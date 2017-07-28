Инклюзивный семейный фестиваль в Казани раскроет детские таланты

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости, Радик Амиров. В столице Татарстана 29 июля состоится инклюзивный семейный фестиваль под названием "Йөрәкле шәһәр" — "Сердца города", сообщили РИА Новости в Духовном управлении мусульман республики.

"Подобный фестиваль пройдет в Казани впервые. Сам формат детского праздника уникален, потому что дети с ограниченными физическими возможностями станут не просто гостями, но и примут активное участие в этом празднике. Ребята исполнят песни, будут танцевать, показывать сценки", — сказали представители Духовного управления мусульман Татарстана (ДУМ РТ) и благотворительного фонда "Закят", которые являются организаторами семейного праздника.

"Инклюзивный фестиваль стирает границы, объединяет особенных детей и их здоровых сверстников в большую дружную команду. Каждый участник фестиваля сможет внести свой вклад в общее дело — способствовать интеграции особенных детей в жизнь общества", — отметили в управлении.

На празднике будут работать творческие площадки с инклюзивными мастер-классами, а для детей с ограничениями по зрению проведут специальный лекторий и концерт представителей татарской эстрады. Все участники семейного праздника могут попробовать раскрасить себя аквагримом, а детей будут развлекать аниматоры.

Финалом праздника станет показ спектакля "Сердца города", который представлен инклюзивной творческой студией "Э-моция".