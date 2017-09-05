Забег добрых дел в трех городах помог собрать около 1 млн рублей

Забег добрых дел в трех городах помог собрать около 1 млн рублей

Забег добрых дел в трех городах помог собрать около 1 млн рублей

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. 2,5 тысячи бегунов в Ижевске, Новороссийске и Волгограде 3 сентября приняли участие в Забеге добрых дел в помощь подопечным благотворительного фонда "Дети-бабочки", сообщили организаторы. "Спасибо всем бегунам и болельщикам Забега добрых дел в Ижевске, Волгограде и Новороссийске! Благодаря вам удалось собрать более 900 тысяч рублей. Эти средства пойдут на очень важную программу помощи нашим подопечным — комплексную реабилитацию в одном из лучших детских санаториев России", — сказала руководитель фонда "Дети-бабочки" Алена Куратова.

В каждом городе мероприятие прошло при поддержке местной администрации, корпоративных команд и звездных гостей. Так, в Ижевске в марафоне принял участие врио главы Удмуртии Александр Бречалов, пробежав дистанцию 10 километров и наградив победителей забега.

"Здорово, что спорт объединяет, в том числе для того, чтобы помочь нуждающимся. Сегодня это дети со сложным заболеванием. Я поддерживаю этот забег уже третий год. Счастлив, что сегодня он проходит в Ижевске. Поэтому хочу всех поблагодарить. На соревнованиях — особая атмосфера позитива. Желаю вам зарядиться этим позитивом. Легких ног и отличного старта!" — сказал врио губернатора Удмуртской Республики Александр Бречалов, открывая забег.

© Фото предоставлено БФ "Дети-бабочки" Вырученные средства пойдут на комплексную реабилитацию подопечных фонда в одном из лучших детских санаториев России © Фото предоставлено БФ "Дети-бабочки" Вырученные средства пойдут на комплексную реабилитацию подопечных фонда в одном из лучших детских санаториев России

В каждом городе на старт вышли и сами дети-бабочки. Команда маленьких героев пробежала детскую дистанцию — 100 метров — и открыла старт для всех участников забега.

8 октября, одновременно с заключительным этапом забега в Москве, в преддверии Международной недели буллезного эпидермолиза, которая ежегодно во всем мире проходит в конце октября, Забег добрых дел пройдет в Чили и Сингапуре в помощь детям-бабочкам этих стран.

Чтобы принять участие в московском забеге, нужно зарегистрироваться на сайте www.babochkabeg.ru.