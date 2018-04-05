Движение вниз и вверх. Как инвалидам помогают передвигаться в метро

В 2013 году в Московском метрополитене для оказания помощи людям с ограниченными возможностями был создан Центр обеспечения мобильности пассажиров. Его сотрудники сопровождают инвалидов на входе и выходе из метро, а также внутри станций.



Как оценивают работу центра те, кто ежедневно пользуется его услугами, и какие московские станции наиболее приспособлены для людей с ограниченными возможностями — в материале проекта "Социальный навигатор".

Владимир Лебедев специально для проекта "Социальный навигатор"

"Можно вам чем-то помочь?" — именно с этого вопроса в октябре 2013 года началось знакомство сотрудника Всероссийской организации инвалидов Виталия Короля с Центром обеспечения мобильности пассажиров Московского метрополитена (ЦОМП).

Помощь и вправду была нужна. Если обычно для горожан поездка в метро — это привычная рутина, то для человека с ограниченными возможностями — сложное испытание. Подъем и спуск на эскалаторе, движение по ступенькам, вход и выход из вагона — все это дается людям с ограниченными возможностями нелегко. Поэтому, воспользовавшись услугой ЦОМП в первый раз, Виталий Король начал вызвать помощников ежедневно.

© Анастасия Кончаковская Сотрудник Центра обеспечения мобильности пассажиров и Виталий Король © Анастасия Кончаковская Сотрудник Центра обеспечения мобильности пассажиров и Виталий Король

В одной из таких поездок мы и сопровождали Виталия и сотрудников центра. Помогая инвалиду спускаться вниз по эскалатору и передвигаться внутри метрополитена, сотрудники действовали без спешки, бережно и аккуратно. При этом, как отмечает Виталий, с тех пор, как он стал пользоваться услугами помощников в метро, его передвижения стали быстрее. Теперь это ежедневно 60 минут под землей по пути на работу и столько же обратно. Раньше дорога в одну сторону (Виталий ездит от "Пражской" до "Проспекта Вернадского" и обратно) занимала час сорок.

По словам мужчины, увеличилась не только скорость, но и безопасность. Раньше, когда Виталий передвигался по метро самостоятельно, с ним время от времени случались опасные происшествия.

"У меня однажды произошел несчастный случай. Нога застряла между платформой и дверью поезда. Поэтому ценность данной службы метрополитена в том, что ты безопасно передвигаешься по метро. Потому что я передвигаюсь с тростью, я неустойчив, неустойчивое равновесие. А метро, сами понимаете, это объект повышенной опасности", — рассказывает Виталий.

В день нашей поездки с Виталием мы не заметили какого-то возмущения других пассажиров в те моменты, когда сопровождающие инвалида, не имея возможности для быстрого передвижения (например, на эскалаторе), невольно заставляли посетителей метрополитена немного подождать. Но порой, как вспоминает Виталий, некоторые из числа особенно торопящихся высказывают недовольство.

© Анастасия Кончаковская Сотрудники Центр обеспечения мобильности пассажиров и Виталий Король © Анастасия Кончаковская Сотрудники Центр обеспечения мобильности пассажиров и Виталий Король

"Когда я передвигаюсь в метро в сопровождении инспекторов, люди не всегда нормально реагируют. Бывает, что высказывают недовольство, спрашивают, например, почему мы загораживаем проход", — говорит Виталий.

Кто? Где? Когда?



Как сообщили РИА Новости в Московском метрополитене, за прошлый год Центр обеспечения мобильности пассажиров обслужил более 150 тысяч пассажиров. Основные категории граждан, обращающихся в ЦОМП, — это инвалиды по зрению, родители с детьми, пожилые люди. Также поступают заявки на сопровождение детских групп.

На работу в центр принимают людей разных возрастов. Большая часть сотрудников — люди среднего возраста, чуть меньше молодежи, есть среди сотрудников и пенсионеры. Чтобы устроиться на работу в центр, необходимо заполнить анкету, а затем пройти собеседование. Главный критерий для будущих инспекторов ЦОМП — желание помогать людям.

