Благобегуны собрали 2,2 млн рублей для детей-сирот на московском марафоне

На прошедшем 23 сентября Московском марафоне 150 благобегунов фонда "Арифметика добра" собрали 2,2 миллиона рублей. Как сообщили в фонде, это поможет провести 3825 онлайн-уроков для воспитанников детских домов из 27 регионов России.

Московский марафон уже не первый год поддерживает благотворительные инициативы. Благотворительный фонд "Арифметика добра" начиная с 2016 года — официальный благотворительный партнер крупнейшего марафона в России. Благобегуны "Арифметики добра" помогают фонду на нескольких уровнях: покупают слоты на забеги Московского марафона за пожертвование в пользу фонда, а также создают профиль на сайте "Арифметики добра" и собирают деньги на образование для конкретного воспитанника детского дома. Кроме того, благобегуны рассказывают своим друзьям и знакомым о проблеме социального сиротства и правильной помощи детям-сиротам. По сравнению с прошлым беговым сезоном число атлетов, которые бегают в поддержку конкретного ребенка, выросло в три раза — с 12 до 38.

Если в 2016 году в рамках забегов Московского марафона собрано 1,5 миллиона рублей, то в 2017 году уже 2,2 миллиона рублей в пользу образовательной программы фонда для воспитанников детских домов. Цель программы — помочь ученикам 8-11-х классов детских домов и школ-интернатов восполнить пробелы в знаниях по школьной программе, подготовиться к аттестационным экзаменам, выбрать профессию и дальнейший жизненный путь.

13 лучших учеников образовательной программы фонда также приняли участие в марафоне. Вместе с благобегунами они пробежали укороченную дистанцию — 10 км. Все юные марафонцы — многократные победители и призеры спортивных соревнований. Для них участие в столь крупном беговом событии — это возможность проявить себя и показать на собственном примере важность регулярных занятий спортом, а для кого-то — сделать первый шаг к благобегунству в "Арифметике добра".

Поддержать детей-сирот, просто участвуя в забегах или марафоне, можно после регистрации на сайте фонда "Арифметика добра".