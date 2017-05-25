Новая жизнь Вики. Одиннадцатилетней девочке необходим ортопедический корсет

Еще год назад Вика жила в небольшом селе в Молдавии, училась, играла с друзьями, помогала маме по хозяйству. Но в декабре 2016 года семья была вынуждена переехать в Россию, на родину Владимира, Викиного папы. Девочке пришлось приспосабливаться к новой жизни, которую значительно осложняет тяжелый диагноз: у Вики S-образный грудопоясничный сколиоз 3-й степени. Для того чтобы остановить дальнейшее искривление позвоночника, срочно необходим ортопедический корсет Шено, изготовленный по индивидуальным меркам. Но оплатить дорогой корсет родители девочки не в состоянии.

Семья Бушевых продала в Молдавии дом, корову, кур. В Рязани на эти деньги они смогли купить комнату в бывшем общежитии с общей кухней, одним душем и туалетом на весь этаж. Владимир нашел временную работу на стройке, Вика и ее старшая сестра — 16-летняя Катя — пошли учиться в новую школу. А перед школой на медобследовании у Вики диагностировали прогрессирующий грудопоясничный сколиоз 3-й степени.

Вика родилась здоровой, росла и развивалась нормально, только часто болела простудными заболеваниями. Когда в семь лет девочка проходила всех специалистов в поликлинике по месту прежнего жительства, никаких проблем со здоровьем врачи не обнаружили.

— Вика всегда была подвижной, любила активные игры. Мы тогда жили в селе, там простор, свобода — бегай сколько хочешь. А здесь, в городе, она совсем притихла. Как в клетке дома сидит, да и отпускать страшно, — рассказывает Мария, мама девочки.

Вика росла любознательной, хорошо училась в школе, занималась в театральном кружке. В девять лет на диспансеризации в школе ортопед выявил у нее сколиоз, рекомендовал заниматься лечебной физкультурой, делать массаж, плавать в бассейне. Вика выполняла все рекомендации врачей. Внешних проявлений болезни родители не замечали. В 2016 году девочка сильно выросла — почти на десять сантиметров. В начале нового учебного года мама заметила, что Вика стала сутулиться, у нее изменилась походка, но к врачу они не обратились: готовились к переезду в Россию. Кроме того, родители решили, что с возрастом осанка улучшится.

Мама Вики винит себя, что не придавала серьезного значения этой проблеме раньше.

© РИА Новости / Вера Костамо Девочка понемногу привыкает к новой школе и к щадящему режиму с множеством запретов. Они всей семьей верят, что это временно © РИА Новости / Вера Костамо Девочка понемногу привыкает к новой школе и к щадящему режиму с множеством запретов. Они всей семьей верят, что это временно

— Когда приехали в Россию, необходимо было сделать пробу на туберкулез, и вдруг эта проба оказалась положительной. У всей семьи отрицательная — а у Вики вот такой результат… Сделали рентгеновский снимок грудной клетки, и врач в диспансере сказала, что у Вики серьезные проблемы не с легкими, а с позвоночником.

Обследование, проведенное этой зимой, показало, что сколиоз стремительно прогрессирует, и врачи настоятельно рекомендовали Вике постоянно носить ортопедический корсет Шено. Корсет, который изготавливают по индивидуальным меркам, поможет избежать дальнейшего искривления. Но это дорогое изделие за счет бюджетных средств не оплачивается.

В Молдавии Мария зарабатывала, продавая молоко и яйца. Говорит, что работать приходилось много, но всегда были покупатели и возможность нормально жить. Сейчас она оформляет российское гражданство и, пока документы не оформлены, устроиться на работу не может. Муж по профессии сварщик, его заработков едва хватает на скромную жизнь для семьи с двумя детьми.

— У Вики нет времени ждать, пока мы сможем заработать на корсет. Болезнь прогрессирует, и я так боюсь, что третья стадия перерастет в четвертую. А тогда уже неизбежна операция. В долг взять нам не у кого. И мы раньше никогда ничего не просили, всегда зарабатывали сами. А сейчас оказались в такой сложной ситуации, — сокрушается Мария.

Вика — папина дочка. Мария показывает фотографии Владимира с разных спортивных соревнований. Говорит, что папа очень хотел, чтобы дочь тоже занималась каким-нибудь спортом. Вика здесь, в Рязани, на уроке физкультуры впервые встала на лыжи. Хоть и падала, но кататься ей очень понравилось и хотелось бы заниматься лыжным спортом дальше. Но пока врачи запретили все физические нагрузки.

Девочка понемногу привыкает к новой школе и к щадящему режиму с множеством запретов. Они всей семьей верят, что это временно.

А мы с вами можем помочь Вике начать новую жизнь без боли и ограничений.

Для спасения Вики Бушевой не хватает 145 390 руб.

Ортопед-травматолог Научно-практического центра специализированной медицинской помощи детям имени В.Ф. Войно-Ясенецкого Степан Кудряков (Москва): "У Вики тяжелая прогрессирующая форма сколиоза. В настоящее время искривление позвоночника можно остановить и исправить с помощью индивидуального корсета — модели Шено. Если в ближайшее время начать носить его постоянно, это поможет предотвратить прогрессирование искривления и избежать оперативного лечения в будущем".

Стоимость корсета Шено 145 390 руб.

Дорогие друзья! Если вы решите помочь Вике Бушевой, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа. А владельцы айфонов и андроидов могут отправить пожертвование через мобильное приложение. Скачать его можно здесь.

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