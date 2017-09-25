Благобегуны собрали 2,2 млн рублей для детей-сирот на московском марафоне

На прошедшем 23 сентября Московском марафоне 150 благобегунов фонда "Арифметика добра" собрали 2,2 миллиона рублей. Как сообщили в фонде, это поможет провести 3825 онлайн-уроков для воспитанников детских домов из 27 регионов России.
Если в 2016 году в рамках забегов Московского марафона собрано 1,5 миллиона рублей, то в 2017 году уже 2,2 миллиона рублей в пользу образовательной программы фонда для воспитанников детских домов. Цель программы — помочь ученикам 8-11-х классов детских домов и школ-интернатов восполнить пробелы в знаниях по школьной программе, подготовиться к аттестационным экзаменам, выбрать профессию и дальнейший жизненный путь.
13 лучших учеников образовательной программы фонда также приняли участие в марафоне. Вместе с благобегунами они пробежали укороченную дистанцию — 10 км. Все юные марафонцы — многократные победители и призеры спортивных соревнований. Для них участие в столь крупном беговом событии — это возможность проявить себя и показать на собственном примере важность регулярных занятий спортом, а для кого-то — сделать первый шаг к благобегунству в "Арифметике добра".
Поддержать детей-сирот, просто участвуя в забегах или марафоне, можно после регистрации на сайте фонда "Арифметика добра".