида спорта, и, вопреки своим сегодняшним возможностям, он усиленно учится у братьев играть в футбол, пинать мяч и держать равновесие. Во время семейных матчей родители носят Аню на руках и пытаются ее ногами ударить по мячу.

"Когда у Ани это получается, в ее глазах такое счастье, — рассказывает мама близнецов Наталья Никулина. — Для нас, родителей, нет ничего дороже, чем смех наших детей. И наши дети показывают, что для счастья нужно совсем немного. Встреча со сборной России для них — исполнение заветной мечты".

Для каждого из 10 ребят, которые примут участие в тренировке, это станет еще одним мотивирующим событием, которые так необходимы особенным детям.