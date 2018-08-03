Иван, помнящий родство: почему фотограф создал виртуальный музей наличников

Фотограф из Лобни Иван Хафизов в 2007 году начал снимать резные наличники. Через некоторое время он основал виртуальный музей резных наличников, коллекция которого на данный момент насчитывает около 20 тысяч фотографий предметов деревянного зодчества. Проекту "Социальный навигатор" Иван рассказал почему в Вологде наличники на троечку, как иногда съемки наличников становятся опасными для жизни и чем руководство страны может поспособствовать популяризации деревянного зодчества.

Владимир Лебедев специально для проекта "Социальный навигатор"

Основатель виртуального музея резных наличников Иван Хафизов никогда не жил в деревянном доме с наличниками, и его родители тоже не жили, да и бабушки с дедушками фотографа с этим видом деревянного зодчества не соприкасались. И откуда только что взялось?

Из Энгельса — отвечает Иван. В 2007 году фотограф отправился в командировку в этот город в Саратовской области. Тем жарким июльским днем он и сфотографировал свой первый наличник. Тогда для него это были просто красивые окошки. Через несколько дней он отправился в Нижегородскую область — а там тоже наличники, затем Иван оказался в Муроме — и тут снова в его объектив попало резное искусство. Так, буквально в три хода, и началось увлечение фотографа из Лобни наличниками.

© Из личного архива Ивана Хафизова Основатель Виртуального музея резных наличников Иван Хафизов © Из личного архива Ивана Хафизова Основатель Виртуального музея резных наличников Иван Хафизов

Затем Иван решил, что надо целенаправленно снимать наличники и выкладывать их в Сеть. Со временем появился виртуальный музей резных наличников. Всего Иван за 11 лет сфотографировал около 20 тысяч экспонатов для своего музея, но выложены пока далеко не все экземпляры, тысячи фотографий ждут своего часа.

"Я могу под окнами мечтать, Я могу, как книги, их читать" — пелось в композиции "Московские окна", вот так и для Ивана резные наличники как открытая книга. По одному виду деревянных украшений на окнах он может определить, к какому региону и эпохе относится наличник.

"Я сейчас в Иркутске, и тут полным-полно типовых наличников. Очень много наличников, которые делались серийно в конце XIX и начале XX века. Тогда были мастерские, которые их штамповали, как пирожки. Иркутск, например, заполонен тремя типами наличников, и, видя их, можно спокойно сказать, что этот относится к последней четверти XIX века, а этот — к первой четверти XX века", — рассказывает Иван Хафизов.

Приключения итальянских узоров в России



Вообще, традиция украшать окна в Россию пришла из Италии. Наличники получили распространение в Петровскую эпоху. Выходит, что Петр не просто прорубил окно в Европу, но и украсил его резным орнаментом. С тех пор и начались приключения итальянских узоров в России. Правда, на русской земле наличники приобрели свою особенность: если в Италии наличники выполнялись из камня, то у нас главным материалом стало дерево, ведь каменное украшение могли позволить себе только очень зажиточные люди.

"У богатых господ это было на каменных зданиях, а у тех, кто попроще, это все было в дереве. Потому что откуда, например, в Иркутске камень найти. В Иркутске в начале XIX века было 4500 деревянных зданий и всего 50 каменных", — говорит Иван Хафизов.

© Иван Хафизов Наличники дома в селе Есеновичи Тверской области © Иван Хафизов Наличники дома в селе Есеновичи Тверской области

В популяризацию наличников внесла свой вклад и Екатерина II. Вскоре после вступления на трон она издала указ "О сделании всем городам, их строению и улицам специальных планов, по каждой губернии особо". Указ был призван регулировать правила постройки домов, в том числе там было прописано, как должен выглядеть фасад дома, в документе имелись пункты и о наличниках.

"Эти правила были разосланы в 200 городов. Сначала они были рекомендательные, а потом на протяжении 70 лет они стали обязательными. Все, кто хотел что-то построить, какое-то строение, должны были все согласовывать. Все строили по этим правилам, и отчасти это способствовало распространению наличников", — рассказывает фотограф.

Активно появлялись новые наличники и в советское время. Например, в 1950-60-е годы многие "рукастые" мужчины занимались наличниками в качестве подработки.

"Все резчики, которые этим занимались, числились какими-нибудь трактористами, или механизаторами, или плотниками. А в свободное время они таким образом подрабатывали. Я даже общался с теми, кто этим раньше занимался. Один из них мне рассказывал, что за 3 рубля продавал один наличник, а материала было на 2,5 рубля, при этом делать наличник надо было порядка недели. Это, конечно, был не бизнес, но все равно подспорье для семьи", — говорит Иван Хафизов.

Как наличнику стать отличником?



