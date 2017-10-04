Спартакиада допризывной казачьей молодежи стартовала в России

МОСКВА, 4 окт ‒ РИА Новости. Всероссийская Спартакиада допризывной казачьей молодежи стартовала в среду, 4 октября в ВДЦ "Смена" (г. Анапа). В соревнованиях, которые организует Ассоциация "Объединенный центр казачьего образования" совместно с МГУТУ им. К.Г. Разумовского по поручению Минобрнауки России, примут участие более 250 казаков из 10 войсковых казачьих обществ России.

"Эффективная поддержка военно-патриотического воспитания молодежи содействует формированию патриотического ядра общества", ‒ отметила на церемонии открытия ректор Первого казачьего университета (МГУТУ им. К.Г. Разумовского) Валентина Иванова. При этом она назвала казачество ядром российской "мягкой силы".

Программа мероприятия включает в себя 16 спортивных и интеллектуальных состязаний, в том числе, соревнования по верховой езде, пулевой стрельбе, строевой и огневой подготовке, подтягиванию на перекладине, гиревому спорту, перетягиванию каната, а также преодолению казачьей полосы препятствий.

В интеллектуальный блок состязаний включены конкурсы на лучший видеоролик и стенгазету, а также викторина на знание истории казачества. Кроме того, для кадет запланированы экскурсии по Краснодарскому краю, военно-полевые учения, просмотры патриотических фильмов.

Спартакиада проводится ежегодно, начиная с 2010 года, при поддержке профильной комиссии по развитию системы казачьего образования, военно-патриотическому, духовно-нравственному и физическому воспитанию подрастающего поколения Совета при президенте РФ по делам казачества.

Основными ее задачами являются популяризация и развитие казачьего движения в России, спортивно-патриотическое воспитание молодежи, поднятие престижа службы в рядах вооруженных сил, популяризация военно-прикладных видов спорта и усиление физкультурно-спортивной работы с молодежью по месту жительства.



