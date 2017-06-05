Согревая лето: теплый праздник для приемных семей

Александр Зиновьев специально для проекта "Социальный навигатор"

3 июня в Москве было холодно, ветрено и дождливо, но, несмотря на капризы погоды, в центре столицы весь день звучал детский смех — на площадке Музея Москвы состоялся традиционный летний праздник клуба "Азбука приемной семьи", ежегодно проводимый благотворительным фондом "Арифметика добра".

Клуб "Азбука приемной семьи" — это отдельная программа, созданная для поддержки состоявшихся и потенциальных усыновителей и приемных семей. Ее основная цель — просвещение приемных семей, обмен опытом и знакомство взрослых с воспитанниками детских домов в неформальной обстановке.

В этот раз праздник, приуроченный к Международному дню защиты детей, собрал более 400 членов клуба, которые пришли пообщаться, обменяться опытом, поделиться атмосферой тепла, гостеприимства и провести церемонию поздравления приемных семей с принятием новых детей.

"Когда у нас в фонде "Арифметика добра" организовался клуб "Азбука приемной семьи", — рассказывает руководитель клуба Диана Машкова, — мы поняли, что очень хотим поздравлять семьи, которые приняли детей. Ведь, когда в семье рождается ребенок, это всегда праздник, и нам захотелось создать такую традицию, связанную с приходом приемных детей".

Впервые праздник прошел, когда клубу было полгода, рассказывает она: поздравили семьи, которые приняли детей за последнее время, вручили им подарки, пригласили разных интересных людей и потом решили, что надо и дальше так же собираться каждые полгода.

Раз за разом участников клуба становилось все больше, и этим летом мероприятие получилось действительно масштабным: территория Музея Москвы позволила не только разместить всех гостей, но и организовать много увлекательных занятий для всех возрастов.

Летний праздник клуба "Азбука приемной семьи" © Юлия Маклакова Летний праздник клуба "Азбука приемной семьи" на площадке Музея Москвы © Юлия Маклакова Летний праздник клуба "Азбука приемной семьи" на площадке Музея Москвы © Юлия Маклакова Летний праздник клуба "Азбука приемной семьи" на площадке Музея Москвы © Юлия Маклакова Летний праздник клуба "Азбука приемной семьи" на площадке Музея Москвы © Юлия Маклакова Летний праздник клуба "Азбука приемной семьи" на площадке Музея Москвы © Юлия Маклакова Летний праздник клуба "Азбука приемной семьи" на площадке Музея Москвы © Юлия Маклакова Мастер-класс по плетению венков © Юлия Маклакова Мастер-класс по плетению венков © Юлия Маклакова Спектакль для самых маленьких гостей праздника © Юлия Маклакова Спектакль для самых маленьких гостей праздника © Юлия Маклакова Мастер-класс по древнерусскому письму © Юлия Маклакова Мастер-класс по древнерусскому письму © Юлия Маклакова Мастер-класс "Исторические паззлы" © Юлия Маклакова Мастер-класс "Исторические паззлы" © Юлия Маклакова Мастер-класс по плетению кукол из лыка © Юлия Маклакова Мастер-класс по плетению кукол из лыка © Юлия Маклакова Потешные бои на мечах © Юлия Маклакова Потешные бои на мечах © Юлия Маклакова Летний праздник клуба "Азбука приемной семьи" на площадке Музея Москвы © Юлия Маклакова Летний праздник клуба "Азбука приемной семьи" на площадке Музея Москвы © Юлия Маклакова Игра "Штурм крепости" © Юлия Маклакова Игра "Штурм крепости" © Юлия Маклакова Летний праздник клуба "Азбука приемной семьи" на площадке Музея Москвы © Юлия Маклакова Летний праздник клуба "Азбука приемной семьи" на площадке Музея Москвы © Юлия Маклакова Летний праздник клуба "Азбука приемной семьи" на площадке Музея Москвы © Юлия Маклакова Летний праздник клуба "Азбука приемной семьи" на площадке Музея Москвы © Юлия Маклакова Церемония награждения семей © Юлия Маклакова Церемония награждения семей © Юлия Маклакова Награждение команды, победившей в квесте © Юлия Маклакова Награждение команды, победившей в квесте © Юлия Маклакова Летний праздник клуба "Азбука приемной семьи" на площадке Музея Москвы © Юлия Маклакова Летний праздник клуба "Азбука приемной семьи" на площадке Музея Москвы /