Каждое фото и каждый наличник в виртуальном музее имеют для Ивана ценность. Но для того чтобы как-то упорядочить свою коллекцию, фотограф ввел рейтинг наличников — главным критерием стала их сложность.

© Иван Хафизов Наличники дома в городе Плёс Ярославской области © Иван Хафизов Наличники дома в городе Плёс Ярославской области

В "табели о рангах" наличников есть пять степеней сложности. Наличники-отличники встречаются редко. Высшую оценку Иван пока присвоил экземплярам из двух городов — Томска и Злынки Брянской области, еще в кандидатах на пятерку ходят нижегородские экспонаты, но они пока неопубликованы в музее.

Большинство людей, услышав о наличниках, сразу вспоминают Вологду и знаменитую песню про дом с резным палисадом. Иван прогулялся с камерой наперевес по воспетым "Песнярами" местам и с уверенностью констатирует: в Вологде наличники на троечку.

"Ничего такого особенного там нет. Более того, они все практически одинаковые. Насколько я понимаю, там работала одна артель в начале XX века, и поэтому все наличники похожи друг на друга", — говорит фотограф.

К слову, и с резными палисадами в Вологде тоже не очень.

"Палисад — это такой маленький заборчик, но в самой Вологде именно старых палисадов осталось то ли два, то ли один. Я видел один, и еще один был сделан из бетона, при этом там была табличка "резной палисад", — делится Иван Хафизов.

Бывают и обратные ситуации. В городе, где, казалось бы, Ивану не на что "поохотиться", встречаются любопытные изделия. Таковыми стали наличники в городе Клинцы Брянской области. Во время Великой Отечественной город был захвачен немцами, и, казалось бы, деревянные постройки имели мало шансов сохраниться.

"Я думал, там все сожгли, но нет, я был на самом деле удивлен. В этом городе просто умопомрачительные наличники", — говорит фотограф.

Встречаются и современные интересные наличники. Такие Иван встретил в Суздале. На этих наличниках изображена история знакомства девушки и молодого человека, которые впоследствии стали мужем и женой. Летопись семьи, запечатленная в дереве, — что может быть романтичнее?

"Там на наличниках герб Москвы изображен и герб города Миасса Челябинской области, потому что супруги из этих городов. Еще гербы университетов, где пара училась. Также на наличнике есть изображение метро как символ того, что они познакомились в метро. Там даже лыжа начертана, так как они вместе на лыжах ходят", — рассказывает Иван.

Но вообще изготавливать новые наличники — дело накладное. Если уж кому-то очень хочется на свой дом установить это украшение, то Иван советует договориться с кем-то из хозяев старых домов, кому наличники не нужны, и выкупить их. Так сказать, взять с пробегом.

"Проще поехать в какую-то деревню, договориться со старого дома снять, купить их за две-три тысячи. А если заказывать изготовление новых копий старых наличников, то дешевле 15 тысяч один наличник не обойдется никак, даже если они супер простые. А если сложные, то может выйти и по 70, и по 100 тысяч", — говорит Иван.

"Это же какой позор, что у нас тут драконы!"



Порой во время своих поездок по стране Иван Хафизов встречается с полнейшим непониманием. Многие собеседники, которых он встречает на своем пути, просто не знают, что такое наличники. Причем среди них есть даже сами обладатели резных украшений.

"Бывает, фотографируешь, выходит человек и спрашивает: а вы что снимаете? Потом человек начинает оглядываться: а где это у меня? То есть вообще люди не в курсе, что такое наличники", — говорит Иван.

Иногда встреча с фотографом открывает хозяевам глаза на то, что изображено на их наличниках.

"Был под Ростовом Великим, там много драконов на наличниках. Я снимаю, и какая-то бабушка выходит и спрашивает: а что вы снимаете, у нас тут что-то не то в доме, что ли? Я говорю: вы не знаете, почему на наличниках у вас драконы? А она отвечает: где драконы, какие драконы? Разглядывает окно, видит этих драконов, начинает креститься, приговаривать: "Ой, надо чтобы дед это снял! Ужас, это же какой позор, что у нас тут драконы!" А этим наличникам при этом под сотню лет", — рассказывает Иван.

© Иван Хафизов Драконы на наличниках дома в Костроме © Иван Хафизов Драконы на наличниках дома в Костроме

Есть и те из владельцев наличников, кто прекрасно знает историю деревянной резьбы в своем доме. Фотограф с удовольствием пополняет свою коллекцию не только снимками, но и интересными рассказами, например таким:

"Один из домов с наличниками до революции выиграл картежный шулер. Дед мужчины, который сейчас владеет этим домом, сидел с этим шулером в тюрьме. Они с ним познакомились и подружились. И шулер разрешил ему забрать этот дом после освобождения из тюрьмы (сам картежник был приговорен к очень большому сроку). И этот сокамерник шулера вышел. И сам жил в этом доме, и его потомки тоже жили в этом доме. Фактически дом достался просто так", — рассказывает фотограф.

