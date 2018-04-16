Впервые за 100 лет на крейсере "Аврора" отслужена Божественная литургия

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. 15 апреля в храме Николая Чудотворца на крейсере "Аврора" впервые за 100 лет была отслужена Божественная литургия.

Возглавил богослужение настоятель храма Николая Чудотворца на Долгоозерной улице, председатель комиссии Общественной палаты РФ по благотворительности протоиерей Александр Ткаченко.

© из личного архива протоиерея Александра Ткаченко Литургия в храме Николая Чудотворца на крейсере "Аврора" © из личного архива протоиерея Александра Ткаченко Литургия в храме Николая Чудотворца на крейсере "Аврора"

В комментарии РИА Новости отец Александр отметил, что на литургии присутствовали воспитанники Нахимовского военно-морского училища, члены экипажа и командование корабля.

"У этих людей есть твердое христианское православное мировоззрение, и они пришли на службу, потому что молитва Богу является важной частью их внутренней духовной жизни", — сказал протоиерей Александр Ткаченко.

По словам отца Александра, теперь службы в храме Николая Чудотворца на крейсере "Аврора" будут проходить регулярно.

"Это, конечно, не приходской храм, туда не могут приходить все жители. Это храм, находящийся на борту боевой единицы, корабля Балтийского флота. В основном в службах будут принимать участие члены экипажа и командование корабля, а также воспитанники Нахимовского морского училища", — отметил протоиерей Александр Ткаченко.

© из личного архива протоиерея Александра Ткаченко Литургия в храме Николая Чудотворца на крейсере "Аврора" © из личного архива протоиерея Александра Ткаченко Литургия в храме Николая Чудотворца на крейсере "Аврора"

Комментируя историческое значение первой за 100 лет литургии на крейсере "Аврора", отец Александр назвал прошедшую службу актом примирения людей разных взглядов и разных сословий.

"С "Авророй" ассоциировалось начало революции и начало страшной эпохи нашей страны. Во время литургии совершается молитва поминовения всех, и тех кто был на стороне красных, и тех кто был на стороне белых. И тех, кто видел будущее страны в продолжение прежнего строя, и тех, кто хотел изменить правящий строй. Наверное, для православных людей это является актом исторического примирения людей разных взглядов и разных сословий", — отметил протоиерей Александр Ткаченко.