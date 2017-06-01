Семейное устройство детей-сирот в России: формы и различия

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Чем отличается усыновление, опека и приемная семья? Кто может быть опекуном или усыновителем? Приемная семья – это навсегда? Ответы на эти и другие вопросы в инфографике спецпроекта "Социальный навигатор".