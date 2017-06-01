США
1.061 июня10:43МСК
USD56.69+0.17
EUR63.41+0.46
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Социальный навигатор
Детские вопросы

Как обучают специалистов – воспитателей особых детей

10:0001.06.2017
(обновлено: 10:41 01.06.2017)
060
© Благотворительный фонд "Образ жизни"Как обучают специалистов - воспитателей особых детейКак обучают специалистов - воспитателей особых детей
© Благотворительный фонд "Образ жизни"

Благотворительный фонд содействия развитию социально-культурных инициатив и попечительства "Образ жизни" специально для проекта "Социальный навигатор"

В Москве завершился очередной учебный цикл курса "Профлаб", организованный благотворительным фондом "Образ жизни". Это единственная в России программа для тех, кто работает в центрах содействия семейному воспитанию и детских домах-интернатах для детей с ограниченными возможностями здоровья. Программа нацелена на получение прежде всего практических навыков, поскольку работа с детьми-инвалидами требует особого подхода, нужно быть готовым ко всему и уметь увидеть потенциал интеллектуального и физического развития ребенка.

Создание центров содействия семейному воспитанию началось в 2013 году на базе детских домов-интернатов. Такое реформирование было необходимо для формирования единого реабилитационного пространства, где семьям и детям, нуждающимся в помощи государства, оказывается полный комплекс социально-правовых и психолого-педагогических услуг.

Ученые из разных стран обсудили проблемы слепоглухих
© РИА Новости / Евгений Биятов
Ученые из разных стран обсудили проблемы слепоглухих

Появление учреждений новой формации потребовало иного качества профессиональной подготовки специалистов. Сотрудники фонда "Образ жизни" откликнулись на эти изменения, разработав курс "Профлаб". Идейным вдохновителем стала директор фонда Елена Береговая, эксперт Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере: "На протяжении многих лет я наблюдаю за работой специализированных учреждений в разных городах России и зарубежья. Долго прописывала программу, особенно ее прикладную составляющую, ведь в этой области практика превыше всего, нужны действенные методы. Наш курс — это совокупность успешного мирового опыта, моего общения с коллегами, знаний о психологии ребенка, особенностях развития и ухода, собственного опыта работы в психиатрических клиниках".

Инициативу поддержали ГБУ "Центр "Детство" и департамент труда и социальной защиты населения Москвы. За три года комплексное обучение прошли сотрудники четырех учреждений. С февраля по май 2017 года в программе приняли участие специалисты крупнейшего в России центра содействия семейному воспитанию "Южное Бутово". В нем работают более 500 человек и проживают 327 детей. Это сироты, а также ребята из московских семей, которые по состоянию здоровья находятся на пятидневной форме пребывания либо посещают дневное отделение.

В проекте "Профлаб" приняли участие 50 сотрудников центра, на данный момент это самая большая группа за историю курса. В качестве лекторов и тренеров выступили признанные эксперты по работе с детьми с тяжелыми множественными нарушениями в развитии и ограниченными возможностями здоровья. Это преподаватели и сотрудники РБОО "Центр лечебной педагогики", МОО "Дорога в мир", БФ "Волонтеры в помощь детям-сиротам", БОО "Перспективы", Центра междисциплинарных технологий и реабилитации, АНО "Физическая реабилитация".

Во время обучения перед специалистами раскрываются новые направления взаимодействия с особыми детьми, их учат видеть перспективы развития таких ребят. Поскольку программа практико-ориентированная, то в рамках курса студенты выполняют реальную работу — составляют индивидуальные программы обучения для каждого ребенка.

25 мая в центре "Благосфера" состоялась защита проектов, которые готовили студенты в малых группах. Из всего пройденного материала они выбирали наиболее близкие темы, связанные с их профессиональной деятельностью. Участники рассказывали о том, какой новый полезный опыт они планируют внедрить и уже применяют в работе, к каким изменениям привело участие в "Профлабе". В основном сотрудники на примерах конкретных детей раскрывали темы кормления, позиционирования, госпитализации в стационар, коммуникации ребенка с тяжелыми множественными нарушениями развития. Работы участников оценивала комиссия, состоящая из педагогов и организаторов программы. По окончании обучения сотрудники ЦССВ "Южное Бутово" получили сертификаты о прохождении курсов повышения квалификации.

Организаторы планируют к сентябрю добавить в программу новые темы, одна из которых — развитие и обучение слепоглухих детей. Занятия по этому направлению будут вести эксперты из фонда "Со-единение". Также в планах — решение вопроса о супервизировании и дальнейшей поддержке организаций, прошедших обучение.

Комментировать
+
Детские вопросы
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена