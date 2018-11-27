ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 ноя – РИА Новости. Команда студентов-физиков Тюменского государственного университета разрабатывает устройство, способное подписывать документы рукописным почерком и автоматизировать процесс заполнения сшитых журналов, сообщили РИА Новости в ТюмГУ.

"Технология автоматического заполнения сшитых журналов найдет применение в сфере строительства, медицины. Она позволит убрать из деятельности людей скучный однообразный труд. Также устройство даст возможность в режиме онлайн подписывать документы на любом расстоянии от листа бумаги через специальное приложение на планшете или смартфоне уникальным авторским почерком: это оптимизирует бизнес-процессы и ускорит принятие решений в компаниях", – сказал научный руководитель проекта, заведующий кафедрой прикладной и технической физики ТюмГУ Борис Григорьев.

По словам одного из авторов проекта Владимира Половодова, сейчас в России подобных устройств нет, аналогичным гаджетом пользуется лишь американская компания Bond, которая занимается рассылкой рекламы в конвертах, подписанных рукописным почерком известных авторов.

Как отметили в университете, прототип будущего устройства уже создан и протестирован, он стал резидентом бизнес-акселератора ТюмГУ и получил полное юридическое сопровождение. В будущем прибор можно будет использовать, в том числе, для создания портретов по фотографии – показатели точности и скорости, по словам разработчиков, будут выше, чем у художников.