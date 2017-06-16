ЗИЛ открывает летнюю городскую лабораторию для детей

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. В Культурном центре ЗИЛ открывается летняя городская лаборатория "Умной Москвы", где для детей 9-13 лет будут проводиться научные открытия, эксперименты, игры и квесты, сообщает mos.ru. Участников программы ждут опыты на лабораторном оборудовании, интересные проекты, экскурсии вкусная еда. Продолжительность каждой смены составит пять дней.

Смены пройдут с 19 июня по 23 июня, с 26 июня по 30 июня, с 3 июля по 7 июля, с 31 июля по 4 августа, с 7 августа по 11 августа, с 14 августа по 18 августа.

Участие в летней городской лаборатории платное. Подробности можно уточнить по телефону: 8 (495) 255-07-35.