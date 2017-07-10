Российские школьники дали старт акции "Подвигу – память!"

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Патриотическая акция "Подвигу – память!" с участием российских и болгарских школьников прошла в городах Пловдив и Бургас (Болгария).
Школьники из Ханты-Мансийска проявили инициативу побывать у легендарного памятника советскому солдату-освободителю "Алеша", который находится на холме Бунарджик ("Холм Освободителей"). После этого они поклонились памяти воинов-защитников у другого памятника "Алеша" – в самом центре Бургаса, на улице Александровская. Дети возложили цветы, навели порядок вокруг монументов, спели известные фронтовые песни.
Акция проведена при поддержке Детского международного центра "Хелиос" (Приморско).
Признав, что "к сожалению, в нынешние времена трудно стало всем и историю некоторые люди забывают", он подчеркнул необходимость прививать детям "другие моральные устои, не те, что сейчас им зачастую преподносятся".
"В Болгарии сохранились традиционные школы русского языка, и здесь стараются его беречь. Поддержку в этих начинаниях мы неизменно получаем из Москвы, Ханты-Мансийска", – отметил Георгиев, призвав так воспитывать детей, чтобы "они знали реальные факты и держались дальше от политики".