В программе праздника помимо экскурсий по залам музея были уроки по древним ремеслам, спектакль и фирменные деревянные лошадки фонда для самых маленьких гостей, русские народные забавы и исторические мастер-классы для подростков, а также интерактивная игра для взрослых. А еще танцевальная площадка, концерт, полевая кухня, пироги, чай с баранками и, конечно, общение.

Единого центра у праздника нет, здесь все сделано так, чтобы интересно было людям любого возраста: кому спектакль, кому погулять, для взрослых своя программа, но те, кто хотел, проводили время, не расставаясь со своими детьми и родителями. Единственный общий сбор — для вручения подарков.

"Программу праздника мы всегда придумываем сами, — говорит Машкова. — В этот раз Музей Москвы согласился принять нашу шумную толпу, и мы с удовольствием откликнулись и постарались создать программу под площадку. Но главная цель — развлечься, познакомиться, пообщаться и поздравить".

© Юлия Маклакова Учредитель фонда "Арифметика добра" Роман Авдеев и руководитель клуба "Азбука приемной семьи" Диана Машкова © Юлия Маклакова Учредитель фонда "Арифметика добра" Роман Авдеев и руководитель клуба "Азбука приемной семьи" Диана Машкова

По ее словам, очень важно, чтобы у людей была возможность знакомиться, общаться, потому что семьи хорошо поддерживают друг друга. "Когда ты усыновил и не знаешь, с кем это обсудить, хорошо, если есть такое сообщество людей, уже прошедших через многие трудности и готовых помочь кому-то еще, ответить на какие-то вопросы", — поясняет она.

При этом сам клуб — как одна большая семья. Его руководитель лично встречала всех гостей и лишь потом передавала их в заботливые руки волонтеров, которые помогали сориентироваться на площадке и выбрать подходящее занятие.

"За эти 2,5 года я уже знаю почти всех. Мы общаемся не только очно, но и по телефону, в социальных сетях, — объясняет Машкова. — Мы встречаемся каждую субботу у нас, в фонде, на лекциях для родителей, семинарах, тренингах. Кто-то ходит часто, кто-то — на лекции, темы которых ему интересны в данный момент".

Со многими лично знаком и основатель фонда "Арифметика добра" Роман Авдеев — отец 23 детей, из которых 19 усыновленные. По его словам, существование клуба дает очень многое и другим семьям, и ему самому

"Праздник — это большой сбор клуба, он дает возможность почувствовать, что мы не одни, что мы разделяем общие ценности. А идея чествовать семьи, принявшие детей, для нас очевидна: мы же для этого и работаем, чтобы мобилизовать людей, общество, чтобы детей не было в детских домах. А приход ребенка в семью — один из главных результатов нашей работы", — рассказывает Авдеев.

Всего за время существования фонда более 140 семей приняли детей из детских домов, и только в этот раз поздравления удостоились 25 семей.

Но детей, попавших в семью, еще больше: Диана Машкова, вызывая на сцену семьи, кратко рассказывала их истории. И среди людей, получавших подарки от фонда, были пары, которые за полгода приняли двух детей и уже воспитывают четверых, пятерых и больше. А всего в клубе уже более тысячи семей. Но цифры в данном случае — не главное.

"То, что мы отмечаем эти семьи, очень важно, но сам вопрос чисел неправильный: даже один ребенок, нашедший семью, это хорошо", — говорит Авдеев.

А для тех, кто уже вошел в клуб приемных семей, самое главное — сделать так, чтобы дети в семье остались и были счастливы, как и их родители. "Теперь наша основная задача — сохранить и приумножить то добро и то счастье, которое есть в наших семьях", — говорят члены клуба. А дождь и холод им точно не помеха.