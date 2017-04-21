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Детские вопросы

Беспокойное сердце. Дане Николаеву необходима операция

09:3021.04.2017
(обновлено: 09:35 21.04.2017)
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© РИА Новости . Вера КостамоБеспокойное сердце. Дане Николаеву необходима операцияБеспокойное сердце. Дане Николаеву необходима операция
© РИА Новости . Вера Костамо

У 13-летнего москвича Дани Николаева врожденный порок сердца: дефект межжелудочковой перегородки. С шести лет мальчик находится под наблюдением врачей. Сейчас состояние его сердца внушает серьезные опасения, требуется срочная операция. Кардиохирурги московской Детской городской клинической больницы (ДГКБ) № 13 имени Н.Ф. Филатова готовы провести ее щадяще, без тяжелого наркоза и вскрытия грудной клетки: закрыть дефект окклюдером — специальным имплантом. Но в больнице нет окклюдера нужного типа, Даниным родителям необходимо его купить. У них такой возможности нет.

Плаванье и математика — два больших увлечения Дани. Планы на будущее у мальчика очень серьезные, он собирается поступать в физико-математическую школу при МГТУ имени Н. Э. Баумана. Плаваньем Даня начал заниматься с шести лет. Но физические нагрузки ему противопоказаны.

Когда родители стали водить Даню в бассейн, на него обратил внимание тренер и предложил записать мальчика в спортивную секцию. Для этого нужно было пройти медкомиссию. Врач в районной поликлинике сделала кардиограмму и заподозрила у мальчика врожденный порок сердца. Даню направили на обследование в ДГКБ №13 имени Н.Ф. Филатова. В Филатовской диагноз подтвердили и уточнили: дефект межжелудочковой перегородки размером 3,5 мм. Мальчика взяли под наблюдение — поначалу врачи надеялись, что дефект закроется и операции не понадобится.

— Мы сразу заметили, что Даня тяжело переносит нагрузки. Появились головные боли, после занятий в бассейне он выходил бледный, усталый. Дома сразу ложился отдыхать, — рассказывает Анжелика, мама Дани.

Раз в год мальчику делали УЗИ в Филатовской больнице — но отверстие не уменьшалось. Во время недавнего обследования кардиохирург сказал, что поможет только операция и ждать больше нельзя.

Мальчика готовы прооперировать щадящим, эндоваскулярным способом — дефект межжелудочковой перегородки закроют специальным имплантом — окклюдером. Операцию сделают по квоте. Но окклюдер родителям Дани нужно купить. Такой суммы у них нет.

© РИА Новости . Вера КостамоПланы на будущее у Дани очень серьезные, он собирается поступать в физико-математическую школу при МГТУ имени Н. Э. Баумана
© РИА Новости . Вера Костамо
Планы на будущее у Дани очень серьезные, он собирается поступать в физико-математическую школу при МГТУ имени Н. Э. Баумана

— Даня держит все в себе, никогда не говорит с нами про операцию. Только один раз, вернувшись из школы, спросил меня: "Почему я не такой, как все?", — рассказывает Анжелика. — Поначалу, когда мы только услышали от врача этот диагноз, было страшно. Не могли поверить. А сейчас настроены на то, что все будет хорошо. Мы с мужем сына поддерживаем, верим, что все получится.

В наших силах помочь Дане осуществить свои планы и мечты и больше никогда не задаваться вопросом, почему он "не такой".

Для спасения Дани Николаева не хватает 227 850 руб.

Заведующий отделением кардиохирургии ДГКБ №13 имени Н. Ф. Филатова Владимир Ильин (Москва): "У Даниила дефект межжелудочковой перегородки. При этом пороке кровь под высоким давлением попадает из левого желудочка в правый и в легкие. Это постепенно приводит к перегрузке камер сердца. Дефект у Дани расположен таким образом, что возможно закрыть его эндоваскулярно, окклюдером. Это позволит избежать сложной операции на открытом сердце".

Стоимость окклюдера 227 850 руб.

Дорогие друзья! Если вы решите помочь Дане Николаеву, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа. А владельцы айфонов и андроидов могут отправить пожертвование через мобильное приложение. Скачать его можно здесь.

Экспертная группа Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов в Российской Федерации. Создан в 1996 году как журналистский проект для помощи людям, которые оказались в отчаянном положении. Фонд регулярно публикует просьбы о помощи на страницах газеты "Коммерсантъ" и на сайте rusfond.ru, а также в 174 партнерских региональных СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект "Русфонд на Первом". Всего собрано свыше 9,604 млрд руб. В 2017 году (на 13 апреля) собрано 533 751 024 руб., помощь получили 602 ребенка, протипировано 2382 потенциальных донора костного мозга для Национального регистра.

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