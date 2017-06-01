Как обучают специалистов – воспитателей особых детей

Благотворительный фонд содействия развитию социально-культурных инициатив и попечительства "Образ жизни" специально для проекта "Социальный навигатор"

В Москве завершился очередной учебный цикл курса "Профлаб", организованный благотворительным фондом "Образ жизни". Это единственная в России программа для тех, кто работает в центрах содействия семейному воспитанию и детских домах-интернатах для детей с ограниченными возможностями здоровья. Программа нацелена на получение прежде всего практических навыков, поскольку работа с детьми-инвалидами требует особого подхода, нужно быть готовым ко всему и уметь увидеть потенциал интеллектуального и физического развития ребенка.

Создание центров содействия семейному воспитанию началось в 2013 году на базе детских домов-интернатов. Такое реформирование было необходимо для формирования единого реабилитационного пространства, где семьям и детям, нуждающимся в помощи государства, оказывается полный комплекс социально-правовых и психолого-педагогических услуг.

Появление учреждений новой формации потребовало иного качества профессиональной подготовки специалистов. Сотрудники фонда "Образ жизни" откликнулись на эти изменения, разработав курс "Профлаб". Идейным вдохновителем стала директор фонда Елена Береговая, эксперт Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере: "На протяжении многих лет я наблюдаю за работой специализированных учреждений в разных городах России и зарубежья. Долго прописывала программу, особенно ее прикладную составляющую, ведь в этой области практика превыше всего, нужны действенные методы. Наш курс — это совокупность успешного мирового опыта, моего общения с коллегами, знаний о психологии ребенка, особенностях развития и ухода, собственного опыта работы в психиатрических клиниках".

Инициативу поддержали ГБУ "Центр "Детство" и департамент труда и социальной защиты населения Москвы. За три года комплексное обучение прошли сотрудники четырех учреждений. С февраля по май 2017 года в программе приняли участие специалисты крупнейшего в России центра содействия семейному воспитанию "Южное Бутово". В нем работают более 500 человек и проживают 327 детей. Это сироты, а также ребята из московских семей, которые по состоянию здоровья находятся на пятидневной форме пребывания либо посещают дневное отделение.

В проекте "Профлаб" приняли участие 50 сотрудников центра, на данный момент это самая большая группа за историю курса. В качестве лекторов и тренеров выступили признанные эксперты по работе с детьми с тяжелыми множественными нарушениями в развитии и ограниченными возможностями здоровья. Это преподаватели и сотрудники РБОО "Центр лечебной педагогики", МОО "Дорога в мир", БФ "Волонтеры в помощь детям-сиротам", БОО "Перспективы", Центра междисциплинарных технологий и реабилитации, АНО "Физическая реабилитация".

Во время обучения перед специалистами раскрываются новые направления взаимодействия с особыми детьми, их учат видеть перспективы развития таких ребят. Поскольку программа практико-ориентированная, то в рамках курса студенты выполняют реальную работу — составляют индивидуальные программы обучения для каждого ребенка.

25 мая в центре "Благосфера" состоялась защита проектов, которые готовили студенты в малых группах. Из всего пройденного материала они выбирали наиболее близкие темы, связанные с их профессиональной деятельностью. Участники рассказывали о том, какой новый полезный опыт они планируют внедрить и уже применяют в работе, к каким изменениям привело участие в "Профлабе". В основном сотрудники на примерах конкретных детей раскрывали темы кормления, позиционирования, госпитализации в стационар, коммуникации ребенка с тяжелыми множественными нарушениями развития. Работы участников оценивала комиссия, состоящая из педагогов и организаторов программы. По окончании обучения сотрудники ЦССВ "Южное Бутово" получили сертификаты о прохождении курсов повышения квалификации.

Организаторы планируют к сентябрю добавить в программу новые темы, одна из которых — развитие и обучение слепоглухих детей. Занятия по этому направлению будут вести эксперты из фонда "Со-единение". Также в планах — решение вопроса о супервизировании и дальнейшей поддержке организаций, прошедших обучение.