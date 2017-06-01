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Социальный навигатор
Детские вопросы

Крысанова: семейные театры помогает развитию детей с особенностями здоровья

11:0001.06.2017
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© Фото : Из личного архива Елены КрысановойСемейный театрСемейный театр
© Фото : Из личного архива Елены Крысановой

Во Всероссийском фестивале семейных любительских театров "Сказка приходит в дом" принимают участие коллективы, в которые входят дети с ограниченными возможностями здоровья. Какую пользу приносит таким детям участие в театральных постановках? Как меняются семьи в процессе совместного творчества? Об этом специальному корреспонденту проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" рассказала педагог-организатор ГБУ АО "Опорно-экспериментальный реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями", режиссер театральной студии "Золотой ключик" Елена Крысанова.

- Елена Сергеевна, как произошло Ваше знакомство с движением семейных театров?

Всероссийский фестиваль семейных любительских театров Сказка приходит в дом
© РИА Новости
Всероссийский фестиваль семейных любительских театров "Сказка приходит в дом"
- Я работаю в центре, где получают сопровождение семьи, воспитывающие детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Совместно с педагогами дополнительного образования я стараюсь вовлекать детишек и членов их семей в творческую деятельность, в том числе, и в самодеятельные постановки в театральной студии "Золотой ключик".

Идея создания семейных театральных коллективов возникла у нас в марте 2014 года после видеоконференции, на которой представители московского "Театра доброй сказки" рассказали о своем опыте проведения московских фестивалей семейных театров и пригласили нас к участию в межрегиональном фестивале "Сказка приходит в твой дом".

Руководитель театральных коллективов Дома культуры Кольцово Новосибирской области, руководитель семейного театра Несерьезный возраст Лариса Ткаченко
© Фото из личного архива
Ткаченко: семейные театры помогают родителям укрепить отношения с детьми
Нам показалась очень интересной идея привлечь родителей к совместному выступлению с детьми на сцене. Случайно в нашем распоряжении оказались сценарий и необходимый реквизит, нашлись семьи, желающие участвовать в постановках – не только дети и родители, но и братья с сестрами. В качестве волонтёров в театральной постановке выступили двое сотрудников Центра. Через некоторое время группой из 13 человек "Золотой ключик" был уже готов отправляться в Москву, показывать свое театральное творчество. 

- Вам удалось показать свою работу в Москве?

— К сожалению, тогда межрегиональный фестиваль не состоялся, но коллектив "Театра доброй сказки" нас очень душевно встретил на седьмом Московском фестивале семейных театров "Сказка приходит в твой дом" в ноябре 2014 года, и мы смогли там выступить вне конкурса со спектаклем "Мешок с яблоками". В рамках фестиваля мы посетили несколько театральных мастер-классов, познакомились с опытом лучших московских семейных театров и показали свой спектакль. 

Ректор Щукинского училища, народный артист РФ Евгений Князев. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Князев: движение семейных театров прививает детям высокие ценности культуры
Подзарядившись энтузиазмом и обогатившись знаниями, мы вернулись в Архангельск с уверенностью, что мы идем правильной дорогой и будем развиваться дальше.

Министерство труда, занятости и социальной защиты Архангельской области инициировало проведение областного фестиваля "Сказка приходит в твой дом", в организации которого активное участие принял наш Центр, и в декабре 2015 года этот фестиваль состоялся в Архангельском молодёжном театре. В нем приняли участие семь семейных театральных команд, большинство из них – семьи с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

От Центра на этом фестивале с театральными постановками выступили уже два семейных творческих коллектива: студия "Золотой ключик" и театральная студия "Светлячок".

- Как прошел Ваш первый областной фестиваль?

— Вполне успешно. После него мы стали, придумывать новые сценарии, проводить репетиции. Понемногу коллектив студии "Золотой ключик" стал расширяться за счет новых заинтересованных семей. 

В октябре 2016 года нас пригласили в Москву на второй Всероссийский фестиваль семейных театров "Сказка приходит в твой дом", мы привезли туда театральную постановку "Кошкин дом", и вновь получили массу положительных эмоций и стимулов к развитию. 

А следом за вторым Всероссийским фестивалем семейных театров в Москве в ноябре 2016 года в Архангельске состоялся Второй областной фестиваль семейных театров, который собрал большое количество участников и зрителей из городов и районов Архангельской области. 

Сейчас наш коллектив думает, чем удивить зрителей, что поставить на следующий сезон и с чем отправиться на третий Всероссийский фестиваль, проведение которого планируется уже в октябре 2017 года.

