Сразу 12 российских вузов вошли в Шанхайский рейтинг университетов ARWU

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Двенадцать российских вузов вошли в Шанхайский предметный рейтинг университетов Global Ranking of Academic Subjects (ARWU), среди которых лучших результатов добился МГУ Ломоносова, сообщила пресс-служба проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня", подготовившего русскоязычную версию рейтинга.

"Двадцать восьмого июня были опубликованы результаты одного из наиболее авторитетных мировых рейтингов – Шанхайского предметного рейтинга университетов Global Ranking of Academic Subjects (ARWU). Впервые в этот рейтинг вошли 12 российских университетов, восемь являются участниками Проекта "5-100" (по повышению конкурентноспособности российских вузов)", — говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе проекта "5-100", последний предметный рейтинг ARWU был опубликован в 2015 году. Ранжирование осуществлялось по пяти предметным областям: математика, физика, химия, информатика и экономика/бизнес. В 2016 году был опубликован специализированный рейтинг по инженерным наукам. Университеты были ранжированы по семи предметным областям. Основными изменениями методологии рейтинга 2017 года стали расширение спектра предметных рейтингов с 5 до 52, увеличение учета библиометрических показателей университетов с двух до пяти лет, а также ряд изменений в индикаторах рейтинга. Всего при составлении нового рейтинга были оценены около 4 тысяч университетов.

"Выход русскоязычной версии исследования, подготовленной "Социальным навигатором" МИА "Россия сегодня", сегодня особенно актуален – в эти дни российские абитуриенты делают свой выбор как российских, так и зарубежных университетов", — сказала руководитель "Социального навигатора" Наталья Тюрина.

Она отметила, что рейтинг показывает, какие из вузов мира реально имеют исследовательский потенциал и серьезную академическую репутацию, что важно для выпускников российских школ, которые планируют связать свою жизнь с наукой.

"Социальный навигатор" — информационно-просветительский проект МИА "Россия сегодня", направленный на освещение широкого круга общественно-значимых проблем и вопросов: медицина, образование, паллиативная помощь, благотворительность, волонтерское движение, вопросы миграции и другие. В рамках проекта представлены такие информационные продукты, как "Навигатор абитуриента", "Профстандарт учителя: новые возможности роста", "Лучшие школы России", "Детский отдых", "Найди меня, мама" и "Помочь". "Социальный навигатор" в 2016 году был признан лучшим социальным проектом России и получил престижную международную премию PRGN Best Practice Awards.

Успехи российских вузов

Всего в предметный рейтинг попали 12 российских вузов, среди которых Московский, Санкт-Петербургский, Томский, Новосибирский госуниверситеты, Томский политехнический университет, Высшая школа экономики, МФТИ, МИФИ, МИСиС, Санкт-Петребургский политехнический университет Петра Великого, Уфимский государственный авиационный технический университет и Белгородский государственный национальный исследовательский университет.

Согласно результатам рейтинга, Московский университет лидирует среди всех российских вузов по количеству предметов — 14, а также по местам – самым высоким результатом вуза стало 43-е место по физике.

Вузы-участники проекта "5-100" вошли в рейтинг по девяти предметным категориям, при этом некоторым удалось войти в ARWU Academic Subjects сразу по нескольким предметам, так что в общей сложности вузы проекта вошли в рейтинг 16 раз. Лидерами по этому показателю стали Высшая школа экономики (вошла в четыре предметных рейтинга), МФТИ и Новосибирский госуниверситет (смогли занять позиции сразу в трех предметных рейтингах).

По результатам рейтинга, наибольшее число российских университетов вошло в предметную категорию "Физика" — семи вузов, из которых пять – участники проекта"5-100".

Среди вузов "5-100" лучшие результаты показали ВШЭ и МИСиС, сумевшие попасть в сотню лидеров: Высшая школа экономики вошла в топ-100 предметного рейтинга "Социология", расположившись в группе 51-75, а МИСиС стал одним из лучших российских вузов по металлургии, заняв место в группе 76-100.

"Рейтинг в очередной раз показывает, что МГУ составляет серьезную конкуренцию ведущим вузам мира. Попадание Московского университета в число лучших вузов мира по 14 предметам демонстрирует правильность нашей стратегии в реализации программы развития МГУ. Особо хочу отметить рост показателей в предметной области "физика". Несомненно, это влияние наших успехов в космической программе, фотонике, участие в проекте LIGO и других областях физики", — сказал РИА Новости ректор Московского университета Виктор Садовничий.

При этом он отметил, что МГУ внимательно следим за мировыми рейтингами вузов, однако на первое место ставит ежедневную работу по подготовке высококвалифицированных специалистов в гуманитарной и естественной-научной областях, интеллектуальной элиты страны.

По словам ректора МИСиС Алевтины Черниковой, в 2017 году вуз впервые стал участником QS и ARWU по пяти направлениям и в двух из них ("инженерия – добыча полезных ископаемых" и "металлургия") вошел в топ-100 вузов мира.

Ректор МИФИ Михаил Стриханов отметил, что вхождение университета в Шанхайский рейтинг обусловлено повышением эффективности научной деятельности вуза, в частности ростом в последние годы количества научных статей учёных МИФИ в наиболее цитируемых журналах. "Существенную роль в этом играет участие университета в проекте "5-100", направленном на преобразование МИФИ в университет мирового класса", — добавил ректор.