"При приеме на работу приветствуется ранее имеющийся опыт работы с людьми, например опыт работы социальными или медицинскими работниками, педагогами и даже стюардессами. Чаще всего к нам на работу приходят те, кто увидел отзывы о центре или услышал рассказы знакомых и близких, которые пользуются услугами наших сотрудников", — сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной подземки.

Как уточняют в метрополитене, сотрудники, работающие с маломобильными пассажирами, проходят обучение в Учебно-производственном центре метрополитена. Там их учат понимать особенности общения с маломобильными гражданами и навыкам их сопровождения по территории метрополитена.

© Анастасия Кончаковская Сотрудник Центр обеспечения мобильности пассажиров © Анастасия Кончаковская Сотрудник Центр обеспечения мобильности пассажиров

Рассчитывать на помощь сотрудников ЦОМП могут граждане с нарушением слуха, зрения, функций опорно-двигательного аппарата, социальных категорий (пожилые люди, многодетные семьи, родители с детьми до 7 лет и др.), а также организованные группы пассажиров, в том числе детские (дети до 11 лет).

Сопровождение осуществляется по всему маршруту следования — от входа на станцию, в лифтах, по лестницам, эскалаторам и платформам станций, в вагонах поездов и до выхода со станции.

Пассажиры могут оформить заявку на сопровождение и получить более подробную информацию, позвонив по телефонам поддержки: 8 (495) 622-73-41 и 8 (800) 250-73-41 (бесплатный вызов), в мобильном приложении "Метро Москвы" или заполнить соответствующую форму на сайте www.mosmetro.ru.



Старые станции — самые проблемные



Несмотря на то что механизм работы службы в целом Виталию Королю кажется отлаженным, на его взгляд, есть несколько моментов, изменив которые можно было еще больше облегчить жизнь инвалидам в подземке.

"Один из минусов — это то, что заявку я должен подать заранее, то есть за день до предполагаемой поездки, нельзя подать день в день. Например, если мне, допустим, сегодня в 16 часов вдруг понадобится помощник, я не могу позвонить и сказать: предоставьте мне помощника", — замечает Виталий.

© Анастасия Кончаковская Сотрудники Центр обеспечения мобильности пассажиров и Виталий Король © Анастасия Кончаковская Сотрудники Центр обеспечения мобильности пассажиров и Виталий Король

Говоря о других пожеланиях к метрополитену, Виталий рассказывает о проблемах, о которых не очень принято говорить вслух в силу их деликатного характера.

"Не хватает в метро доступных для инвалидов туалетов. Может неожиданно возникнуть ситуация, и очень сложно попасть в какой-то служебный туалет. Это крайне проблематично. С этим проблема имеется", — рассказывает Виталий.

Кроме того, доступность для людей с ограниченными возможностями на разных станциях метрополитена неодинакова. Если все новые станции полностью отвечают всем требованиям, то на старых станциях с этим дела обстоят хуже.

"Станции, которые были не так давно построены, они по законодательству обязаны быть приспособлены для людей с инвалидностью. И это действительно так. Любой человек, прежде всего на коляске, может воспользоваться метро, зайти, выйти на станцию, проехать. Но проблема в том, что станции, которые в центре Москвы, которые были давным-давно построены, они таких требований не учитывали", — рассказывает специалист отдела универсального дизайна РООИ "Перспектива", архитектор Дмитрий Радюк.

Организация, в которой состоит Дмитрий, занимается аудитом доступности для инвалидов различных групп (колясочники, слабослышащие, незрячие) городской среды, в том числе и метрополитена.

© Анастасия Кончаковская Сотрудники Центр обеспечения мобильности пассажиров и Виталий Король © Анастасия Кончаковская Сотрудники Центр обеспечения мобильности пассажиров и Виталий Король

"Мы с нашей командой, в которую непосредственно входят люди с инвалидностью, причем разные ‒ и на колясках, и незрячие, и неслышащие, обследуем и здания, и парки, и городские улицы на доступность и выявляем положительные и отрицательные моменты. Наша рекомендация не является каким-то предписанием, которое принуждает что-то менять. Мы предлагаем вещи, которые помогают городу и различным зданиям быть удобными для всех", — говорит Дмитрий.

