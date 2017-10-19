В конце ноября в Москве наградят лауреатов конкурса "Семья года"

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Финал второго всероссийского конкурса "Семья года" пройдет 24 ноября в Москве. На торжественном вечере в ГКЗ "Измайлово" вручат награды семьям более чем из 80 регионов РФ в пяти номинациях: "Многодетная семья", "Молодая семья", "Сельская семья", "Золотая семья России", "Семья — хранитель традиций", сообщает пресс-служба конкурса.

"Именно в семье мы учимся любви, ответственности, заботе и уважению, именно семья оказывает большое влияние на то, какая система ценностей сформируется у ребенка в дальнейшем. И сегодня сообщество родителей — весьма значимый элемент современной социальной среды, ведь именно они влияют на то, каким вырастет наше будущее поколение", — говорится в сообщении.

В мероприятии также примут участие представители федеральных органов государственной власти, общественных организаций, ведущих работу с семьями и детьми, бизнес-структур, научных и образовательных учреждений, ведущие российские эксперты в области поддержки семей, популярные артисты и медийные персоны.

Конкурс проводится Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Цель мероприятия — повысить общественный престиж семейного образа жизни, ценностей семьи и ответственного родительства, распространить положительный опыт социально-ответственных семей и семейных династий, ведущих здоровый образ жизни, развивающих увлечения и таланты членов семьи, активно участвующих в жизни своего региона и всей страны.