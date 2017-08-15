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Социальный навигатор
Социальный навигатор

МГУ вошел в топ-100 Шанхайского рейтинга вузов ARWU-2017

03:0615.08.2017
(обновлено: 03:09 15.08.2017)
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© РИА Новости / Табылды КадырбековВид на Главное здание МГУ. Архивное фотоВид на Главное здание МГУ. Архивное фото
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Московский университет имени Ломоносова вошел в 100 лучших университетов мира в Шанхайском рейтинге вузов за 2017 год, еще два российских университета – Санкт-Петербургский и Новосибирский государственные университеты – вошли в топ-500 рейтинга, сообщила пресс-служба МИА "Россия сегодня".

Сотрудник лаборатории во время работы в антидопинговом центре (АДЦ), получившем аккредитацию Всемирного антидопингового агентства (WADA), в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Сербин
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Шанхайский рейтинг ARWU (Academic Ranking of World Universities) выходит ежегодно с 2003 года и отбирает лучшие 500 университетов. Рейтинг составляется на основании ряда показателей, среди которых число выпускников и преподавателей, получивших Нобелевскую премию и Филдсовскую премию и медаль, количество и цитируемость опубликованных статей.

Ежегодно в академическом рейтинге университетов мира ранжируются свыше 1,3 тысячи университетов, из которых публикуются 500 лучших университетов мира. В этом году, помимо топ-500, компания Shanghai Ranking Consultancy обнародовала список университетов, получивших места с 501-го по 800-е и ставших кандидатами на участие в топ-500. Проект "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" в 2017 году представил русифицированную версию рейтинга.

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© Фото : Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
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"Три российских университета вошли в Шанхайский рейтинг топ-500 2017 года: Московский государственный университет, Санкт-Петербургский государственный университет и Новосибирский государственный университет. МГУ по-прежнему является лучшим университетом в России и находится на 93-м месте в мире", — приводятся в сообщении слова руководителя рейтинга Сюецзюня (Сноу) Вана.

Согласно опубликованным данным, СПбГУ расположился на 345-м месте, а НГУ – на 443-м.

Лучшим вузом, по результатам исследования, пятнадцатый год подряд стал Гарвардский университет, на втором месте – Стэнфордский. Кэмбриджский университет обошел Массачусетский технологический институт и Калифорнийский университет в Беркли и поднялся на третью строчку среди лучших университетов мира. Впервые в топ-100 рейтинга попали Университет имени Эразма Роттердамского в Нидерландах и Кардиффский университет в Великобритании.

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Организаторы ARWU отметили, что в этом году в рейтинге преобладают американские университеты: 48 в первой сотне и 135 во всем рейтинге. У Китая 57 университетов в топ-500, у Великобритании – 38. В общей сложности в рейтинге 18 новичков.

В 2016 году Московский, Санкт-Петербургский и Новосибирский госуниверситеты также входили в топ-500 международного рейтинга вузов (Academic Ranking of World Universities 2016). МГУ занимал 87-ю строчку, СПбГУ попал в группу 301-400 мест, НГУ – 401-500.

"Второй год подряд сразу три российских вуза попадают в академический рейтинг ARWU, составляя конкуренцию мировым университетам в подготовке нобелевских лауреатов и известных ученых. Мы поздравляем МГУ имени Ломоносова, СПбГУ и Новосибирский государственный университет, благодаря которым российская наука завоевывает позиции в авангарде современной научной мысли", — отметила руководитель проекта "Социальный навигатор" Наталья Тюрина.

Здание Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова и колокольня Андреевского ставропигиального мужского монастыря. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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В проектном офисе проекта по повышению конкурентоспособности российских вузов "5-100" отметили, что наиболее сильной стороной МГУ, СПбГУ и НГУ в представленном рейтинге является число публикаций в Science Citation Index – Expanded (Индекс цитирования по естественным и точным наукам) и Social Sciences Citation Index (Индекс цитирования по общественным наукам). Вклад балла по данному критерию в общий результат составил 61% для НГУ, 53% для СПбГУ и 40% – для МГУ.

"Стоит отметить, что число публикаций российских вузов, входящих в данный рейтинг, продолжает увеличиваться. Так, например, в 2012-2016 годах число научных статей в Nature и Science вуза – участника Проекта 5-100 НГУ увеличилось в полтора раза по сравнению с 2011-2015 годами, при этом по числу научных публикаций в этих журналах НГУ опередил СПбГУ. На данный момент МГУ, НГУ и СПбГУ являются лидерами по числу статей, опубликованных в Nature и Science, среди всех российских вузов", – сообщили в пресс-службе Проектного офиса 5-100.

Первое соколиное потомство появилось на высотке главного здания МГУ
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
Первое соколиное потомство появилось на высотке главного здания МГУ
"МГУ в очередной раз подтвердил высокий статус, войдя в топ-100 лучших вузов мира по версии международного рейтинга университетов Academic Ranking of World Universities 2017 (ARWU 2017). Отмечу, что Шанхайский рейтинг университетов (ARWU) — один мировых рейтингов, в топ-100 которого, согласно указу президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина от 2012 года, к 2020 году должны войти не менее пяти российских вузов", — сказал РИА Новости ректор МГУ Виктор Садовничий.

"По каждому из показателей (рейтинга — ред.) МГУ имеет задел. А Нобелевские и Филдсовские лауреаты — выпускники и сотрудники МГУ — олицетворяют цвет российской науки", — добавил он.

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"Социальный навигатор" — информационно-просветительский проект МИА "Россия сегодня", направленный на освещение широкого круга общественно-значимых проблем и вопросов: медицина, образование, паллиативная помощь, благотворительность, волонтерское движение, вопросы миграции и другие.

В рамках проекта представлены такие информационные продукты, как "Навигатор абитуриента", "Профстандарт учителя: новые возможности роста", "Лучшие школы России", "Детский отдых", "Найди меня, мама" и "Помочь". "Социальный навигатор" в 2016 году был признан лучшим социальным проектом России и получил престижную международную премию PRGN Best Practice Awards.

Академический рейтинг университетов мира - 2017
© Инфографика
Академический рейтинг университетов мира - 2017
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Социальный навигатор
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