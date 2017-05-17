Ткаченко: семейные театры помогают родителям укрепить отношения с детьми

Всероссийский фестиваль семейных любительских театров "Сказка приходит в дом" в 2017 году объединит взрослых и детей из 50 регионов России. Как развивалось движение семейных театров последние три года в наукограде Кольцово? Что дает детям и их родителям участие в семейном театре? Об этом специальному корреспонденту проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" рассказала руководитель театральных коллективов Дома культуры Кольцово Новосибирской области, руководитель семейного театра "Несерьезный возраст" Лариса Ткаченко.

- Лариса Викторовна, как произошло ваше знакомство с движением семейных театров?

— Я веду театральные кружки, взрослый и детский, на базе дома культуры в наукограде Кольцово, в Новосибирской области. Наш городок очень уютный и комфортабельный, здесь очень хорошо растить детей, поэтому у нас немало многодетных семей. Некоторые дети моих взрослых "театралов" ходят в детский театральный коллектив, фактически, у нас получается семейный театр.

В мае 2014 года к нам приезжала Школа семейного театра — совместный проект "Театра доброй сказки" из Москвы и Новосибирского государственного областного Дома народного творчества. Наш театральный коллектив принял участие в занятиях школы, идея семейных театров нам очень понравилась, и мы решили организовать в нашем наукограде свой фестиваль семейных театров.

С тех пор мы проводим этот фестиваль ежегодно и приглашаем участвовать в нем коллективы из разных районов Новосибирской области. Но, в основном, в нем участвуют наши, кольцовские семьи с небольшими постановками, буквально от 5 до 15 минут. Наши фестивали семейных театров всегда собирают много зрителей. Победителей мы делегируем на всероссийский фестиваль.

- Как устроен семейный театр?

— В семейном театре участвуют либо несколько поколений одной семьи, либо две-три семьи. Обязательное условие – чтобы участвовали и дети, и взрослые. Бывает, что семейный театр объединяет до десяти человек. Например, три семьи кооперируются, придумывают сценарий, разрабатывают постановку и участвуют в ней. В этом году мы допустили к участию в нашем фестивале молодую пару, у которой еще нет детей, но они играли с огромным удовольствием, очень хорошо были приняты. Была у нас семья, где "Репку" разыгрывали бабушка, мама, папа и четверо детей, самой младшей актрисе было три года.

- Кто делает костюмы и декорации, подбирает репертуар?

— Семьи сами этим занимаются, а сцену для репетиций им предоставляет наш дом культуры. Что касается репертуара, то он очень разнообразен. Начиная от сказок, – очень хорошо идут народные сказки, – до постановок отрывков из художественной прозы. Как правило, пьесы не пишут с нуля, а адаптируют под наш формат готовые сказки и сценарии. Правда, у нас был случай, когда актриса нашего "взрослого" театра Ирина Мараховская написала пьесу "Иван царевич и айпад". Эта постановка стала победителем нашего кольцовского фестиваля, и мы ездили с ней на первый всероссийский фестиваль.

© РИА Новости / Сергей Пятаков Перейти в фотобанк Князев: движение семейных театров прививает детям высокие ценности культуры

— Я считаю, что оно сплачивает семьи. Дети вместе со взрослыми придумывают репертуар и участвуют в разработке декораций, ходят на репетиции, придумывают какие-то интересные ходы. Это очень большое дело.

- Возникало ли у ваших учеников желание выйти на профессиональную сцену?

— Конечно, у многих школьников возникает такое желание. Одна девочка даже поступила в театральный институт. Но, в целом, у нас другая задача – во-первых, сплотить семьи, чтобы родители вместе с детьми делали общее дело, и, во-вторых, развивать театральное движение в нашем городе, потому что это интересно очень многим.

- Вы со своей семьей тоже принимаете участие в фестивале в качестве семейного театра?

— Да. У меня шестеро дочерей, буквально месяц назад родилась младшая. И мы все, вместе с папой, участвуем в постановках. Недавно мы ставили отрывок из произведения Наринэ Абгарян "Манюня". В постановке участвовали две семьи, поскольку нам не хватало актеров. Этот спектакль стал победителем третьего кольцовского фестиваля, и мы собираемся осенью приехать в Москву на всероссийский фестиваль. Я надеюсь, что семейных театров постепенно будет становиться больше, и взрослые все чаще будут заниматься творчеством вместе с детьми.