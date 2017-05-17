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Социальный навигатор
Детские вопросы

Ткаченко: семейные театры помогают родителям укрепить отношения с детьми

09:1517.05.2017
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© Фото из личного архиваРуководитель театральных коллективов Дома культуры Кольцово Новосибирской области, руководитель семейного театра Несерьезный возраст Лариса ТкаченкоРуководитель театральных коллективов Дома культуры Кольцово Новосибирской области, руководитель семейного театра Несерьезный возраст Лариса Ткаченко
© Фото из личного архива

Всероссийский фестиваль семейных любительских театров "Сказка приходит в дом" в 2017 году объединит взрослых и детей из 50 регионов России. Как развивалось движение семейных театров последние три года в наукограде Кольцово? Что дает детям и их родителям участие в семейном театре? Об этом специальному корреспонденту проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" рассказала руководитель театральных коллективов Дома культуры Кольцово Новосибирской области, руководитель семейного театра "Несерьезный возраст" Лариса Ткаченко.

- Лариса Викторовна, как произошло ваше знакомство с движением семейных театров?

— Я веду театральные кружки, взрослый и детский, на базе дома культуры в наукограде Кольцово, в Новосибирской области. Наш городок очень уютный и комфортабельный, здесь очень хорошо растить детей, поэтому у нас немало многодетных семей. Некоторые дети моих взрослых "театралов" ходят в детский театральный коллектив, фактически, у нас получается семейный театр.

Всероссийский фестиваль семейных любительских театров Сказка приходит в дом
© РИА Новости
Всероссийский фестиваль семейных любительских театров "Сказка приходит в дом"
В мае 2014 года к нам приезжала Школа семейного театра — совместный проект "Театра доброй сказки" из Москвы и Новосибирского государственного областного Дома народного творчества. Наш театральный коллектив принял участие в занятиях школы, идея семейных театров нам очень понравилась, и мы решили организовать в нашем наукограде свой фестиваль семейных театров.

С тех пор мы проводим этот фестиваль ежегодно и приглашаем участвовать в нем коллективы из разных районов Новосибирской области. Но, в основном, в нем участвуют наши, кольцовские семьи с небольшими постановками, буквально от 5 до 15 минут. Наши фестивали семейных театров всегда собирают много зрителей. Победителей мы делегируем на всероссийский фестиваль.

- Как устроен семейный театр?

— В семейном театре участвуют либо несколько поколений одной семьи, либо две-три семьи. Обязательное условие – чтобы участвовали и дети, и взрослые. Бывает, что семейный театр объединяет до десяти человек. Например, три семьи кооперируются, придумывают сценарий, разрабатывают постановку и участвуют в ней. В этом году мы допустили к участию в нашем фестивале молодую пару, у которой еще нет детей, но они играли с огромным удовольствием, очень хорошо были приняты. Была у нас семья, где "Репку" разыгрывали бабушка, мама, папа и четверо детей, самой младшей актрисе было три года.

- Кто делает костюмы и декорации, подбирает репертуар?

— Семьи сами этим занимаются, а сцену для репетиций им предоставляет наш дом культуры. Что касается репертуара, то он очень разнообразен. Начиная от сказок, – очень хорошо идут народные сказки, – до постановок отрывков из художественной прозы. Как правило, пьесы не пишут с нуля, а адаптируют под наш формат готовые сказки и сценарии. Правда, у нас был случай, когда актриса нашего "взрослого" театра Ирина Мараховская написала пьесу "Иван царевич и айпад". Эта постановка стала победителем нашего кольцовского фестиваля, и мы ездили с ней на первый всероссийский фестиваль.

Ректор Щукинского училища, народный артист РФ Евгений Князев. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Князев: движение семейных театров прививает детям высокие ценности культуры
- Как воздействует на детей и взрослых участие в семейном театре?

— Я считаю, что оно сплачивает семьи. Дети вместе со взрослыми придумывают репертуар и участвуют в разработке декораций, ходят на репетиции, придумывают какие-то интересные ходы. Это очень большое дело.

- Возникало ли у ваших учеников желание выйти на профессиональную сцену?

— Конечно, у многих школьников возникает такое желание. Одна девочка даже поступила в театральный институт. Но, в целом, у нас другая задача – во-первых, сплотить семьи, чтобы родители вместе с детьми делали общее дело, и, во-вторых, развивать театральное движение в нашем городе, потому что это интересно очень многим.

- Вы со своей семьей тоже принимаете участие в фестивале в качестве семейного театра?

— Да. У меня шестеро дочерей, буквально месяц назад родилась младшая. И мы все, вместе с папой, участвуем в постановках. Недавно мы ставили отрывок из произведения Наринэ Абгарян "Манюня". В постановке участвовали две семьи, поскольку нам не хватало актеров. Этот спектакль стал победителем третьего кольцовского фестиваля, и мы собираемся осенью приехать в Москву на всероссийский фестиваль. Я надеюсь, что семейных театров постепенно будет становиться больше, и взрослые все чаще будут заниматься творчеством вместе с детьми.

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Детские вопросы
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