От взгляда специалистов не ускользают даже, казалось бы, незначительные неудобства в работе инфраструктуры для инвалидов.

"Есть одна проблема, с которой сталкиваются люди с инвалидностью, что иногда приходится ждать лифты, которые есть на новых станциях. Эти лифты работают, но порой нужно ждать сотрудника, который приоткроет дверь… Такие маленькие нюансы тоже есть. Из-за этого немножко теряется мобильность. Но при этом доступность есть", — рассказывает Дмитрий Радюк.

Как рассказывает Виталий Король, из-за того что старые станции не оборудованы удобными спусками и лифтами, для транспортировки используют специальные устройства, которые могут не подойти, например, людям весом свыше 120 килограммов.

"Сейчас используются в некоторых случаях такие специальные устройства, на которые закрепляется коляска и медленно поднимается. Но, к сожалению, на данное устройство не все виды колясок могут подсоединить. Это создает определенные сложности, и в некоторых случаях центр вынужден отказать в сопровождении, потому что, к сожалению, поднять тяжелого человека (120‒130 килограммов) вручную ‒ это чревато травмой", — рассказывает сотрудник Всероссийской организации инвалидов.

© Анастасия Кончаковская Сотрудники Центр обеспечения мобильности пассажиров и Виталий Король © Анастасия Кончаковская Сотрудники Центр обеспечения мобильности пассажиров и Виталий Король

В Московском метрополитене обещают увеличить доступность для маломобильных пассажиров с помощью новых гусеничных подъемников.

"В рамках повышения доступности Московского метрополитена для всех категорий населения уже закуплены 10 гусеничных подъемников для спуска и подъема маломобильных пассажиров по лестницам на станциях метро. Планируется, что благодаря закупленным подъемникам инспекторы в этом году смогут обслужить на 50 процентов инвалидов-колясочников больше, чем в 2017-м", — сообщили в пресс-службе московского метро.

Выход в город



Говоря о том, какие функции хотелось бы добавить в работу ЦОМП, Виталий отмечает, что было бы очень удобно, если бы сопровождение было не только внутри метрополитена, но и продолжалось на территории города, до места работы или квартиры. Еще не помешала бы помощь в городском наземном транспорте.

"Сопровождение идет исключительно по метрополитену. Соответственно, сопровождение заканчивается на том моменте, когда сотрудники поднимают тебя в город и тебя оставляют. И очень бы хотелось, чтобы данная услуга была как-то продлена, чтобы могли посадить в автобус. Потому что мне до работы надо еще на автобусе доехать. К сожалению, пока инспекторы могут нас сопровождать только по метрополитену", — отмечает Виталий Король.

Некоторые шаги в этом направлении Московский метрополитен уже делает. Недавно было подписано соглашение о взаимодействии Московского метрополитена и Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.

© Анастасия Кончаковская Сотрудники Центр обеспечения мобильности пассажиров и Виталий Король © Анастасия Кончаковская Сотрудники Центр обеспечения мобильности пассажиров и Виталий Король

"Сотрудники ЦОМП будут встречать маломобильных пассажиров у входа в метро, помогут доехать до станции метро "Кропоткинская" и дальше добраться по территории города до здания музея. Сопровождение будет доступно как для одного пассажира, так и для групп по предварительной заявке", — сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского метрополитена.

Кроме того, с ноября 2017 года центр также взаимодействует с Государственным музеем — культурным центром "Интеграция" имени Н.А.Островского. За это время сотрудники ЦОМП сопроводили на инклюзивные выставки, экскурсии и другие мероприятия "Интеграции" более 160 пассажиров метро.

Но пока такие соглашения о сотрудничестве еще не носят массовый характер, и Виталию Королю, как и многим другим инвалидам, передвигаясь по городу, приходится в основном рассчитывать на свои силы.