Астрофизики поймали высокоэнергетический сигнал внеземного происхождения

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Международный коллектив астрофизиков при участии Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" обнаружил сигнал высокоэнергетических галактических фотонов в данных эксперимента Ферми. Это открытие может пролить свет на происхождение высокоэнергетических нейтрино, ранее зарегистрированных нейтринной обсерваторией "IceCube" на антарктической станции Амундсен-Скотт. Сообщение об открытии опубликовано в журнале "Physical Review-D".
Исследователи Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" совместно с коллегами из Университета Париж-Дидро (Франция), Норвежского университета науки и технологий (Норвегия), Университета Женевы (Швейцария) при изучении данных гамма телескопа Ферми на высоких энергиях (выше 300 ГэВ) обнаружили новую компоненту в потоке гамма-излучения.
"При энергиях выше 300 ГэВ сигналы от источников, находящихся вне нашей Галактики, будут сильно подавлены из-за поглощения гамма-излучения в межгалактическом пространстве. При этом на расстояниях внутри Галактики гамма-излучение практически не поглощается. Таким образом, новая компонента должна иметь источник в нашей Галактике", — рассказал РИА Новости один из авторов исследования, профессор НИЯУ МИФИ Дмитрий Семикоз.
"В данной работе мы предложили две модели, объясняющие все данные – сообщил профессор Семикоз. – В первой модели нейтрино и гамма излучение произведены в близкой к нам области Галактики из-за взаимодействия космических лучей. Во второй модели нейтрино и гамма излучение возникли в результате распада темной материей в нашей Галактике".
Какая из этих моделей правильная, можно будет установить по неоднородности сигнала при дальнейших исследованиях. Если источником сигнала является распад темной материи, важность данного исследования трудно переоценить. Но даже в случае близкого астрофизического источника мы, возможно, впервые получили шанс найти источник космических лучей, которые производят наблюдаемые нейтрино и гамма излучение.