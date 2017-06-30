В саду "Эрмитаж" пройдет благотворительный концерт

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. В саду "Эрмитаж" пройдет концерт "Настроение — лето". Музыкально событие станет одним из самых крупных благотворительных мероприятий на открытом воздухе в этом сезоне, пишет сайт mos.ru.

На сцену выйдут известные исполнители и актеры: Алексей Кортнев, Максим Виторган, группы "Несчастный случай", "Би-2", "Живой звук" (актрисы МХТ имени А.П. Чехова Марина Брусникина, Кристина Бабушкина, Алена Хованская и Ольга Литвинова) с оркестром. Коллектив "Ки? Туа!" представит китч-микс по-французски и исполнит парижские хиты разных времен. Антон Лаврентьев выступит с группой, Александр Петров, главный герой блокбастера "Притяжение", прочтет стихотворения под музыкальное сопровождение коллектива Ocean Jet.

Средства, собранные во время концерта, будут переданы в фонд для реализации программ, которые помогут ребятам из различных учреждений найти свое дело в будущем.