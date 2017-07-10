Российские школьники дали старт акции "Подвигу – память!"

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Патриотическая акция "Подвигу – память!" с участием российских и болгарских школьников прошла в городах Пловдив и Бургас (Болгария).

Школьники из Ханты-Мансийска проявили инициативу побывать у легендарного памятника советскому солдату-освободителю "Алеша", который находится на холме Бунарджик ("Холм Освободителей"). После этого они поклонились памяти воинов-защитников у другого памятника "Алеша" – в самом центре Бургаса, на улице Александровская. Дети возложили цветы, навели порядок вокруг монументов, спели известные фронтовые песни.

Акция проведена при поддержке Детского международного центра "Хелиос" (Приморско).

"У каждого народа есть своя история, она есть и у каждой семьи. Если мы заглянем в эту историю, то поймем, что корни нашей дружбы находятся именно там. Ее надо поддерживать, развивать", – отметил директор Детского международного центра "Хелиос" Пламен Георгиев.

Признав, что "к сожалению, в нынешние времена трудно стало всем и историю некоторые люди забывают", он подчеркнул необходимость прививать детям "другие моральные устои, не те, что сейчас им зачастую преподносятся".

"В Болгарии сохранились традиционные школы русского языка, и здесь стараются его беречь. Поддержку в этих начинаниях мы неизменно получаем из Москвы, Ханты-Мансийска", – отметил Георгиев, призвав так воспитывать детей, чтобы "они знали реальные факты и держались дальше от политики".