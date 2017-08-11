На ВДНХ пройдет лекция о воспитании детей

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Лекцию о трудностях, с которыми сталкиваются родители, прочитает практический психолог с 18-летним стажем Татьяна Белкина в музейно-выставочном центре "Рабочий и колхозница" в рамках проекта "Умное лето" на ВДНХ, сообщает официальный портал мэра Москвы. Занятие пройдет 12 августа, с 14:00 до 15:00. Вход на лекцию свободный. Предварительная регистрация не требуется.

Лекция пройдет в рамках образовательной программы ВДНХ, стартовавшей в 2016 году. Здесь прошло больше 200 лекций, мастер-классов и языковых занятий. В этом году мероприятия проводят на новой площадке — в музейно-выставочном центре "Рабочий и колхозница", а также на "Городской ферме", в лектории "Дома ремесел" и в шахматном клубе ВДНХ. Посетителям расскажут об истории и архитектуре, нейротехнологиях и педагогике, стартапах и развитии бизнеса, настоящем и будущем журналистики, экологии, кино, музыке и литературе.