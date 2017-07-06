"Артек" глазами взрослого: как дети рассказывают о себе

ГУРЗУФ, 6 июл — РИА Новости, Олег Дмитриев. В "Артеке" завершила работу очередная сессия "Медиа-кампуса", который был организован в марте 2017 года совместно с МИА "Россия сегодня". Так 100 ребят в течение трех дней узнали, как придумать интересное видео и как вести себя перед камерой.

Подробнее об этих занятиях рассказывает один из преподавателей "Медиа-Кампуса", советник МИА "Россия Сегодня" Олег Дмитриев.

37 лет спустя

- А у вас тоже был "Медиаотряд"?

Этот вопрос одного из ребят лагеря "Лазурный" заставил меня улыбнуться: я сам был "артековцем" в июне 1980-го года — за месяц до московской Олимпиады. Тогда это казалось праздником: первая поездка на море без родителей, международная смена – знакомства с ребятами из Дании, Румынии, Перу… Мобильных телефонов и видео камер тогда и в помине не было, но ощущение праздника осталось на всю жизнь. 2017- й год – и я снова в "Артеке", уже в качестве преподавателя "Медиа-кампуса" МИА "Россия Сегодня". После мастер-классов моих коллег по МИА "Россия Сегодня" Олега Щедрова и Алексея Барыбина.

Как изменился нынешний "Артек" по сравнению с 80-ми? Сразу же бросается в глаза, что у детей стало больше возможностей для выбора: в лагерях "Артека" есть отряды различного профиля: среди них – туристические отряды, медиаотряд, мультотряды. А кроме этого еще можно клеить модели самолетов, работать на гончарном круге, и даже попробовать себя в роли почтальона.

Мне кажется, что именно благодаря этому преподаватели на занятиях в "Артеке" имеют дело с детьми, у которых "горят глаза": у ребят со всей страны — большое желание узнать новое о современном мире и тут же применить новшество в своем отряде. Элемент конкуренции в этом есть: каждый из "Медиаотрядов" хочет выиграть "Медиабаттл" — соревнование между отрядами разных лагерей, которое проходит каждую смену. Поэтому идей много, и поэтому работа у ребят буквально "кипит".

Как рассказать "артековскую историю"

За три дня с каждым из медиаотрядов я встречался по два раза: на первом занятии мы обсуждали "азы медиа", а на втором – разбирали "домашние задания". Особенно запомнилось то, как ребята с энтузиазмом придумывали вопросы, на которые они бы ответили по приезду из "Артека" домой. Одни – в восторге от еды, другие горят желанием рассказать, как они забирались на гору Аю-Даг, а дети из лагеря "Янтарный" поразили меня историей о своем вожатом Вите, который "вне артековской жизни" — профессиональный хоккеист.

С энтузиазмом подошли ребята и к составлению плана короткой видеоистории. Очень понравилось, с каким трепетом дети относятся к артековским реалиям. Одна из них – фирменная бутылочка с водой. Ребята придумали, как за минуту показать, как эта "водичка" путешествует с отрядами весь день — после зарядки, на пляже, во время экскурсий.

Эта смена в "Артеке" называлась "Улыбка Саманты" — в память о Саманте Смит, американской школьнице, написавшей в 80-х письмо Андропову о том, что она не хочет войны между США и СССР. Вскоре после этого Саманта посетила и "Артек". Поэтому я предложил в качестве домашнего задания подумать об истории, которую ребята захотели бы рассказать своим сверстникам из других стран.

Результаты получились неожиданными. Сразу две девушки, не сговариваясь друг с другом, рассказали о том, как они почтили память погибших во второй мировой войне 22 июня. Другие с гордостью говорили о том, как даже в детском возрасте хорошо быть вожатым и помогать своим младшим товарищам. Но больше всего меня "зацепили" следующие слова: "Когда родители меня отправили в "Артек", они исполнили не только мою, но и свою пионерскую мечту". "Артек похож на город, в котором нет грусти, печали и плохих людей".

Но дети – есть дети. И в конце нашего общения они спрашивали примерно одно и то же: "А как сделать так, чтобы наш отряд выиграл "Медиабаттл?" Я снова улыбнулся и пожелал удачи каждому из них.

Медиа-кампус "Россия сегодня" и Артека — площадка, где юные артековцы имеют уникальную возможность перенять опыт у признанных медиаэкспертов международного уровня. В течение года признанные эксперты МИА "Россия сегодня" проводят мастер-классы на темы: как организовать пресс-конференцию; как писать новости, репортажи, лонгриды; как составить грамотно медиаплан; как успешно вести аккаунты в социальных сетях, как снять фоторепортаж и многое другое. По окончанию каждого курса юные журналисты-артековцы получают сертификат МИА "Россия сегодня" о прохождении тренинга.

В медиа-кампусе "Россия сегодня" уже провели мастер-классы для более чем 400 артековцев. Юные журналисты-артековцы разных смен научились писать новости, и пресс-релизы, брать интервью, делать фоторепортажи и организовывать пресс-конференции.

Материал подготовлен crimea.ria.ru>>