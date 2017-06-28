Сразу 12 российских вузов вошли в Шанхайский рейтинг университетов ARWU

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Двенадцать российских вузов вошли в Шанхайский предметный рейтинг университетов Global Ranking of Academic Subjects (ARWU), среди которых лучших результатов добился МГУ Ломоносова, сообщила пресс-служба проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня", подготовившего русскоязычную версию рейтинга.
"Двадцать восьмого июня были опубликованы результаты одного из наиболее авторитетных мировых рейтингов – Шанхайского предметного рейтинга университетов Global Ranking of Academic Subjects (ARWU). Впервые в этот рейтинг вошли 12 российских университетов, восемь являются участниками Проекта "5-100" (по повышению конкурентноспособности российских вузов)", — говорится в сообщении.Как пояснили в пресс-службе проекта "5-100", последний предметный рейтинг ARWU был опубликован в 2015 году. Ранжирование осуществлялось по пяти предметным областям: математика, физика, химия, информатика и экономика/бизнес. В 2016 году был опубликован специализированный рейтинг по инженерным наукам. Университеты были ранжированы по семи предметным областям. Основными изменениями методологии рейтинга 2017 года стали расширение спектра предметных рейтингов с 5 до 52, увеличение учета библиометрических показателей университетов с двух до пяти лет, а также ряд изменений в индикаторах рейтинга. Всего при составлении нового рейтинга были оценены около 4 тысяч университетов.
"Выход русскоязычной версии исследования, подготовленной "Социальным навигатором" МИА "Россия сегодня", сегодня особенно актуален – в эти дни российские абитуриенты делают свой выбор как российских, так и зарубежных университетов", — сказала руководитель "Социального навигатора" Наталья Тюрина.
"Социальный навигатор" — информационно-просветительский проект МИА "Россия сегодня", направленный на освещение широкого круга общественно-значимых проблем и вопросов: медицина, образование, паллиативная помощь, благотворительность, волонтерское движение, вопросы миграции и другие. В рамках проекта представлены такие информационные продукты, как "Навигатор абитуриента", "Профстандарт учителя: новые возможности роста", "Лучшие школы России", "Детский отдых", "Найди меня, мама" и "Помочь". "Социальный навигатор" в 2016 году был признан лучшим социальным проектом России и получил престижную международную премию PRGN Best Practice Awards.
Успехи российских вузов
Согласно результатам рейтинга, Московский университет лидирует среди всех российских вузов по количеству предметов — 14, а также по местам – самым высоким результатом вуза стало 43-е место по физике.
Вузы-участники проекта "5-100" вошли в рейтинг по девяти предметным категориям, при этом некоторым удалось войти в ARWU Academic Subjects сразу по нескольким предметам, так что в общей сложности вузы проекта вошли в рейтинг 16 раз. Лидерами по этому показателю стали Высшая школа экономики (вошла в четыре предметных рейтинга), МФТИ и Новосибирский госуниверситет (смогли занять позиции сразу в трех предметных рейтингах).
Среди вузов "5-100" лучшие результаты показали ВШЭ и МИСиС, сумевшие попасть в сотню лидеров: Высшая школа экономики вошла в топ-100 предметного рейтинга "Социология", расположившись в группе 51-75, а МИСиС стал одним из лучших российских вузов по металлургии, заняв место в группе 76-100.
"Рейтинг в очередной раз показывает, что МГУ составляет серьезную конкуренцию ведущим вузам мира. Попадание Московского университета в число лучших вузов мира по 14 предметам демонстрирует правильность нашей стратегии в реализации программы развития МГУ. Особо хочу отметить рост показателей в предметной области "физика". Несомненно, это влияние наших успехов в космической программе, фотонике, участие в проекте LIGO и других областях физики", — сказал РИА Новости ректор Московского университета Виктор Садовничий.
По словам ректора МИСиС Алевтины Черниковой, в 2017 году вуз впервые стал участником QS и ARWU по пяти направлениям и в двух из них ("инженерия – добыча полезных ископаемых" и "металлургия") вошел в топ-100 вузов мира.
Ректор МИФИ Михаил Стриханов отметил, что вхождение университета в Шанхайский рейтинг обусловлено повышением эффективности научной деятельности вуза, в частности ростом в последние годы количества научных статей учёных МИФИ в наиболее цитируемых журналах. "Существенную роль в этом играет участие университета в проекте "5-100", направленном на преобразование МИФИ в университет мирового класса", — добавил ректор.