Бывает, что Иван не только выслушивает истории, но и сам в них попадает. Один владелец дома, наличники на котором снимал Иван, недолго думая начал забрасывать его камнями. Были и ситуации посерьезней.

"Однажды было такое, что я снимаю наличник и выходит мужчина. Я не очень на него обращал внимания, ну вижу, что он напряженный, какие-то вопросы мне задает, я ему спокойно отвечал на них. А потом он вытаскивает руку (а у него все время рука была за спиной, я не придал этому значения) из-за спины и ставит пистолет на предохранитель. То есть все это время он разговаривал со мной с пистолетом, снятым с предохранителя, за спиной", — вспоминает руководитель виртуального музея.

Но в целом, по его словам, такое отношение скорее можно назвать исключением. Обычно люди либо просто не обращают внимания на "охотника" за наличниками, либо пытаются помочь: рассказав про свои наличники, агитируют соседей пополнить багаж смотрителя виртуального музея. Особенно такое душевное отношение чувствуется в Нижегородской области.

"Если ты там поговорил с одной бабушкой, то две другие уже знают, потому что она им позвонила и сказала, что из Москвы приехал человек фотографировать наличники, и вы ему обязательно расскажите, что у вас за история с домом и когда он был построен. И они меня уже ждут со своим рассказом", — говорит Иван.

На помощь приходят и современные технологии. Совершенно случайно во время своих командировок по городам страны Иван Хафизов встречает читателей сайта виртуального музея наличников и подписчиков "Инстаграма".

© Из личного архива Ивана Хафизова Основатель Виртуального музея резных наличников Иван Хафизов © Из личного архива Ивана Хафизова Основатель Виртуального музея резных наличников Иван Хафизов

"В деревне под Петушками выходит человек и говорит: Иван, а я на вас подписан в "Инстагараме", и мы уже давно вас ждем, чтобы вы наши наличники поснимали. И он рассказывает все детали: у него наличник не оригинал, а копия, а сам оригинал находится на другом краю деревни", — рассказывает фотограф.

План "Теремок"



Иван уверен, чтобы сохранить, а может, и приумножить деревянное зодчество, этому искусству нужна популяризация. Хранитель музея считает, что это именно тот случай, когда инициатива должна идти сверху.

Он рассказывает, что одни из первых наличников появились на колокольне Ивана Великого и Грановитой палате.

"Грановитая палата была изначально построена без них, но уже в XVII веке и на ней появились наличники. То есть можно сказать, что наши цари были популяризаторами такого рода зодчества, сами того не ведая. И это стало модно", — отмечает Иван.

Поэтому и в шутку, и в то же время всерьез Иван предлагает первым лицам государства, возможно, в какой-то из резиденций построить себе терема с наличниками.

"Если сейчас первые лица, например, построили бы себе терема, не в стиле европейской архитектуры, а именно в русском стиле, это могло бы стать каким-то стимулом к тому, чтобы это было модно. Если это станет модным, то можно сказать, что деревянное зодчество спасено. А если не будет моды на это, то можно принимать любые законы, запрещающие переделывать людям наличники, и наказание за это, но все равно люди найдут лазейку, снесут эти наличники, поставят обычные окна обложат дом кирпичом", — говорит Иван.

Есть у фотографа и другие идеи по продвижению наличников в массы. Одна из главных проблем заключается в том, что о наличниках существует очень мало информации и зачастую она разрознена и ограничивается только каким-то определенным регионом.

© Иван Хафизов Наличники дома в Костромской области © Иван Хафизов Наличники дома в Костромской области

Сейчас Иван готовит к выходу книгу о наличниках Центрального федерального округа. Там будут фотоистории из 200 городов.

"В книге будет историческая часть. Откуда наличники появились, как они развивались. Будут истории, которые люди рассказывают. Хочется, чтобы это не только альбом был, а чтобы это все можно было читать, как-то соприкоснуться", — рассказывает Хафизов.

Наготове у Ивана и еще один амбициозный проект. На этот раз он не будет связан с деревянным зодчеством. В один день с наличниками, 4 июля 2007 года, фотограф начал снимать советские мозаики.С тех пор таких фотографий накопилось прилично.

"Я при любой возможности езжу снимаю советские мозаики. Однажды надеюсь как-то их популяризировать. С ними примерно та же самая история. Они очень крутые, во всем мире их знают. Знают, что это такая русская фишка. Иностранцы специально приезжают их смотреть, очень ценят, им это очень интересно", — говорит фотограф.

Так что вполне возможно, что в скором времени наряду с музеем наличников распахнет свои виртуальные двери музей советских мозаик.