- Что дает детям с ограниченными возможностями здоровья участие в семейных театральных постановках?

— Я думаю, любому ребенку такое участие даёт толчок к развитию. Здесь сам процесс не менее ценен, чем результат. Ребенок с ограниченными возможностями здоровья видит, что он работает в команде, он важен, у него есть своя роль, с которой никто кроме него не справится. Из зала на него смотрят друзья, бабушки и дедушки, на сцене он взаимодействует с мамой и папой, чувствует свою значимость как полноценный актер. 

К сожалению, нам бывает физически сложно выдерживать переезды и перемещения, которые сопутствуют организации фестивалей. Но проблемы, связанные с этим, тоже решаются сообща и не становятся непреодолимой преградой для участия таких детей в фестивалях. 

С другой стороны, наш опыт показал, что обычные, здоровые дети учатся бережному отношению и плодотворному общению с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Для всех это большой шаг навстречу друг к другу. Здоровые дети дают своим ровесникам с ограниченными возможностями большой толчок в развитии. У детишек происходит взаимное развитие, которое обогащает всех.

- Как происходит постановка спектакля в семейном театре? 

— Это полностью коллективный процесс. Конечно, участники студии высказывают мне свои пожелания по поводу репертуара, сюжета постановки. Бывают и забавные, но справедливые требования. Например, кто-то играет кота Базилио в одном спектакле, потом кота Василия в другом спектакле, а затем говорит мне: "Хватит, напиши такой сценарий, чтобы я котом больше не был". 

Я начинаю придумывать, что и как поставить, какими оригинальными средствами воспользоваться. Тот же пожар в "Кошкином доме" было не так-то просто технически сделать, чтобы было и наглядно, и ярко, и всем понятно. И чтобы горело как по-настоящему. Кстати, "Кошкин дом" на втором Всероссийском фестивале семейных театров получил специальный приз жюри за высокохудожественное оформление спектакля.

В процессе создания сценария я думаю, для кого из наших актеров я пишу эту роль. Мы все уже отлично знаем друг друга – и дети, и родители, и можно подобрать, кто мог бы наиболее удачно сыграть того или иного персонажа. Этот папа будет отличным разбойником, а тот — благородным рыцарем, значит, у нас в спектакле будут разбойник и благородный рыцарь. И так далее. Во многом такое "попадание" в образ обеспечивает успех постановок. 

Еще я стараюсь, чтобы члены одной семьи по возможности и в спектаклях оставались членами одной семьи. Так семье проще и дома репетировать, и вместе приезжать на репетиции в Центр. 

После написания сценария и распределения ролей, начинаем шить костюмы. По возможности, каждая семья одевает для спектакля себя сама. Швом "вперед иголкой" владеет любая мама. В одной из наших театральных семей для своих двух сыновей и для мамы шьет костюмы папа, он же незаменимый звукооператор всех театральных постановок студии. Своими силами готовим декорации, в итоге получается все ярко и красочно. Процесс подготовки к спектаклю увлекает всех.  

- Приходилось ли Вам видеть, как совместная деятельность влияет на отношения в семьях?

— Да, конечно. Здесь очень важны репетиции по выходным, когда все члены семьи собираются вместе, разыгрывая сцены из спектакля и общаясь на волнующие их темы. Многие родители не только реализуют свои нераскрытые творческие способности, но и открывают друг друга с новой стороны. 

Укрепляются и детско-родительские отношения. У детей и родителей появляется новая совместная тема для общения, как дома, так и на репетициях. 

Помню, как один из пап к приглашению принять участие в спектакле вместе со своим сыном – воспитанником Центра отнёсся без особого желания, но по мере работы над спектаклем изменил свое отношение к происходящему и стал одним из самых дисциплинированных и заинтересованных актеров нашей труппы. 

Так подросток в роли пуделя Артемона и его отец в роли Папы Карло стали сплочённой командой не только на сцене, но и в жизни. Позднее папа поддержал выбор сына поступить на театральное отделение Архангельского колледжа культуры и искусства. 

 Особое значение имеют поездки в Москву на Всероссийский фестиваль "Сказка приходит в твой дом", когда родители из разных семей становятся хорошим друзьями, потому что у них появляется общий жизненный опыт, доверие друг к другу, совместные впечатления. А человека лучше всего можно узнать именно в стрессовых ситуациях, походных условиях и творческих делах. 


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Детские вопросы
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